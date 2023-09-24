Колос - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 07.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Колос у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній матч команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Минулий поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Зоря - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.
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