Верес - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Верес у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти ЛНЗ - 15.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Попередній матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст 1925 - 15.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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