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Шахтар - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 квітня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
34%
Нічия
34%
Зоря
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 3-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 15 times, there have been 3 draws while FC Zorya Lugansk have won 1 times. The goal difference is 49-15 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 44 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 34 times, there have been 5 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 111-36 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 0-3 (FC Zorya Lugansk at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 10 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 6 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 9 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 5 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 8 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 2-6-3.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 50% of their matches, FC Zorya Lugansk in 36% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 50% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, FC Zorya Lugansk won 1, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 1.4.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.96 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
25
Перемог
34
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтар 6 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
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Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
34%
Нічия
34%
Зоря
32%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олександр Кальонов.
Запасні: Рудько (в), Твардовський (в), Кевін, Марлон Гомес, Егіналду, Лемкін, Міроші, Назарина, Педріньйо, Ракицький, Сікан, Степаненко.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Гочолейшвілі — Бондаренко — Невертон, Судаков, Криськів, Швед — Траоре. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні: Мацапура (в), Турбаєвський (в), Волошин, Горбач, Жуніньо, Мічин, Мішньов, Слесар.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Жан Клод, Башич, Бутко (к) — Хахльов, Дришлюк — Антюх, Яцик, Кирюханцев — Ндур. Головний тренер — Юрій Коваль.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру УПЛ Шахтар – Зоря.
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Анонс матчу Шахтар - Зоря 22.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Шахтар у попередньому футбольному матчі 18.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Зоря можна подивитися 22.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 18.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 18.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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