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ФК Олександрія - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 квітня 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Zadiran, S
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 1
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перерыв
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
12' Norenkov, Denys Вийшов: Олександр Насонов 12' Muravskyi, Nazariy 16' Юрій Копіна 38' Олексій Хобленко 45' Naumets, Vladyslav
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
35%
ЛНЗ
23%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 5 games.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 6 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy's away record this season: 4-5-3.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 25% of their matches, LNZ Cherkasy in 23% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 25% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 1.05 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 5 in the table with 38 points. Now they are number 12 with 25 points.
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Олександрія 5 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
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Головні події
45'
Naumets, Vladyslav ГООЛ!
38'
Олексій Хобленко
ГООЛ! Юрій Копіна
16'
12'
Norenkov, Denys
Вийшов: Олександр Насонов
12'
Muravskyi, Nazariy
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
35%
ЛНЗ
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
    16
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
    12
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Захисник
    12
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
    45
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 19
    Олексій Хобленко
    Форвард
    38
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
9
Штрафні
2
2
Фоли
9
ЖК
2
2
Кутові
5
Удари в отвір
2
1
Сейви
4
3
Удари повз
48%
Володіння м'ячем
52%
Блоковано ударів
1
Трансляція
45+5'
Свисток
Усе, свисток на перерву! 1:1 у нас після першого тайму в матчі Олександрія - ЛНЗ
45+2'
Інфо
Тим часом, 4 хвилини суддя компенсував до першого тайму
45+1'
Гоооол!!!
Гооол! Так ось! 1:1! ЛНЗ! Кампуш привіз, віддавши м'яч Хобленку під пресингом Наумця. Сам же Владислав відгукнувся на пас, вивалився на Шевченка і, не зближуючись, пробив воротаря!
44'
Штрафний для Олександрії. Далекувато до воріт, метрів 35, але Калітвінцев б'є - прямо в руки воротарю
42'
Але все нормально, віддихався Кулаков і повернувся в гру
41'
Кулаков на газоні... Проблеми якісь у Андрія
39'
Заводиться Хобленко після цієї жовтої. Потрібно притримувати емоції, а то так можна і догратися
38'
Жовта картка
Начебто і спорудив ЛНЗ атаку, навіть із загострюючим пасом, але все закінчилося фолом в атаці від Хобленка. Ще й жовту форвард гостей отримав. Чи то за фол, чи то щось сказав арбітру після свистка
35'
Олег Дулуб стурбований на брівці, поки що у його команди гра явно не йде
33'
Небезпечний момент
Привезли собі момент гості! Бойко не зіграв у відборі, Кулаков вивалювався майже на воротаря гостей, вирішив пробити не зближуючись, але дав повз ворота!
29'
Ковалець ось по центру вивалився на простір, вирішив пробити метрів із 25-ти, на техніку вдарив... Мимо пішло, хоча Кучеренко, здається, все контролював
28'
Проте Олександрія продовжує знаходити ці напівмоменти
27'
Небезпечний момент
А ось це дійсно небезпечно було! Після навісу з флангу невисокий Бєляєв залишився абсолютно сам у воротарської, пробив головою, але удар несильний вийшов - виловив його кіпер ЛНЗ
25'
І ще один удар у господарів від Ковальця - з досить гострого кута, тож не найскладніше завдання для Кучеренка
22'
Калітвінцев наважився на дальній удар. Кучеренко спокійно виловив цю спробу. А у ЛНЗ поки що жодного удару по воротах
20'
Проте ЛНЗ не пресингує, дають господарям спокійно розігрувати м'яч на чужій половині
18'
Ах, гарна атака ЛНЗ. Пасіч пройшов флангом, вирізу в центр на Наумця, але в того удар не вийшов - зрізався м'яч із ноги
16'
Гоооол!!!
Кутовий для господарів - і гооол! Навіс - ніби й винесли гості, але недалеко. Кампуш намагається вдарити через себе, але заблоковано удар, але відскок до Копини, який все-таки заштовхав м'яч у сітку! 1:0!
15'
Багато боротьби, багато стиків і єдиноборств у нас на початку матчу
13'
Жовта картка
А Муравський відверто заштовхав Ковальця - перша жовта в матчі, в пасиві гостей
12'
Заміна
Так, Насонов замість Норенкова вийшов у ЛНЗ
12'
І схоже, це буде вимушена заміна. Йде з поля Денис
11'
Норенков після верхової боротьби опинився на газоні й тримається за плече. Це може бути проблемою
9'
Кутовий
Кутовий для господарів - пішов навіс, але відбилися на другому поверсі захисники гостей
6'
Олександрія пробує знайти щілини в обороні суперника більше використовую фланги
4'
Загалом, досить спокійний у нас початок матчу
2'
ЛНЗ пробує взяти м'яч під контроль
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Прядун, Рибалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Ейнел, Бар, Молло
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Стасюк, Яшарі, Бойко, Норенков, Тілль, Наумець, Пасіч, Хобленко
Інфо
Запасні Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Сігєєв, Кулаковський, Скорко, Джевані, Безерра, Мадісон, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Ковалець, Калітвінцев, Кулаков, Білошевський, Бєляєв, Мартинюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко
Олександрія йде на 12-му місці в таблиці з 25 очками. У ЛНЗ ситуація трохи краща - 9 місце і 29 очок.
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Сергій Задиран. Також на матчі буде ВАР
Доброго дня всім українським уболівальникам! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн 25-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме ЛНЗ
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Анонс матчу ФК Олександрія - ЛНЗ 21.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ЛНЗ та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - ЛНЗ можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Верес - 15.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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