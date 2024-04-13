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Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 квітня 2024, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 1
Оновити
перерыв
Шахтар
Донецк
Хід матчу
22' Sikan, Danylo
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
31%
Нічия
38%
Шахтар
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk when FC Vorskla Poltava is playing at home is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 3 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 14 times. The goal difference is 34-10 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 43 meetings, FC Vorskla Poltava have won 7 times, there have been 6 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 30 times. The goal difference is 79-29 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 2-1 (FC Vorskla Poltava at home) and 3-2 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 8 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 7 matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 6-3-0.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk is FC Vorskla Poltava's top scorer with 6 goals. Dmytro Kryskiv has scored 6 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Oleksandr Sklyar has more yellow cards (9) than any other player at FC Vorskla Poltava. Georgiy Sudakov has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 29% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 50% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 29% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 2, FC Shakhtar Donetsk won 3, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 0.8.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.53 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Illia Krupskyi has assisted the most goals for FC Vorskla Poltava with 2. Oleksandr Zubkov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (5).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
5
Перемог
27
Ігор
19
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос В
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Головні події
22'
Sikan, Danylo ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
31%
Нічия
38%
Шахтар
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 25
    Yakubu, Najeeb
    Захисник
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
    22
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 37
    Kevin
Запасні гравці
Тренери
  • Dolganskyi, Sergiy
  • Марино Пушич
Статистика матчу
6
Штрафні
4
3
Фоли
5
1
Удари повз
2
1
Кутові
3
Блоковано ударів
4
1
Офсайди
1
2
Удари в отвір
1
Сейви
2
45%
Володіння м'ячем
55%
Трансляція
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме дві хвилини.
44'
Небезпечний момент
Судаков зіграв до лівого флангу штрафного Сікана, але тому відверто заважав бити Конопля, тому Пердута влетів із підкатом.
43'
Володіє м'ячем Шахтар наприкінці тайму.
41'
Кевін із лівого флангу штрафного прострілив до зони перед воротарським, але Зубков не встиг.
39'
Шахтар у позиційній атаці на чужій половині.
37'
Заблокували спробу Зубкова пробити здалеку з правого флангу.
35'
Кане сфолив проти Бондаренка на правому фланзі атаки, отримавши закидання від Ісенка.
33'
Різник забрав м'яч, який Степанюк занадто відпустив від себе під час закидання до лівого флангу атаки.
32'
Зубков викрутив подачу з правого флангу повз дальню стійку.
29'
Важко просуваються з м'ячем через центр поля команди.
27'
Фол від Азарові на лівому фланзі атаки проти Кане одразу після втрати м'яча.
25'
Крупського прибив влучанням м'яча на лівому фланзі власного штрафного Матвієнко.
24'
Криськів отримав пошкодження тим часом.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кевін вилетів до контратаки через лівий фланг, і вже в штрафному прострілив на дальню для Зубкова, удар якого ногою парирував Ісенко, але Сікан одразу добив.
21'
Крупського на лівому фланзі атаки збив Азарові.
19'
Якубу самотній на дальній очікував подачу Кевіна з лівого флангу штрафного й розрядив.
17'
Подача з глибини правого флангу від Кане полетіла до рук Різнику.
15'
Криськів збив Сіссоко на лівому фланзі атаки.
14'
Небезпечний момент
Челядін в пів колі перед штрафним отримав передачу з правого флангу від Мякушка, але з розвороту пробив точно до рук Різнику.
13'
Полтавці дуже непогано виглядають на старті зустрічі.
11'
Закидання до лівого флангу атаки не зміг наздогнати Кевін.
10'
Сіссоко віддав погане переведення на лівий фланг атаки для Якубу.
8'
Кане відправили за бокову з м'ячем на правому фланзі атаки.
6'
Офсайд
Мякушко змарнував контратаку передачею на лівий фланг у офсайд для Кане.
5'
Кутовий
Зубков подав кутовий із правого флангу на ближню стійку, де Бондаренко головою скинув собі за спину, але Сікан пролетів під м'ячем.
3'
Зубков прострілював із правого флангу на ближню, але там був тільки захисник суперників.
2'
Фолів сьогодні буде дуже багато, судячи з усього.
1'
Донеччани одразу йдуть атакувати на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Пізніше команди зіграють у фіналі Кубка України в Рівному.
Інфо
У першому колі перемогла Ворскла — 1:2.
Інфо
Ворскла йде сьомою з 8 перемогами, 6 нічиїми та 9 поразками — 30 очок.
Інфо
Шахтар іде першим із 15 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 49 очок.
Запасні: Рудько, Траоре, Лемкін, Степаненко, Швед, Гочолеішвілі, Келсі, Педріньйо, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін — Сікан.
Запасні: Домолега, Ковталюк, Галас, Нестеренко, Вокррі, Толі, Амількар, Сантана, Рамірес, Ізотов, Островський, Прус.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Якубу — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін, Мякушко — Степанюк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Омельченко (Слов'янськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського (Полтава, Україна) зіграють полтавська Ворскла та донецький Шахтар.
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Анонс матчу Ворскла - Шахтар 14.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 14.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Ворскла у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Шахтар можна подивитися 14.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Рух - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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