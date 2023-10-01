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Полісся - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 квітня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
38%
Нічия
31%
Колос
31%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr have lost 5 matches in a row.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 9 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have a losing streak of 4 matches at home.
  • FC Polissya Zhytomyr have played 6 home matches in a row without winning.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 5 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 2-5-3.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Kolos Kovalivka have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 26% of their matches, Kolos Kovalivka in 30% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 26% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.21 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.8 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
Особисті зустрічі
Полісся
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся В
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
38%
Нічия
31%
Колос
31%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Олександр Афанасьєв. Арбітр VAR: Роман Блавацький
Головний трене Колоса: Вишняк Ярослав
На лаві запасних: Горох, Мисак, Кукош, Ємець, Мілько, Велетень, Салабай, Безбородько, Паулаускас
Інфо
Стартовий склад Колоса: Фесюн - Цуріков, Гончаренко, Бондаренко (с), Бурда - Лучкевич, Демченко, Оріховський, Ільїн, Топалов - Рангел
Головний тренер Полісся: Сергій Шищенко
На лаві запасних: Кушніренко, Кравченко, Михайліченко, Фортюне, Ндукве, Петряк, Танковський, Грицук, Раско, Кобернюк, Бойко, Поспєлов
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик - Кравець, Чоботенко, Тейлор (с), Смоляков - Крушинський, Мустафаєв, Таллес Коста, Козак, Назаренко - Луіфер
Колос має зовсім інші турнірні цілі. Для ковалівців цей матч буде 23-м у поточному сезоні УПЛ, а десята сходинка і 25 очок змушують боротися команду за збереження прописки в елітному дивізіоні України
Напередодні матчу Полісся займає шосту сходинку турнірної таблиці і продовжує боротьбу за зону єврокубків. До Дніпра-1, який зайняв місце Ліги конференцій, не вистачає сімох очок за сім матчів до кінця регулярного сезону
Матч пройде у Житомирі на Центральному стадіоні та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 24-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Полісся прийме у гостях Колос
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Останні матчі
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Анонс матчу Полісся - Колос 14.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 14.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Полісся у попередньому футбольному матчі 01.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти ФК Минай - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Металіст 1925 - 07.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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