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Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 квітня 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
31'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
30%
Нічия
35%
Кривбас
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 5 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times. The goal difference is 15-10 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • During the last 18 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 8 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 8 times. The goal difference is 25-23 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Chernomorets Odessa at home) and 2-3 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 27% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 5 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Shtogrin is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 7 goals. Oleg Kozhushko has scored 8 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 36% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 37% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 36% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 3, FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, 0 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.6.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.47 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець
Кубок України 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.12.2022 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь В
Показати більше
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
30%
Нічия
35%
Кривбас
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 18
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 30
    Makhankov, Volodymyr
    Півзахисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 39
    Saintini, Nathanael
    Захисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 78
    Олег Кожушко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
4
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
2
Кутові
4
2
Фоли
4
Удари в отвір
1
1
Сейви
Трансляція
25'
Бандейра отримав по ногах, але суддя фол не побачив - португалець незадоволений
23'
Кутовий
І ще натяк від Кривбасу - після розіграшу кутового пішов навіс і Сантіні виграв повітря, але в боротьбі пробив головою вище воріт
22'
Небезпечний момент
А ось це ух! Після кутового Хомченовський перший на підборі, лівою дав низом, і Варакута тягне м'яч із під штанги! Перший момент у Кривбасу!
21'
Удар Авагімяна з-за меж штрафного - знову мимо. Здається, у нас немає жодного удару в площину поки що
18'
А ось Хомченовський дав на сил метрів з 20-ти! М'яч по траєкторії, що йде, полетів від воріт
17'
Кривбас, здається, трохи більше з м'ячем, але поки що це гостям дивідендів не приносить
15'
Небезпечний момент
Ой ой ой! А ось це моментище! Брагару вивели за місцем правого інсайду майже сам на сам, Максим вирішив не бити сам, а верхи перекидав поперек у центр, але ніхто з партнерів не дотягнувся! Ах, потрібно було самому вирішувати епізод Максиму!
12'
Небезпечний момент
А ось Авагімян з розвороту метрів з 20-ти крутив у дев'ятку - цікаво, красиво вийшло, але трохи мимо!
10'
Атака ЧО - після навісу з флангу і виносу Єрмаков перший на підбиранні, пробував пробити здалеку, але м'яч явно звалився з ноги і полетів кудись у бік Чорного моря
9'
Кутовий
Ну а навіс після кутового для гостей одесити спокійно нейтралізували
8'
А ось Луньов вирушив у прохід, загострив, вдарив, але Салюк встиг заблокувати цей постріл!
6'
Дуже спокійна гра у нас поки що - нічого цікавого. Команди поки навіть один удар не спорудили
3'
Кривбас із перших хвилин пробує високо пресингувати, але загалом - усе спокійно поки що на полі
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Кривбасу: Омельченко, Понєдєльнік, Вілівальд, Рябов, Татарков, Ядом Конаду, Твердохліб, Задерака, Микитишин, По, Блізніченко
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков, Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго, Кузик, Бізімана, Хомченовський, Соса, Луньов, Кожушко
Запасні Чорноморця: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Кузик, Шпорн, Арсіч, Присяжнюк, Ситніков, Голуб
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару, Бадібанга, Гучек, Альваренга, Васильєв, Штогрін, Авагімян
Чорноморець на 8-му місці в таблиці (29 очок)
Кривбас іде на 3-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 48 балів
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Андрій Коваленко. Також на матчі буде ВАР
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 25-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме Кривбас
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Анонс матчу Чорноморець - Кривбас 20.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 20.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Кривбас можна подивитися 20.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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