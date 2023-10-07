ФК Олександрія - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Жовта картка

Начебто і спорудив ЛНЗ атаку, навіть із загострюючим пасом, але все закінчилося фолом в атаці від Хобленка. Ще й жовту форвард гостей отримав. Чи то за фол, чи то щось сказав арбітру після свистка