Рух - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Кривбас 13.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 13.04.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Рух у попередньому футбольному матчі 01.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Минулий матч команди Рух був зіграний проти Шахтар - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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