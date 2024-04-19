Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 20.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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