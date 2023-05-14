Кривбас - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Рух 14.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 14.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

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