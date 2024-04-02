Шахтар - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Чорноморець 03.04.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 03.04.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Шахтар у попередньому футбольному матчі 02.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Полісся - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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