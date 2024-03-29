Верес - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Кривбас 30.03.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 30.03.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Верес у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий матч команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 17.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Колос - 16.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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