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Кривбас - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 березня 2024, 18:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
34%
Нічия
34%
Колос
31%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-0 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 home matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 2-5-2.
  • Oleg Kozhushko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 7 goals. Andriy Tsurikov has scored 3 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 37% of their matches, Kolos Kovalivka in 32% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 37% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 3 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, Kolos Kovalivka won 1, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.33 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.33 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Kolos Kovalivka is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Kolos Kovalivka is 0.67.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.85 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.81 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 6 in the table with 28 points. Now they are number 2 with 40 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 17:00 Кривбас 6 - 1 Завершено Брентфорд Б В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 17:00 Кривбас 2 - 2 Завершено ФКІ Левадія Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Колос 2 - 2 Завершено Пахтакор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 16:00 Колос 0 - 2 Завершено Вардар П
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
34%
Нічия
34%
Колос
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Форвард
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 99
    Paulauskas, Gytis
    Форвард
  • 70
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Vyshnyak, Yaroslav
Трансляція
Інфо
"Колос" (запасні): Горох, Мисак, Ємець, Чорноморець, Гончаренко, Кукош, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Безбородько, Рангел
Інфо
"Колос" (стартовий склад): Фесюн - Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Топалов, Оріховський, Ільїн, Паулаускас
Інфо
"Кривбас" (запасні): Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Сантіні, Татарков, Вакулко, Твердохліб, Микитишин, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По
Інфо
"Кривбас" (стартовий склад): Кліщук - Рафаель, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Бізімана, Соса, Луньов, Прінс
Клуби між собою провели три офіційні гри. Спершу мінімально виграв "Колос", а в двох наступних зустрічах сильнішим був "Кривбас".
Запрошуємо всіх прихильників українського футболу на текстову трансляцію матчу 21 туру УПЛ, в якому "Кривбас" прийматиме "Колос". Гра розпочнеться о 18:00.
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Анонс матчу Кривбас - Колос 16.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка):

між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Кривбас у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

команди Кривбас був зіграний проти Оболонь - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

команди Колос був зіграний проти Шахтар - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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