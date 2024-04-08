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ФК Минай - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 квітня 2024, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
35%
Нічия
31%
Полісся
35%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Minaj scores 36% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr have lost 5 matches in a row.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 9 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 1-5-4.
  • Vadym Vitenchuk has more yellow cards (6) than any other player at FC Minaj. Viacheslav Tankovskyi has collected 6 for FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 17% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 23% of their matches.
  • FC Minaj wins 17% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.65 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.45 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полісся 2 - 1 Завершено ФК Минай
Кубок України 2021
30.09.2020 - 15:00 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Минай
Друга ліга України 2020
18.04.2019 - 16:00 Полісся 0 - 1 Завершено ФК Минай
Друга ліга України 2018
04.11.2018 - 14:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
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Останні матчі - Полісся
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
35%
Нічия
31%
Полісся
35%
Трансляція
Цікаво, що капітанити сьогодні у Полісся буде Лукас Тейлор
Інфо
Запасні Полісся: Бойко, Поспєлов, Шабанов, Танковський, Грицук, Будківський, Чечер, Михайличенко, Ндукве, Кравченко, Петряк
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик, Смоляков, Кравець, Чоботенко, Крушинський, Таллес Коста, Мустафаєв, Козак, Назаренко, Луїфер, Тейлор
Інфо
Запасні Миная: Бандура, Росул, Дмитрук, Ременяк, Піддубний, Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Попов, Тищук, Демиденко, Вакула
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін, Немчанінов, Скиба, Чуєв, Корнійчук, Вітенчук, Петько, Кораблін, Устименко, Гунічев
А ось Полісся в кризі. Команда опустилася на 6 місце в таблиці, маючи в активі 33 бали. При цьому, в 5 весняних матчах команда взяла тільки 1 очко і вилетіла з Кубка
Минай напрочуд упевнено розпочав весняну частину сезону. Команда Любеновичка хоч і перебуває на останньому місці, але в 5 весняних матчах взяла 8 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Ігор Пасхал. Також на поєдинку буде ВАР
Доброго дня всім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 23-го туру УПЛ, в якому Минай прийме Полісся
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Порту Порту 1 Віторія Віторія 2 Завершено 21:45 - Вчора Нант Нант 1 Ліон Ліон 3 Завершено 21:45 - Вчора Ювентус Ювентус 1 Фіорентина Фіорентина 0 Завершено 21:00 - Вчора Херенвеен Херенвеен 2 Утрехт Утрехт 3 Завершено 20:45 - Вчора Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 3 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 3

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Анонс матчу ФК Минай - Полісся 08.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Минай (Минай) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 08.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Минай (Минай) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Полісся можна подивитися 08.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти ФК Олександрія - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Ворскла - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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