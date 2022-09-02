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Рух - Шахтар онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 02 вересня 2022, 17:00 - Skif Stadium
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Рух
24%
Нічия
28%
Шахтар
48%
Цікаві факти
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 30% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Shakhtar Donetsk won 2, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Rukh Lviv scores 0.33 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.67 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 0.33.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 0.75 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 4 games.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Шахтар
Чемпионат Украины 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух
Чемпионат Украины 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух
Чемпионат Украины 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Чемпионат Украины 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух П
Чемпионат Украины 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів П
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Останні матчі - Шахтар
Чемпионат Украины 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас В
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аль-Фатех П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Аль-Фатех В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 20:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Домжале В
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Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Рух
24%
Нічия
28%
Шахтар
48%
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 Завершено 21:45 - Вчора Болонья Болонья 1 Салернітана Салернітана 1 Завершено 21:45 - Вчора Аталанта Аталанта 3 Торіно Торіно 1 Завершено 21:30 - Вчора Андерлехт Андерлехт 0 Гент Гент 1 Завершено 21:00 - Вчора АЗ АЗ 1 НЕК НЕК 1

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Анонс матчу Рух - Шахтар 02.09.2022, Чемпионат Украины

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 02.09.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Рух у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Шахтар можна подивитися 02.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Рух - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Колос - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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