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ФК Минай - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 квітня 2024, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Оновити
перерыв
Рух
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
39%
Нічия
33%
Рух
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Minaj and FC Rukh Lviv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, FC Minaj have won 0 times, there have been 6 draws while FC Rukh Lviv have won 4 times. The goal difference is 11-5 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Minaj at home) and 1-1 (FC Rukh Lviv at home).
  • Did you know that FC Minaj scores 33% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 1-5-6.
  • Denys Ustymenko is FC Minaj's top scorer with 4 goals. Illia Serhiiovych Kvasnytsia has scored 6 times for FC Rukh Lviv.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 14 in the table with 21 points. Now they are number 5 with 40 points.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 14% of their matches, FC Rukh Lviv in 25% of their matches.
  • FC Minaj wins 14% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 2 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Minaj.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 0, FC Rukh Lviv won 2, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Minaj scores 0.4 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Rukh Lviv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.72 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.33 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Минай
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух В
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
39%
Нічия
33%
Рух
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 47
    Poddubny, Dmitro
    Півзахисник
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 71
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 71
    Fedor, Oleh
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ljubenovic, Zeljko
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
1
Кутові
2
10
Штрафні
6
6
Фоли
10
33%
Володіння м'ячем
67%
Блоковано ударів
1
Удари повз
3
1
ЖК
Удари в отвір
1
1
Сейви
Трансляція
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерву, 0:0 у нас поки що!
45'
Інфо
1 хвилину накинув арбітр до першого тайму
43'
Небезпечний момент
Ой як Таллеса класно вивели на удар метрів з 16-ти! Бренер абсолютно сам, підробив, але пробив на силу вище воріт!
42'
Штрафний для Миная. Далекувато до воріт, але Вакула пробив - прямо в руки Ледвію
40'
Жовта картка
А ось і перша жовта у нас - Кисіль отримав за кілька поспіль дрібних фолів
38'
Небезпечний момент
Моментище у Миная! Ременяк прорвався флангом і класно вирізав у штрафний майданчик, але Корраблін абсолютно сам змарнував момент! Став підлаштовуватися під ударну ногу, дочекався, поки Ледвій вийшов, і пробив у нього!
37'
Минай заробив штрафний удар на своїй половині поля і явно не поспішає його виконувати. Закарпатців, мабуть, поточний стан речей влаштовує
34'
А ось Минай сходив в атаку з проходом Вакули по флангу і подальшим прострілом, але до концентрованого удару справа не дійшла
32'
Небезпечний момент
Після штрафного з флангу пішла подача на дальню, там скидка головою і Роман пробивав! Але Кемкін вийшов і буквально закрив тілом свої ворота! Ще один шанс для Руха був!
30'
Небезпечний момент
Охохо! А ось момент! Квасниця увірвався в штрафну трохи з флангу, але бити не став, а відкотив трохи назад Пастуху, який зарядив вище воріт! Хороший шанс був! Найкращий, напевно, поки що!
28'
Затиснув зараз Рух господарів на своїй половині... Закарпатці фактично не переходять в атаку
26'
Небезпечний момент
А ось це гарно! Затяжна атака Руху, Пастух все-таки розкрутив суперника, навісив у воротарський, але трохи зависоко для Плюмана - він то пробив головою, але явно вище
24'
Що ж, півтайму в нас минуло - типові 0:0 за деякої переваги Руху
22'
Ось Федор м'яко навісив із флангу, Пастух пробив головою, але мимо...
21'
Рух, між тим, після спроб атак суперника також не затримуючись йде вперед, намагаючись грати на контратаках
18'
Небезпечний момент
А ось Роман вирішив пробити - м'яч ішов повз, але влучив у Плюмана, від якого зрикошетив за лицьову. А могло й залетіти так от на шару! Можна сказати, перший гострий момент у нас!
17'
Спокійно все в нас. Рух пару хвилин катав м'яч, щоб все закінчилося неточним пасом у штрафний
15'
Загалом, таке враження, що по такому полю багато голів ми не побачимо - оборонятися по такому полю простіше, ніж створювати
13'
13 хвилин команди відіграли - поки що без серйозних загострень
11'
А газон ніби й рівний, але слизький. Іноді послизаються футболісти
10'
Рух пробує грати в контроль, Минай діє другим номером на старті поєдинку
8'
Слюбик, зриваючи контру Миная на фланзі, зачепив Устименка. Пощастило, що суддя не дав жовту, обійшовся усним навіюванням
5'
Кутовий
А ось і перша атака Миная, яка завершилася кутовим. Після навісу зі стандарту до удару справа не дійшла - розрядили гості ситуацію
3'
Кутовий
Кутовий розіграв Рух із подальшим навісом, однак закарпатці впевнено відбилися
2'
Плюман пішов у прохід на двох захисників Миная, натрапив на боротьбу, впав, але суддя фол не побачив
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Потрібно зазначити, що в Минаї злегка дощить
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Руху: Герета, Бойко, Лях, Карабін, Притула, Руніч, Підгурський
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Роман, Дідик, Пастух, Таллес, Квасниця, Плюман, Федор
Інфо
Запасні Миная: Бандура, Росул, Немчанінов, Вітенчук, Воробчак, Гунічев, Тищук, Демиденко, Попов, Матюшенко
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін, Кисіль, Скиба, Чуєв, Піддубний, Вакула, Петько, Семотюк, Кораблін, Ременяк, Устименко
Рух бореться за єврокубки - 5 місце в таблиці та 40 балів
Минай перебуває на останньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Дмитро Євтухов
Добрий день усім любителям українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 25-го туру УПЛ, в якому Минай прийме Рух
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Анонс матчу ФК Минай - Рух 22.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Рух можна подивитися 22.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 17.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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