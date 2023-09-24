Металіст 1925 - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Колос 24.09.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 24.09.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 09.04.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдмар и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Колос можна подивитися 24.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Зоря - 15.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Прошедший матч команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 17.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.