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Верес - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 квітня 2024, 15:30 - Авангард
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
39%
Оболонь
28%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Veres Rivne have won 3 times, there have been 3 draws while FC Obolon Kyiv have won 0 times. The goal difference is 5-1 in favour of Veres Rivne.
  • Did you know that Veres Rivne scores 33% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Veres Rivne have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 5 away matches.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 7 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Marko Mrvaljevic is Veres Rivne's top scorer with 3 goals. Igor Krasnopir has scored 4 times for FC Obolon Kyiv.
  • Roman Kovalyuk has assisted the most goals for Veres Rivne with 2. Valery Dubko is FC Obolon Kyiv's biggest assister (2).
  • Veres Rivne wins 1st half in 19% of their matches, FC Obolon Kyiv in 16% of their matches.
  • Veres Rivne wins 19% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 16%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 3, FC Obolon Kyiv won 0, 2 draws.
  • Veres Rivne scores 1 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.2 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Obolon Kyiv is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Obolon Kyiv is 0.4.
  • Veres Rivne scores 1.32 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
3
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес
Кубок України 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Верес
Перша ліга України 2020/2021
31.05.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 2 Завершено Верес
Перша ліга України 2019/2020
29.11.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
39%
Оболонь
28%
Трансляція
Інфо
Запасні Оболоні: Федорівський, Рибка, Лук'янчук, Вовкун, Груша, Косовський, Тарануха, Нагієв, Осман, Запорожець
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Кичак, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Мороз, Черненко, Слободян, Вишневський, Краснопір
Інфо
Запасні Вереса: Когут, Гакман, Сміян, Жуліо Сезар, Мельник, Яго, Кльоц, Годя, Морозко, Дахновський, Шастал, Шестаков
Інфо
Стартовий склад Вереса: Паст, Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров, Шарай, Янаков, Гайдучек
Матч очікується бойовим і цікавим
Команди є сусідами в турнірній таблиці і борються за виживання. У Вереса 16 очок і 14-те місце, в Оболоні 18 пунктів і 13-та позиція
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Александрр Шандор. Також на матчі буде ВАР
Добрий день усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн 23-го туру УПЛ, в якому Верес прийме Оболонь
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Останні матчі
Завершено 12:30 - Сьогодні Діназ Діназ 1 Поділля Поділля 1 Завершено 12:00 - Сьогодні Карпати Карпати 3 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 1 Завершено 22:00 - Вчора Лілль Лілль 3 Марсель Марсель 1 Завершено 22:00 - Вчора Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 0 Плімут Аргайл Плімут Аргайл 1 Завершено 21:45 - Вчора Мехелен Мехелен 2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3

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Анонс матчу Верес - Оболонь 06.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 06.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Верес у попередньому футбольному матчі 22.09.2023 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Оболонь можна подивитися 06.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти Кривбас - 30.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Шахтар - 30.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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