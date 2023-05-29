  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ворскла - Колос Дивитися онлайн
У тренді

Ворскла - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
1'
Колос
Ковалевка
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
38%
Нічия
31%
Колос
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • Kolos Kovalivka have previously won 5 of 7 matches against FC Vorskla Poltava.
  • During the last 7 meetings, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 0 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 11-4 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Taulant Seferi Sulejmanov is FC Vorskla Poltava's top scorer with 12 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 8 times for Kolos Kovalivka.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (8) than any other player at FC Vorskla Poltava. Denys Bezborodko has collected 8 for Kolos Kovalivka.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 28% of their matches, Kolos Kovalivka in 26% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 28% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 4, Kolos Kovalivka won 1, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.8 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 0.8.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.31 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.6 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches.
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Kolos Kovalivka have lost 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
6
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Показати більше
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
38%
Нічия
31%
Колос
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Vyshnyak, Yaroslav
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Колос
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Колосу: Маханьков, Фесюн, Новак, Зозуля, Криворучко, Смирний, Ільїн, Болбат, Попов, Ісаєнко, Лисенко
Інфо
Стартовий склад Колоса: Волинець, Ємець, Чорноморець, Чоботенко, Золотов, Мілько, Богданов, М'якушко, Велетень, Кравченко, Безбородько
Інфо
Запасні Ворскли: Домолега, Рамірес, Крупський, Нестеренко, Феліпе, Юрченко, Кулаковський, Черниш
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Кравець, Пердута, Скляр, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін, Кане
Колосу, за великим рахунком, уже нічого не потрібне. команда не підніметься до єврозони, але й не вилетить
Ворскла ще може поборотися за 5-те, єврокубкове місце з Олександрією. Для цього полтавцям потрібно перемагати у двох останніх матчах, та чекати на осічку містян в останньому турі
Інфо
Матч має розпочатися о 15:00, судитиме поєдинок Анатолій Абдула
Добридень! Передостанній тур УПЛ, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу, в якому Ворскла прийме Колос!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Нашвилл Нашвилл 3 Коламбус Крю Коламбус Крю 1 Завершено 22:00 - Вчора Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 4 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Завершено 21:45 - Вчора Ювентус Ювентус 0 Мілан Мілан 1 Завершено 20:15 - Вчора Динамо Динамо 4 Гориця Гориця 1 Завершено 20:03 - Вчора Жирона Жирона 1 Бетіс Бетіс 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Ворскла - Колос 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Ворскла у попередньому футбольному матчі 19.11.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Колос можна подивитися 29.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти СК Дніпро-1 - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти Динамо - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.