Ворскла - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Колос 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 29.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Ворскла у попередньому футбольному матчі 19.11.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти СК Дніпро-1 - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти Динамо - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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