Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Шахтар 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 04.06.2023

Час початку матчу: 15:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.11.2022 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти Колос - 29.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти СК Дніпро-1 - 28.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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