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Колос - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 квітня 2024, 15:30 - Колос
Головний суддя: Nazarii, Dord
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
1 - 0
Оновити
37'
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
23' Лукас Рангел 24' Лукас Рангел
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
41%
Металіст 1925
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Metalist 1925 Kharkiv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 3 draws while FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times. The goal difference is 5-2 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 3-0 (Kolos Kovalivka at home) and 2-0 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home).
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv have lost their last 6 away matches.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
  • Kolos Kovalivka have lost 4 matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 5 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost 7 away matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 11 away matches.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not lost to FC Metalist 1925 Kharkiv in their last 3 encounters.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 7 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-4-3.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-2-9.
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 10 in the table with 25 points. Now they are number 15 with 16 points.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 32% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 17% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 32% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 3, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.4 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 0.67 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.9 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Andriy Tsurikov is Kolos Kovalivka's top scorer with 3 goals. Dmytro Yusov has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Kolos Kovalivka has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Колос
3
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо П
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Головні події
Лукас Рангел
24'
ГООЛ! Лукас Рангел
23'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
41%
Металіст 1925
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 11
    Лукас Рангел
    24 23
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 70
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 99
    Paulauskas, Gytis
    Форвард
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
9
Штрафні
2
2
Фоли
9
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
ЖК
Трансляція
33'
Організовано Колос захищається, та й у харків'ян в атаці нічого особливо не виходить
31'
Штрафний для харків'ян, але далеченько, метрів 35 до воріт. Юрченко не б'є, а вішає, але захисники Колоса знімають повітря
29'
Такий відрізок, що фолів зараз багатенько, причому харків'яни більше фолять. Борячук ось за дві хвилини двічі порушив правила
27'
Уболівальники Колоса активізувалися на трибунах - навіть люди з барабаном є!
25'
Ну, сподіваємося тепер гра піде веселіше
23'
Гоооол!!!
Гоол! Так ось! Забиває таки Рангел! Оріховський навісив із флангу, Лукас знову головою, і цього разу - під штангу! 1:0!
22'
А ось після навісу з флангу Рангел виграв повітря і пробив по воротах. Щоправда, прямо в руки кіперу гостей. Проте, удар потрібно відзначити
21'
Команди міняються ролями. Спочатку МХ1925 5 хвилин катав м'яч у центрі поля, потім - "Колос". Абсолютно рівна гра
18'
А за бив би Юсов - гра б розкрилася. Поки що ніхто особливо не ризикує з команд
16'
Харків'яни, здається, захопили центр поля. Щоправда без особливого просування вперед
12'
Небезпечний момент
А ось це вже момент! Після прострілу з флангу Сидоров пропустив на дальню, і Юсов з вигідної позиції дав вище! Дуже небезпечно було!
11'
Спокійна у нас гра на початку матчу. Команди намагаються грати в контроль, небезпеки ніякої поки що не спостерігається
9'
Лучкевич у центрі поля отримав по ногах - обійшлося без картки
8'
Навіс зі штрафного на фланзі від Колоса - і непогана подача була, з підкруткою, але захисники гостей розібралися
6'
Цуріков пройшов лівим флангом, але навісив прямо в руки кіперу М1925
3'
А ось і перший удар - Сидоров з льоту пробив, м'яч скакав по газону, але Фесюн впорався
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Металіста 1925: Проценко, Сидоренко, Обінайя, Безуглий, Червак, Вачиберадзе, Смітюх, Панченко, Гармаш, Фрімпонг
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль, Капінус, Імереков, Фарина, Дмитренко, Габелок, Жичиков, Сидоров, Юрченко, Борячук, Юсов
Інфо
Запасні Колоса: Горох, Мисак, Кукош, Гончаренко, Демченко, Мілько, Велетень, Салабай, Ємець, Безбородько, Ільїн
Інфо
Стартовий склад Колоса: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Чорноморець, Цуріков, Оріховський, Рангел, Лучкевич, Топалов, Богданов, Паулаускас
У харків'ян ситуація і того гірша - 10 матчів без перемог, 15-те місце в таблиці та 16 очок
Колос іде на 10-му місці в таблиці, маючи в активі 24 очки. Також варто зазначити, що ковалівці програли 4 останні поєдинки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Назарій Дьордь з Ужгорода, також на поєдинку буде присутній ВАР
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн 23-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Металіст 1925
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Анонс матчу Колос - Металіст 1925 07.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 07.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Колос у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Металіст 1925 можна подивитися 07.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Минулий поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Зоря - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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