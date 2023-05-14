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Кривбас - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 травня 2023, 15:00 - Стадион Металлург
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
40%
Нічия
30%
Рух
30%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 9 games.
  • FC Rukh Lviv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 6 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Oleksiy Dovgiy has collected 6 for FC Rukh Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 13% of their matches, FC Rukh Lviv in 23% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 13% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.88 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.85 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух П
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
40%
Нічия
30%
Рух
30%
Трансляція
Кривбас на ранок неділі посідає сьомий рядок таблиці з відставанням в один бал від Колоса. Рух йде у зоні перехідних матчів: чотирнадцятий. До рятівного дванадцятого рядка львів'янам необхідно відіграти два бали.
Інфо
Головний арбітр: Євген Арановський (Київ) Асистенти: Андрій Скрипка (Кропивницький), Олександр Корнійко (Миргород)
Інфо
Рух (старт): Юрій Паньків, Юрій Климчук, Остап Притула, Вів Соломон-Отабор, Денис Підгурський, Фабрісіо Альваренга, Роман Дідик, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман
Інфо
Кривбас (старт): Андрій Кліщук, Тимур Стецьков, Клим Приходько, Андрій Понєдєльнік, Ріфет Капич, Дмитро Хомченовський, Данило Безкоровайний, Максим Луньов, Роман Дебелко, Іван Дібанго, Максим Задерака
Усім привіт та ласкаво просимо на останній матч неділі в УПЛ. Кривбас на своєму полі прийматиме Рух, якому поступився у першому колі.
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Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні ФК Чернігів ФК Чернігів 1 Буковина Буковина 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 3 Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 1 Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Філадельфія Юніон Філадельфія Юніон 2 Завершено 04:30 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3 Завершено 03:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 0 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 1

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Анонс матчу Кривбас - Рух 14.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

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