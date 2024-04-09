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СК Дніпро-1 - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 квітня 2024, 13:05 - Днепр Арена . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
22%
Зоря
44%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, SC Dnipro-1 have won 2 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 15-8 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 3-0 (SC Dnipro-1 at home) and 2-1 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 7 away matches.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 2-5-3.
  • Oleksandr Filippov is SC Dnipro-1's top scorer with 8 goals. Eduardo Guerrero has scored 7 times for FC Zorya Lugansk.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 27% of their matches, FC Zorya Lugansk in 36% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 27% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 36%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than SC Dnipro-1.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 2, FC Zorya Lugansk won 3, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 1 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Zorya Lugansk is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Zorya Lugansk is 0.6.
  • SC Dnipro-1 scores 1.68 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
3
Перемог
10
Ігор
6
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Зоря 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 0 - 4 Завершено Зоря
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
22%
Зоря
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 3
    Bol, Anton
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 16
    Voloshyn, Vikentii
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Koval, Yuriy
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Зоря
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В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
"Зоря" (запасні): Турбаєвський, Набит, Хахльов, Мишньов, Мічин, Дришлюк, Жан Клод, Ндур, Горбач, Слесар, Бугай
Інфо
"Зоря" (стартовий склад): Сапутін - Боль, Батагов, Вантух, Бутко, Чурко, Волошин, Яцик, Кирюханцев, Башич, Антюх
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Гаджиєв, Мельниченко, Гребенюк, Горбунов, Пасіч, Третьяков, Очеретько
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): Волинець - Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк, Танчик
"Дніпро-1" у турнірній таблиці УПЛ посідає четверте місце. У 22 матчах дніпряни набрали 42 очки - 12 перемог, 6 нічиїх, 4 поразки. "Зоря" перебуває на дванадцятому місці. У 19 матчах вона набрала 22 очки – 5 перемог, 7 нічиїх, 8 поразок.
Запрошуємо всіх вболівальників українського футболу на текстову трансляцію матчу 23-го туру УПЛ між "Дніпром-1" та "Зорею". Гра розпочнеться о 13:00 на "Дніпро Арені".
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Зоря 09.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 09.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Зоря можна подивитися 09.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Колос - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Динамо - 04.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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