СК Дніпро-1 - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Зоря 09.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 09.04.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Колос - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Динамо - 04.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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