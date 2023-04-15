Зоря - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - СК Дніпро-1 15.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 15.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Зоря у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Львів - 09.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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