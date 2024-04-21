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Металіст 1925 - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 квітня 2024, 15:30 - Металлист . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
7'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
39%
Нічия
30%
Оболонь
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Obolon Kyiv is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 2 times, there have been 1 draws while FC Obolon Kyiv have won 5 times. The goal difference is 9-5 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 7 games.
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 away matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 7 away matches.
  • FC Obolon Kyiv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 8 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 15% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 15% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Obolon Kyiv.
  • On their last meeting FC Obolon Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, FC Obolon Kyiv won 3, 1 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.6 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 1.4 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Obolon Kyiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Obolon Kyiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.05 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.73 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 9 in the table with 27 points. Now they are number 15 with 18 points.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 4 games.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
8
Ігор
6
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 10:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2020/2021
08.05.2021 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Перша ліга України 2021
31.10.2020 - 17:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Оболонь
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
39%
Нічия
30%
Оболонь
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Валерий Иващенко
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
1
Удари повз
Блоковано ударів
1
Трансляція
4'
Налетів на Дубка Сидоров на правому фланзі чужого штрафного, коли суперник вибив у нього м'яч із-під ніг.
2'
Капінус із лівого флангу робив простріл на ближню, однак Борячук невдало зачепився.
1'
Мороз уже встиг сфолити проти Борячука в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Оболонь іде третьою з кінця з 4 перемогами, 8 нічиїми та 12 поразками — 20 очок.
Інфо
Металіст 1925 іде передостаннім із 4 перемогами, 6 нічиїми та 14 поразками — 18 очок.
Запасні: Кичак, Рибка, Карась, Прокопенко, Прокопенко, Нагієв, Вовкун, Мединський, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський.
Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Приймак, Дубко, Осман — Чернов, Черненко, Мороз, Грисьо — Краснопір, Тарануха.
Запасні: Проценко, Сидоренко, Обіная, Безуглий, Червак, Вачіберадзе, Смітюх, Панченко, Арі, Фрімпонг.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Гармаш — Юрченко — Борячук, Сидоров.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий берег (Київ, Україна) зіграють харківський Металіст 1925 та київська Оболонь.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Оболонь 22.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Оболонь можна подивитися 22.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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