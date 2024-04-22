Шахтар - Зоря онлайн трансляція матчу

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Шахтар у попередньому футбольному матчі 18.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 18.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 18.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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