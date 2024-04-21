Металіст 1925 - Оболонь онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Оболонь (Киев):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Оболонь можна подивитися 22.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.