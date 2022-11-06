Рух - Кривбас онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 15:00
Для здобуття перемоги тренери команд Kuchuk, Leonid и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Металіст 1925 - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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