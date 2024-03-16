Кривбас - Колос онлайн трансляція матчу

між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка):
між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Кривбас у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
команди Кривбас був зіграний проти Оболонь - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
команди Колос був зіграний проти Шахтар - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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