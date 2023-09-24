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Металіст 1925 - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 вересня 2023, 17:00 - Металлист . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Rayda, Mykhailo
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
32'
Колос
Ковалевка
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
41%
Нічия
37%
Колос
22%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 5-2 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 2-0 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home) and 3-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't lost in their last 5 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 5 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-3-0.
  • Maksym Zhychykov has more yellow cards (3) than any other player at FC Metalist 1925 Kharkiv. Mykyta Burda has collected 4 for Kolos Kovalivka.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 4 in the table with 12 points. Now they are number 8 with 9 points.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 21% of their matches, Kolos Kovalivka in 25% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 21% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 3 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, Kolos Kovalivka won 3, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 1 of their last 4 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.4 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Kolos Kovalivka is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Kolos Kovalivka is 1.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.84 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.63 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Кубок України 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Гірник-Спорт 1 - 3 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено Шахтар П
Кубок України 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 ФСК Маріуполь 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Колос Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
41%
Нічия
37%
Колос
22%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 20
    Cervak, Vadym
    Захисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 19
    Silva Nascimento Santos, Diego
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдмар
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
Удари повз
2
Кутові
2
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Металіст 1925 - Колос
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
25'
20'
По динаміці є питання до обох команд. Вже хвилин 10 мʼяч не наближається до воріт, вся гра проходить у центрі поля.
15'
Курило з глибини закинув мʼяч прямо в руки Фесюну, який трохи вийшов із воріт.
11'
Металіст 1925 нарешті вийшов в атаку. Жичиков подавав чітко на Сидорова, однак Бондаренко прочитав епізод і перехопив передачу.
8'
Велетень розхитав захисника на фланзі та прострілив до карного. Там стався неприємний рикошет, але в підсумку Мозіль все-таки забрав мʼяч до рук.
4'
Цуріков виграв підбір і завдав удару злету. Мозіль поглядом провів мʼяч повз ворота.
3'
Колос заробив і подав декілька кутових поспіль. Металіст 1925 відбився.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Михайло Райда.
Запасні: Потімков (в), Сидоренко (в), Моура, Енріке, Коваленко, Рудавський, А. Ткачук, Є. Ткачук, Фарина, Чирук, Юсов.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль — Жичиков, Червак, Курило, Безуглий — Габелок (к) — Дмитренко, Мартинюк, Вачіберадзе, Русин — Сидоров. Виконуючий обов’язки головного тренера — Едмар.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Безбородько, Богданов, Болбат, Гончаренко, Ємець, Золотов, Ільїн, Кукош, М’якушко, Попов.
Інфо
Стартовий склад Колоса: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Цуріков, Демченко, Мілько (к), Дієго, Лучкевич — Салабай, Велетень. Головний тренер — Ярослав Вишняк.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 8-го туру УПЛ Металіст 1925 – Колос.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Колос 24.09.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 24.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 09.04.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдмар и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Колос можна подивитися 24.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Зоря - 15.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 17.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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