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Шахтар - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 квітня 2024, 18:00 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
33%
Рух
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 4 times, there have been 2 draws while FC Rukh Lviv have won 0 times. The goal difference is 9-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Rukh Lviv (2-0 at home and 1-0 away).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 5 successive home wins.
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 6 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 4 home matches in a row.
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 4 matches.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 5 games.
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Rukh Lviv have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Rukh Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Dmytro Kryskiv is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 6 goals. Illia Serhiiovych Kvasnytsia has scored 6 times for FC Rukh Lviv.
  • Georgiy Sudakov has more yellow cards (5) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Roman Didyk has collected 6 for FC Rukh Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 48% of their matches, FC Rukh Lviv in 25% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 48% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Rukh Lviv won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.2 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.91 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 15 in the table with 19 points. Now they are number 5 with 39 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
5
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Шахтар
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
33%
Рух
28%
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Віталій Романов. Арбітр ВАР: Максим Козиряцький
Головний тренер Руху: Віталій Пономарьов
На лаві запасних: Джурабаєв, Клайвер, Бойко, Герета, Кітела, Непейпієв, Підгурський, Притула, Рунич, Слюсар, Столярчук, Теслюк
Інфо
Стартовий склад Руху (4-3-3): Ледвій - Лях, Холод, Слюбик, Сич - Таллес, Дідик, Пастух - Плюмейн, Федор, Квасниця
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Марлон, Гочолейшвілі, Егіналду, Келсі, Міроші, Назарина, Невертон, Рудько, Сікан, Твардовський, Швед
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-2-3-1): Різник - Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля - Зубков, Степаненко - Кевін, Судаков, Бондаренко - Траоре
На даний момент Шахтар лідирує у турнірній таблиці і має з Кривбасом по 46 очок, проте криворіжці зіграли на два матчі більше. Рух займає п'яту сходинку УПЛ і відстає від Дніпро-1, який розташувався у зоні єврокубків, усього на три очки
Матч пройде у Львові на "Арені Львів" та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 23-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар зіграє з Рухом
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Рух 07.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 07.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Шахтар у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Рух можна подивитися 07.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти ЛНЗ - 01.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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