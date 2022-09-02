Рух - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Шахтар 02.09.2022, Чемпионат Украины

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 02.09.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Рух у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Колос - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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