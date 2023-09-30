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ЛНЗ - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 квітня 2024, 15:30 - Центральный стадион . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Rayda, Mykhailo
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
Матч перенесено
Верес
Ровно
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
33%
Нічия
37%
Верес
30%
Цікаві факти
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 48% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Veres Rivne scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 5 games.
  • LNZ Cherkasy have played 5 home matches in a row without winning.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 6 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's away record this season: 1-3-6.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 23% of their matches, Veres Rivne in 22% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 23% of halftimes, Veres Rivne wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than LNZ Cherkasy.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy scores 1.18 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.59 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • If Arad Bar receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
Особисті зустрічі
ЛНЗ
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершено ЛНЗ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:30 Верес 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес П
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Головні події
39'
Андрій Кухарук
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
33%
Нічия
37%
Верес
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 8
    Bar Arad
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 19
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Захисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
    39
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 99
    Євгеній Морозко
    Форвард
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Форвард
  • 30
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Захисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Олег Шандрук
Статистика матчу
7
Штрафні
6
1
Кутові
1
5
Фоли
7
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
Сейви
2
Удари повз
2
ЖК
1
Трансляція
Інфо
16:26. Повітряна тривога!
Оце так шоу було в першому таймі. Ні, жартуємо, нічого не було. Узагалі. Година втраченого часу.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
44'
Пасіч завершив випад до лівого флангу штрафного вкрай невдалою подачею не дальню стійку.
40'
Багато контролю м'яча від Вереса цими хвилинами, але навіть моменту створити гості не можуть.
38'
Жовта картка
Бар трохи зачепив Кухарука, якому на хід грали з глибини до центру штрафного, а той уже падав.
35'
Верес без особливого просування тримає м'яч у центрі поля.
32'
Невдала спроба розігнати правим флангом атаки Морозка.
30'
Фол проти Кухарука під час дриблінгу на правому фланзі атаки.
27'
Небезпечний момент
Поштовхом у спину захиснику завершував подачу Стасюка з правого флангу на дальню стійку, а вже потім головою влучив у поперечину, що не мало сенсу.
25'
Наумця збив на лівому фланзі атаки Яго під час отримання м'яча суперником.
23'
Кухарук із відскоку перед чужим штрафним вистрілив над воротами.
21'
Бар не приборкав м'яч перед штрафним під час передачі Хобленка з лівого флангу.
19'
Яшарі запустив діагональ у аут на правий фланг атаки на адресу Стасюка.
17'
Шастал на лівому фланзі нападу сфолив проти Стасюка.
15'
Головами в центрі поля зіштовхнулись Пасіч та Кухарук.
14'
Офсайд
Офсайд на лівому фланзі атаки під час закидання на хід Пасічу.
12'
М'яч відскочив на правому фланзі штрафного під удар Яшарі, але той влучив у захисника.
11'
Кучеренко рукою підіграв собі під час утрати рівноваги на правому фланзі оборони й перехопив пас Пасіча.
9'
Зіткнення поміж Норенковим та Баланом на фланзі завершилось пошкодженням для останнього.
7'
Саліху без фолу зажував просування Шастала до лівого флангу штрафного.
5'
Кутовий
Навіс із лівого флангу від Морозка від кута поля перехопили захисники.
4'
Гості поступово підтискають на старті зустрічі.
2'
Пасіч не встиг до закидання на лівий фланг атаки.
1'
Простріл від Шевченка з лівого флангу забрав у воротарському Кучеренко.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Верес іде тринадцятим із 4 перемогами, 7 нічиїми та 11 поразками — 19 очок.
Інфо
ЛНЗ іде дев'ятим із 6 перемогами, 8 нічиїми та 9 поразками — 26 очок.
Запасні: Ющишин, Кулик, Сміян, Жуліо Сезар, Мельник, Гакман, Кльоц, Дахновський, Шарай, Гайдучик, Годя, Шестаков.
Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — О. Кучеренко, Кухарук — Морозко, Яго, Шастал — Мрвальєвич.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Прядун, Рибалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Ейнел.
ЛНЗ: Є. Кучеренко — Норенков, Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль, Бар, Яшарі — Наумець, Хобленко, Г. Пасіч.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Михайло Райда (Закарпаття, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Центральний (Черкаси, Україна) зіграють черкаський ЛНЗ та рівненський Верес.
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Анонс матчу ЛНЗ - Верес 15.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 15.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Верес можна подивитися 15.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Динамо - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Оболонь - 06.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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