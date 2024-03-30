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Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 березня 2024, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
25'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
21%
Нічия
24%
Динамо
55%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 2 times, there have been 6 draws while FC Dynamo Kyiv have won 10 times. The goal difference is 37-15 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 40 meetings, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 11 draws while FC Dynamo Kyiv have won 25 times. The goal difference is 71-27 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2012.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Vorskla Poltava at home) and 1-1 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk is FC Vorskla Poltava's top scorer with 5 goals. Vladyslav Andriyovych Vanat has scored 10 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Illia Krupskyi has assisted the most goals for FC Vorskla Poltava with 2. Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (5).
  • Oleksandr Sklyar has more yellow cards (9) than any other player at FC Vorskla Poltava. Volodymyr Shepelev has collected 5 for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 27% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 42% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 27% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 1, FC Dynamo Kyiv won 3, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.2 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 2.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.53 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.95 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
28
Ігор
20
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Сабуртало В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Шериф В
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Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
21%
Нічия
24%
Динамо
55%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 9
    Korniienko, Viktor
    Захисник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 77
    Toli, Ardit
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Dolganskyi, Sergiy
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
1
Штрафні
4
4
Фоли
1
1
Блоковано ударів
Трансляція
20'
Ісенко прочитав політ м'яча в ближню дев'ятку під час подачі з правого флангу від Тимчика.
18'
Павлюк на кутовий блокував простріл Ваната за завершення ривку на правому фланзі штрафного.
15'
Без швидкостей минає ігровий час наразі.
13'
Тимчик на правому фланзі оборони перелетів через ноги Нестеренка та отримав пошкодження.
11'
Полтавці не зустріли викликів від киян на старті. Можемо констатувати.
9'
Пас Шапаренка до правого флангу штрафного на Ваната перехопив Корнієнко.
6'
Фол від Бражка на лівому фланзі оборони проти Степанюка.
4'
Полтавці спокійно зустрічають тиск на стартових хвилинах.
2'
Ісенко у воротарському забрав простріл від Волошина з правого флангу.
1'
Контроль м'яча від киян на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогло Динамо — 2:0.
Інфо
Динамо йде четвертим із 12 перемогами, 2 нічиїми та 4 поразками — 38 очок.
Інфо
Ворскла йде сьомою з 8 перемогами, 5 нічиїми та 8 поразками — 29 очок.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Ярмоленко, Караваєв, Дячук, Діалло, Біловар, Беніто, Пономаренко.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Домолега, Сантана, Ковталюк, Челядін, Глущенко, Прус, Воккрі, Рамірес, Єрмолов.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Феліпе, Павлюк, Бацула, Корнієнко — Нестеренко, Толі, Сіссоко, Кане — Степанюк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського (Полтава, Україна) зіграють полтавська Ворскла та Динамо Київ.
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Анонс матчу Ворскла - Динамо 31.03.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 18.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Динамо можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 15.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Зоря - 12.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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