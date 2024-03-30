Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 18.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 15.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Зоря - 12.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
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