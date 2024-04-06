Шахтар - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Рух 07.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 07.04.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Шахтар у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній матч команди Рух був зіграний проти ЛНЗ - 01.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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