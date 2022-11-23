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Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
26'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
24%
Нічия
32%
Шахтар
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk when FC Vorskla Poltava is playing at home is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 3 times, there have been 3 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 14 times. The goal difference is 33-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 41 meetings, FC Vorskla Poltava have won 5 times, there have been 6 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 30 times. The goal difference is 77-25 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 13 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 10-3-1.
  • Taulant Seferi Sulejmanov is FC Vorskla Poltava's top scorer with 12 goals. Danylo Sikan has scored 9 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (8) than any other player at FC Vorskla Poltava. Lassina Franck Traore has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 27% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 39% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 27% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 1, FC Shakhtar Donetsk won 3, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.35 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.15 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
25
Ігор
19
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
24%
Нічия
32%
Шахтар
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 28
    Farina, Maryan Ivanovych
    Захисник
  • 18
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 18
    Kelsy, Kevin
    Форвард
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 30
    Андрій Пятов
    Воротар
  • 20
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Тотовицький
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Йовичевич, Игор
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Шахтар
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
2'
Донеччани тримають м'яч на чужій половині на старті матчу.
1'
Кане перехопив дальню передачу на лівий фланг на хід Криськіву.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Через повітряну тривогу в Полтавській області початок матчу Ворскла — Шахтар перенесено орієнтовно на 15:20.
Інфо
Ворскла може опинитись у єврокубках, але для цього потрібна втрата очок Олександрією в матчі проти Руху та перемога полтавців.
Інфо
Шахтар — чемпіон і йому від цього матчу нічого не потрібно.
Інфо
У першому колі переміг Шахтар із рахунком 3:2.
Інфо
Шахтар іде першим із 22 перемогами, 6 нічиїми та 1 поразкою — 72 очки.
Інфо
Ворскла йде шостою з 12 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 42 очки.
Запасні: Шевченко, Пузанков, Сікан, Михайліченко, Козік, Борячук, Глущенко, Тоіров.
Шахтар: Пятов — Гочолеішвілі, Бондар, Фарина, Топалов — Джурасек — Очеретько, Бондаренко, Тотовицький, Криськів — Келсі.
Запасні: Домолега, Рамірес, Крупський, Нестеренко, Феліпе, Юрченко, Кулаковський, Черниш.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Павлюк, Челядін — Кане, Скляр, Сефері — Степанюк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ігор Пасхал (Херсон, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського (Полтава, Україна) зіграють полтавська Ворскла та донецький Шахтар.
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Анонс матчу Ворскла - Шахтар 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.11.2022 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Шахтар можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти Колос - 29.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти СК Дніпро-1 - 28.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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