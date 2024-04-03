Полісся - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Ворскла 04.04.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 04.04.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Полісся у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Чорноморець - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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