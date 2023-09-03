  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металіст 1925 - Рух Дивитися онлайн
У тренді

Металіст 1925 - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 березня 2024, 13:00 - Металлист
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
19'
Рух
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
38%
Нічия
34%
Рух
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Rukh Lviv is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 2 times, there have been 5 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times. The goal difference is 9-8 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home) and 1-1 (FC Rukh Lviv at home).
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, FC Metalist 1925 Kharkiv have not lost to FC Rukh Lviv in their last 4 encounters.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 14 in the table with 18 points. Now they are number 5 with 33 points.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Rukh Lviv in 22% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, FC Rukh Lviv won 1, 3 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.8 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Rukh Lviv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Rukh Lviv is 1.2.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.95 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.08 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Металіст 1925
2
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Райт ту Дрім П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Согндаль В
Показати більше
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Прімор’є В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:30 Рух 0 - 2 Завершено Gorica П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
38%
Нічия
34%
Рух
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Protsenko, Yaroslav
    Воротар
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 7
    Moura, Ari
    Півзахисник
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 20
    Cervak, Vadym
    Захисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
Штрафні
1
Офсайди
1
Сейви
1
3
Кутові
1
Фоли
1
Трансляція
15'
Небезпечний момент
Ще один кутовий для Харкова. І непогано вийшло! Гармаш переправляв після навісу у бік воріт, Імереков підставляв голову, але пробив вище!
12'
Загалом без моментів у нас початок. Якщо не рахувати удар Сича в штангу після офсайду
9'
Кутовий
Ще один кутовий для господарів, але розіграли його харків'яни дуже невдало
8'
М 1925 поки що намагається грати на швидкостях із дальними закидами
6'
Кутовий
Кутовий для харків'ян. Габелок навісив, але явно перекрутив – відбилися рухівці
4'
Офсайд
Момент у Руху! Після флангової атаки Сич підключився та пробив у штангу! Але там ні, суддя запалив офсайд в епізоді.
3'
Рух із перших хвилин намагається включити пресинг, правда без дивідендів
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Руха: Герета, Холод, Кітела, Лях, Столярчук, Федор, Руніч, Теслюк, Непейпієв
Інфо
Стартовий склад Руха: Ледвій, Сич, Дідик, Роман, Слюбик, Підгурський, Таллес, Пастух, Плюман, Квасниця, Карабін
Інфо
Запасні Металіста 1925: Мозіль, Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Дмитренко, Русин, Борячук, Фрімпонг
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Проценко, Капінус, Арі Моура, Юсов, Гармаш, Червак, Бичек, Габелок, Імереков, Фаріна, Юрченко
Інфо
Львів'яни у трьох осінніх матчах набрали 7 очок та піднялися на 5-е місце у таблиці – 33 очки. Щоправда, перед цим матчем у Руху багато травмованих гравців.
Інфо
Металіст 1925 року почав весняну частину сезону не найкращим чином. Харків'яни у трьох матчах взяли лише 1 очко і зараз перебувають на 13-му місці у турнірній таблиці з 16 пунктами
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00 та пройде на арені Лівий Берег у Києві. Судитиме гру Клим Заброда. Також на матчі буде ВАР
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн 21-го туру УПЛ, в якому Металіст 1925 прийме Рух.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 Кадіс Кадіс 0 Завершено 22:00 - Вчора Тулуза Тулуза 2 Ліон Ліон 3 Завершено 21:45 - Вчора Емполі Емполі 0 Болонья Болонья 1 Завершено 21:30 - Вчора Лех Лех 2 Варта Варта 0 Завершено 21:30 - Вчора Кельн Кельн 1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Металіст 1925 - Рух 16.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Металіст 1925 (Харьков) та командою Рух (Львов):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Рух можна подивитися 16.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

команди Металіст 1925 був зіграний проти ЛНЗ - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

команди Рух був зіграний проти СК Дніпро-1 - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.