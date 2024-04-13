Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 14.04.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Ворскла у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Рух - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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