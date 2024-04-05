Верес - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Оболонь 06.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 06.04.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Верес у попередньому футбольному матчі 22.09.2023 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти Кривбас - 30.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Шахтар - 30.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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