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Шахтар - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Кубок України - 03 квітня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
49%
Нічия
20%
Чорноморець
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 3-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 13 times, there have been 0 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 34-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 36 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 29 times, there have been 5 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 81-14 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Shakhtar Donetsk was in 2017.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 3 home matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 3 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 37% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Chernomorets Odessa won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 4 Ukraine Cup games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 4 Ukraine Cup games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 1.4.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.78 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
18
Перемог
23
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець
Кубок України 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Показати більше
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
49%
Нічия
20%
Чорноморець
31%
Трансляція
«Гірники» на шляху до 1/2 фіналу здолали Верес (0-3) і Вікторія (0-3). Підопічні Романа Григорчука розібралися з Лівим берегом (1-2), Кривбасом (2-1) і Зорею (4-1).
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція півфіналу Кубку України Шахтар — Чорноморець.
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Останні матчі
Завершено 22:45 - Вчора Бенфіка Бенфіка 2 Спортинг Спортинг 2 Завершено 22:15 - Вчора Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1 Тоттенхем Тоттенхем 1 Завершено 22:00 - Вчора Фортуна Фортуна 1 НЕК НЕК 1 Завершено 22:00 - Вчора Ювентус Ювентус 2 Лаціо Лаціо 0 Завершено 22:00 - Вчора Portsmouth Portsmouth 2 Derby County Derby County 2

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Анонс матчу Шахтар - Чорноморець 03.04.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 03.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Шахтар у попередньому футбольному матчі 02.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Полісся - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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