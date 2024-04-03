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Полісся - Ворскла онлайн трансляція матчу

Кубок України - 04 квітня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
36%
Нічия
25%
Ворскла
39%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have lost 4 matches in a row.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 8 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have a losing streak of 4 matches at home.
  • FC Polissya Zhytomyr have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 24% of their matches, FC Vorskla Poltava in 27% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 24% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 3 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.26 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла П
Показати більше
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
36%
Нічия
25%
Ворскла
39%
Трансляція
Інфо
До цього Ворскла вибила Металіст 1925 (3:0) та Оболонь (3:0).
Інфо
До цього Полісся вибило Агробізнес (2:0) та Дніпро-1 й Олександрію в серіях пенальті.
Запасні: Домолега, Павлюк, Галас, Нестеренко, Толі, Глущенко, Феліпе, Корнієнко, Лукас.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Сіссоко, Челядін — Кане, Степанюк, Мякушко — Ковталюк.
Запасні: Кудрик, Таллес Коста, Мустафаєв, Петряк, Луїфер, Ндукве, Назаренко, Кравченко, Михайліченко.
Полісся: Бойко — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Кравець — Кушріненко, Крушинський — Козак, Танковський, Фортюне — Будківський.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфінального поєдинку Кубку України. На полі стадіону Центральний (Житомир, Україна) зіграють житомирське Полісся та полтавська Ворскла.
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Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Зоря Зоря 0 Динамо Динамо 3 Завершено 03:30 - Сьогодні Альянса Ліма Альянса Ліма 1 Fluminense Fluminense 1 Завершено 03:00 - Сьогодні Colo-Colo Colo-Colo 1 Cerro Porteno Cerro Porteno 0 Завершено 01:00 - Сьогодні Club Nacional Montevideo Club Nacional Montevideo 2 Club Libertad Club Libertad 0 Завершено 22:15 - Вчора Віторія Віторія 0 Порту Порту 1

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Анонс матчу Полісся - Ворскла 04.04.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 04.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Полісся у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Ворскла можна подивитися 04.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок України. Текстову трансляцію матчу Полісся - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Чорноморець - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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