ФК Олександрія - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ЛНЗ та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Верес - 15.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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