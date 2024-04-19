Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Ой ой ой! А ось це моментище! Брагару вивели за місцем правого інсайду майже сам на сам, Максим вирішив не бити сам, а верхи перекидав поперек у центр, але ніхто з партнерів не дотягнувся! Ах, потрібно було самому вирішувати епізод Максиму!