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Ворскла - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 квітня 2024, 18:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
55%
Нічия
29%
Колос
16%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Vorskla Poltava have won 7 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 13-4 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season FC Vorskla Poltava won both games against Kolos Kovalivka (2-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 6 games.
  • When playing at home, FC Vorskla Poltava have not lost to Kolos Kovalivka in their last 3 encounters.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 2-5-4.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk is FC Vorskla Poltava's top scorer with 6 goals. Andriy Tsurikov has scored 3 times for Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 29% of their matches, Kolos Kovalivka in 30% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 29% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, Kolos Kovalivka won 1, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.8 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.45 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Kolos Kovalivka have lost their last 3 away matches.
  • Kolos Kovalivka have lost 3 away matches in a row.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
7
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
55%
Нічия
29%
Колос
16%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Роман Блавацький.
Запасні: Домолега (в), Єрмолов (в), Галас, Бацула, Глущенко, Корнієнко, Амількар, Толі, Рамірес, Островський.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Пердута (к), Павлюк, Ковталюк, Якубу, Нестеренко, Мякушко, Челядін, Хрипчук, Кане, Сіссоко. Головний тренер — Сергій Долганський.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Велетень, Гончаренко, Дорош, Кукош, Паулаускас.
Інфо
Стартовий склад Колоса: Фесюн — Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Мілько (к), Демченко, Оріховський, Топалов, Ільїн, Безбородько. Головний тренер — Ярослав Вишняк.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру УПЛ Ворскла – Колос.
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Останні матчі
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Анонс матчу Ворскла - Колос 20.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 20.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Ворскла у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 14.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Полісся - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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