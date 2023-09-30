ЛНЗ - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 15.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Динамо - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Оболонь - 06.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
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