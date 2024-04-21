Металіст 1925 - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Оболонь 22.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 22.04.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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