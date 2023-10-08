ФК Минай - Рух онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 17.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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