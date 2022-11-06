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Рух - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 листопада 2022, 15:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
2 - 1
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83'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
11' Марко Сапуга
46' Yakimets, Volodymyr Вийшов: Андрій Понєдєльнік 48' Voloshyn, Nazar 53' Slyusar, Denys Valentynovych 57' Марко Сапуга 67' Tatarkov, Mykyta Вийшов: Ustymenko, Denys 67' Максим Задерака Вийшов: Mykytyshyn, Artur 69' Roman, Vitaliy 71' Роман Дебелко
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рух
45%
Нічия
29%
Кривбас
26%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 30% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost 4 away matches in a row.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, FC Kryvbas Kriviy Rih have not scored a goal so far this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's away record this season: 0-1-4.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 5 goals. Roman Debelko has scored 3 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 28% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 8% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 28% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 8%.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Rukh Lviv scores 1.29 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
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Головні події
71'
Роман Дебелко
Roman, Vitaliy
69'
67'
Tatarkov, Mykyta
Вийшов: Ustymenko, Denys
67'
Максим Задерака
Вийшов: Mykytyshyn, Artur
ГООЛ! Марко Сапуга
57'
ГООЛ! Slyusar, Denys Valentynovych
53'
48'
Voloshyn, Nazar ГООЛ!
46'
Yakimets, Volodymyr
Вийшов: Андрій Понєдєльнік
Марко Сапуга
11'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рух
45%
Нічия
29%
Кривбас
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
    53
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
    69
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 30
    Talles
    Форвард
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
    57 11
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
    46
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
    67
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
    67
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
    71
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
    48
Запасні гравці
Тренери
  • Kuchuk, Leonid
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
5
Удари повз
4
9
Штрафні
12
6
Кутові
8
12
Фоли
8
2
ЖК
1
48%
Володіння м'ячем
52%
6
Удари в отвір
1
Сейви
4
Офсайди
1
Трансляція
78'
Що ж, час ще має Кривбас у більшості врятувати гру
77'
Заміна
Федорчук замість Таллеса у Руха вийшов
76'
Друга жовта
А ось так, Сапуга прийняв Волошина. І це жовта, друга! У меншості Рух!
75'
Вернидуб візуально спокійний, що дивно
71'
Жовта картка
Дебелко зачепив суперника ліктем. Вибачився, але жовту отримав
70'
Не надто виходить у Кривбасу в атаці. Ну і Рух уперед також не рветься
68'
Жовта картка
Роман наступив на ногу Волошину - жовта
66'
Заміна
Микитишин та Устименко вийшли замість Татаркова та Задераки у Кривбасу
65'
Дібанго у боротьбі за верховий м'яч завалився у штрафній Руху, але суддя не свистить
63'
Заміна
Бойчук замість Альваренги вийшов у Руха
62'
Висока подача у штрафну Руху, але Дебелко фолює в атаці, штовхаючи кіпера львів'ян
58'
Тепер вже Кривбасу треба щось думати в атаці
57'
Гоооол!!!
Гооол! 2:1! Забиває і другий Рух! Знову не дограли до кінця захисника Кривбасу! Після навісу з флангу м'яч відскочив до Сапуги, який з гострого кута прошив кіпера! Ось так!
55'
Рух продовжує пробувати атакувати
53'
Гоооол!!!
Гооол! Рух! Після кутового Сарнавський тягне удар від Довгого, але Слюсар перший на добиванні! 1:1!
52'
Небезпечний момент
І знову Рух! Роман із флангу прострілив, і як Клімчук не переправив у ворота? Ай яй!
50'
Небезпечний момент
А ось і Рух! Таллес подметушився, підібрав м'яч у штрафній але пробив з забійної позиції мимо!
48'
Чекаємо, Руху треба відповідати. Можливо, гра відкриється
47'
Гоооол!!!
Гооол! Ось так початок тайму! Волошин! Після навісу з флангу гравці Руху не змогли нормально винести - пішов повторний пас, і Волошин перекинув кіпера! 1:0 для Кривбасу!
