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Рух - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 квітня 2024, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рух
38%
Нічия
28%
Кривбас
34%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-1 (FC Rukh Lviv at home) and 1-0 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 4 matches.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 5 games.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 3-7-1.
  • Illia Serhiiovych Kvasnytsia is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Oleg Kozhushko has scored 7 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Illia Serhiiovych Kvasnytsia has assisted the most goals for FC Rukh Lviv with 4. Timur Stetskov is FC Kryvbas Kriviy Rih's biggest assister (5).
  • Roman Didyk has more yellow cards (7) than any other player at FC Rukh Lviv. Djihad Bizimana has collected 7 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 25% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 35% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 25% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 3 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Rukh Lviv won 2, FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, 0 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 1.67 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.33.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.39 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 14 in the table with 20 points. Now they are number 5 with 39 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 6 in the table with 31 points. Now they are number 2 with 47 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбас 1 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рух
38%
Нічия
28%
Кривбас
34%
Трансляція
Інфо
Запасні Кривбасу: Хома, Вілівальд, Понєдєльнік, Сантіні, Бізімана, Хомченовський, Задерака, Твердохліб, Луньов, Близниченко, По
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков, Бандейра, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Ілич, Вакулко, Соса, Микитишин, Кожушко
Інфо
Запасні Руха: Герета, Кітела, Лях, Матвєєв, Бойко, Притула, Квасниця, Руніч, Непейпієв, Дос Сантуш
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Дідик, Роман, Пастух, Таллес, Федор, Плюман, Теслюк
Інфо
Обидві команди претендують на зону єврокубків. Кривбас йде на 2-му місці в таблиці, маючи в активі 47 очок. Рух розташувався на 5-й позиції з 39 балами.
Інфо
Гра розпочнеться о 18:00, судити матч буде Микола Балакін. Також на поєдинку буде система ВАР
Добрий вечір усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 24-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Кривбас
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Останні матчі
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Анонс матчу Рух - Кривбас 13.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Рух у попередньому футбольному матчі 01.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Кривбас можна подивитися 13.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Шахтар - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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