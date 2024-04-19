Ворскла - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Колос 20.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 20.04.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Ворскла у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 14.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Полісся - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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