46'
Свисток
Розпочався другий тайм
46'
Заміна
Понєдєльник замість Якимця у Кривбасу вийшов у перерві.
Умовно рівна гра, з деякою перевагою Руху була у першому таймі. Соломон активний на фланзі, Таллес. Але з моментами не дуже склалося. Були кілька підходів і у Кривбасу, але поки що прісно все. 0:0
45+2'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 0:0 у нас поки що
45'
Інфо
1 хвилину компенсовано до першого тайму
45'
І знову контра Руху - Соломон на фланзі, але ось віддати простріл не зумів нормальний, а були ж варіанти
42'
Рух розігнав контру, але Клімчук з не найзручнішої позиції вирішив пробити. А можна було й продовжити далі
40'
Кутовий для Кривбасу закінчився ударом другим темпом від Волошина, але до цього Назар сфолив в атаці
38'
Татарков дуже непогано приклався метрів із 25-ти, але трохи не влучив у дальній кут!
37'
Небезпечний момент
Ой ой! Як так! Дебелко скидав під удар Волошину ідеально, але Назар просто не влучив по м'ячу! Ух!
34'
Офсайд
Соломон знову забіг флангом, але в офсайді цього разу активний вінгер
31'
Офсайд
Волошин на фланзі заліз у фосайд. Сумнівний, але все-таки будемо довіряти суддям
29'
Небезпечний момент
Ось знову Соломон пройшов флангом, класно віддав на Таллеса, той на точність пробивав, але трохи неточно! Але момент гарний!
27'
А у Руха Соломон активний - ось зміг проскочити трьох суперників, але пас віддав неточний
26'
Ось Хомченовський жахул метрів із 30-ти. Дуже неточно
25'
Півтайму пройшло, 0:0, все нормально
21'
Рух останніми хвилинами активніше виглядає. Без особливих загострень, але все ж
19'
Довгий здалеку стрільнув - Сарнавський на місці
18'
Якимець на газоні, дісталося йому після зіткнення головами. Але здається, все гаразд
17'
Соломон та Таллес розігнали флангову атаку, ось тільки після навісу ніхто з партнерів їх забіг не підтримав
15'
Поки що спокійна гра, всі як люблять в УПЛ
13'
Штрафний для Руху на фланзі - пішов навіс, але Соломон у боротьбі головою пробив не найкращим чином
10'
Жовта картка
А ось і перша жовта – Сапуга дав ззаду по ногах Татаркову
9'
Татарков непогано закинув у штрафу, але Волошин трохи не встиг замкнути
8'
Рух дещо відсунув гру, яка зараз більше у центрі поля йде
5'
Криворіжці активніші на старті - ось Дебелко пробив метрів із 20-ти. Заблокували його постріл
3'
Кутовий
Кривбас сходив уперед, заробив кутовий, але нічого з нього не вичавив
2'
А ось і перший удар одразу ж – Клімчук з гострого кута дав на силу! Не влучив
1'
Свисток
Матч розпочався, стартовий свисток!
На полі вже команди!
Стартовий склад Кривбасу: Сарнавський, Якимець, Лавріч, Стецьков, Нябейє, Капіч, Хомченівський, Задерака, Татрков, Дебелко, Волошин Запасні: Кліщук, Банада, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльник, Рябов, Вернидуб, Опанасенко, Устименко, Кораблін, Микитишин
Стартовий склад Руху: Паньків, Слюсар, Довгий, Дідик, Роман, Лях, Таллес, Сапуга, Клімчук, Соломон, Альваренга Запасні: Герета, Ледвій, Карабін, Руніч, Притула, Мисик, Енобахар, Слюбік, Федор, Кітела, Федорчук, Бойчук
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00, судитиме Ярослав Козик
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 11-го туру УПЛ, в якому Рух зіграє з Кривбасом.
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Анонс матчу Рух - Кривбас 06.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Kuchuk, Leonid и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Кривбас можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Металіст 1925 - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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