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Верес - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 квітня 2024, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
СК Дніпро-1
Днепр
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Верес
29%
Нічия
26%
СК Дніпро-1
45%
Цікаві факти
  • Last season SC Dnipro-1 won both games against Veres Rivne (2-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Veres Rivne scores 33% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • Veres Rivne haven't won any of their last 4 games against SC Dnipro-1.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 7-4-1.
  • Veres Rivne wins 1st half in 21% of their matches, SC Dnipro-1 in 28% of their matches.
  • Veres Rivne wins 21% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 28%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than Veres Rivne.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 4 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Veres Rivne won 0, SC Dnipro-1 won 4, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 4 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • Veres Rivne scores 0 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.5 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and SC Dnipro-1 is 1.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and SC Dnipro-1 is 1.
  • Veres Rivne scores 1.39 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 4 games.
  • SC Dnipro-1 have lost none of their last 4 away matches.
  • Andriy Kukharuk has more yellow cards (7) than any other player at Veres Rivne. Eduard Sarapii has collected 7 for SC Dnipro-1.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than SC Dnipro-1.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
4
Ігор
4
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух П
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Верес
29%
Нічия
26%
СК Дніпро-1
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Захисник
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 6
    Basilio da Silva, Julio Cesar
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 30
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 20
    Сергій Горбунов
    Півзахисник
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Maksimov, Yuriy
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут (к) — Шевченко, Жуліо Сезар, Курко, Балан — Кучеров, Кучеренко — Шастал, Сікейра, Дахновський — Гайдучик. Головний тренер — Олег Шандрук.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець — Мірошніченко, Сарапій, Сваток (к), Адамюк — Очеретько, Бабенко — Горбунов, Лєднєв, Танчик — Гуцуляк. Головний тренер — Юрій Максимов.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру УПЛ Верес – Дніпро-1.
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Анонс матчу Верес - СК Дніпро-1 21.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Верес у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - СК Дніпро-1 можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти ЛНЗ - 15.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Попередній матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст 1925 - 15.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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