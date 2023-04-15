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Зоря - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 квітня 2023, 15:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
30'
СК Дніпро-1
Днепр
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Хід матчу
7' Guerrero, Eduardo
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
31%
Нічия
16%
СК Дніпро-1
53%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 have previously won 4 of 6 matches against FC Zorya Lugansk.
  • During the last 6 meetings, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 1 draws while SC Dnipro-1 have won 1 times. The goal difference is 13-6 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 6-3-0.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 7-2-1.
  • Igor Kyryukhantsev has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 3. Oleksandr Pikhalyonok is SC Dnipro-1's biggest assister (6).
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 25% of their matches, SC Dnipro-1 in 41% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 25% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 41%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 3 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than SC Dnipro-1.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 4, SC Dnipro-1 won 1, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.4 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and SC Dnipro-1 is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and SC Dnipro-1 is 0.8.
  • FC Zorya Lugansk scores 2 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
  • Maksym Imerekov has more yellow cards (6) than any other player at FC Zorya Lugansk. Ruslan Babenko has collected 6 for SC Dnipro-1.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
5
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 0 - 4 Завершено Зоря
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
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Головні події
ГООЛ! Guerrero, Eduardo
7'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
31%
Нічия
16%
СК Дніпро-1
53%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 5
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
    7
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 7
    Артем Довбик
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
1
Штрафні
1
Фоли
1
1
Удари в отвір
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Зоря - СК Дніпро-1
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
25'
Небезпечний момент
Рубчинський зіграв тонко до центру штрафного на Добвика, але той не проштовхнув м'яч повз воротаря.
23'
Передачу до правого флангу на Русина Бражко запустив до офсайду.
21'
Відскочив м'яч від ніг Герреро на лівому фланзі штрафного, після передачі з глибини.
19'
Небезпечний момент
Поруч із правою стійкою пішов удар Довбика з пів кола перед штрафним.
18'
Заміна
Замість Пасіча вийшов Хайнер.
17'
Пошкодив задню Пасіч в боротьбі. Гру для нього завершено.
16'
Небезпечний момент
Штанга! Кутовий із правого флангу пішов на ближній кут воротарського, де Добвик бив головою, але влучив у дальній каркас воріт.
15'
Сваток на дальній замикав подачу з лівого флангу, але влучив у спину Снурніцину.
13'
Пасіч виклав подачу з правого флангу штрафного на ближню стійку до рук Сапутіна.
11'
Офсайд
Пас до лівого флангу штрафного від Шахова на Герреро теж пішов до офсайду.
9'
Небезпечний момент
Скасували гол через офсайд Герреро!
8'
Офсайд був? Чи як?
7'
Небезпечний момент
ГОЛ! Рибак був змушений перед собою відбивати удар Русина на завершення передачі з лівого флангу штрафного від Антюха, після чого Герреро добив!
3'
Рукою підіграв собі Рубчинський на лівому фланзі атаки під час скидання від Довбика.
1'
Зоря намагається грати в пресингу на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Дніпро-1 переміг із рахунком 3:0.
Інфо
Дніпро-1 іде другим з 14 перемогами, 3 нічиїми та 2 поразками — 45 очок.
Інфо
Зоря йде третьою з 12 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 40 очок.
Запасні: Макс Валеф, Кінарейкін, Матарріта, Гомес, Адамюк, Хайнер, Танчик, Назаренко, Когут, Танковський, Підлепенець, Пеглоу.
Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч, Сарапій, Сваток, Каплієнко — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.
Запасні: Кучерук, Жилкін, Бурда, Мороховець, Полегенько, Дришлюк, Гулько, Хахльов, Вантух, Нагнойний, Погорілий, Мишньов.
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Євген Арановський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1.
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Коментарі(1)
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Prideman (Lviv)
15.04.2023 о 15:15
Чистий гол відмінили
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Анонс матчу Зоря - СК Дніпро-1 15.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Зоря у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - СК Дніпро-1 можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Львів - 09.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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