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Динамо - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 квітня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
9'
Полісся
Житомир
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Хід матчу
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
49%
Нічия
32%
Полісся
19%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 10 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Vitaliy Buyalskiy has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 5. Beni Makouana is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (2).
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 45% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 23% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 45% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.05 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полісся 3 - 2 Завершено Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2019/2020
28.06.2019 - 13:00 Динамо 1 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся В
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся П
Показати більше
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
49%
Нічия
32%
Полісся
19%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Vasylʹovych, Mykhavko Taras
    Захисник
  • 1
    Олег Кудрик
    Воротар
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Shyschenko, Sergey
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Полісся
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В ефірі
2+2
Трансляція
4'
Кравець під пресингом Ярмоленка ледь не організував гол у власні ворота. Пощастило, що Кудрик тримав ситуацію під контролем.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Володимир Новохатній.
Запасні: Нещерет (в), Беніто, Біловар, Діалло, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Пономаренко, Сирота, Супряга, Царенко, Шепелєв.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан — Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик — Шапаренко, Андрієвський — Кабаєв, Буяльський (к), Ярмоленко — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
Запасні: Бойко (в), Поспєлов (в), Таллес Коста, Іванов, Петряк, Раско, Смоляков, Фортюне, Чечер, Шабанов.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик — Михайличенко, Кравець, Чоботенко, Тейлор (к) — Крушинський, Кушніренко — Назаренко, Мустафаєв, Козак — Луїфер. Головний тренер — Сергій Шищенко.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го раунду УПЛ між Динамо та Поліссям.
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Анонс матчу Динамо - Полісся 21.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Динамо у попередньому футбольному матчі 06.10.2023 закінчилось з такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Полісся можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Колос - 14.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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