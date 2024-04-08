ФК Минай - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Минай - Полісся 08.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Минай (Минай) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 08.04.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Минай (Минай) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Желько Любенович



Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти ФК Олександрія - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Ворскла - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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