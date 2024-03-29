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Верес - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 березня 2024, 18:00 - Авангард . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Верес
35%
Нічия
35%
Кривбас
29%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-2 (Veres Rivne at home) and 0-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that Veres Rivne scores 33% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Veres Rivne have played 4 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Marko Mrvaljevic is Veres Rivne's top scorer with 3 goals. Oleg Kozhushko has scored 7 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Roman Kovalyuk has assisted the most goals for Veres Rivne with 2. Timur Stetskov is FC Kryvbas Kriviy Rih's biggest assister (5).
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 7 in the table with 28 points. Now they are number 2 with 43 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 19% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 35% of their matches.
  • Veres Rivne wins 19% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than Veres Rivne.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Veres Rivne won 1, FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Veres Rivne scores 1 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.33 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Veres Rivne scores 1.36 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.53 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Лієпая В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 17:00 Кривбас 6 - 1 Завершено Брентфорд Б В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Верес
35%
Нічия
35%
Кривбас
29%
Трансляція
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Вереса: Паст — Гакман, Вовченко, Кучеренко, Сміян — Шастал, Кучеров (к), Кухарук, Дахновський — Яго Сікейра — Мрвальєвич. Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Кривбаса: Кліщук — Дібанго, Стецьков, Бескоровайний (к), Понєдєльнік — Микитишин, Вакулко, Бізімана, Кузик — Задерака, Прінс. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 22-го раунду УПЛ між Вересом і Кривбасом.
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - Кривбас 30.03.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Верес у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Кривбас можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 17.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Колос - 16.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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