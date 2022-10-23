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Динамо - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 жовтня 2022, 13:00 - Олимпийский
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
32'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
29%
Ворскла
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Vorskla Poltava when FC Dynamo Kiev is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Vorskla Poltava is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 14 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times. The goal difference is 30-10 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 37 meetings, FC Dynamo Kiev have won 23 times, there have been 10 draws while FC Vorskla Poltava have won 4 times. The goal difference is 66-25 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 6 in the table with 12 points. Now they are number 10 with 7 points.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 36% of their matches, FC Vorskla Poltava in 33% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 36% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 4, FC Vorskla Poltava won 1, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Vorskla Poltava is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Vorskla Poltava is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.12 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
18
Перемог
25
Ігор
3
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершено Ворскла
Кубок України 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Динамо 0 - 1 Завершено Ренн П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
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Новини команд
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
29%
Ворскла
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 25
    Popov, Denys
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 41
    Артем Бєсєдін
    Форвард
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Форвард
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
1
Удари повз
2
Штрафні
5
2
Кутові
1
5
Фоли
2
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
28'
Лонвейк начебто і намагається бути активним, але на тлі решти команди це виглядає таким собі броунівським рухом
27'
Сидорчук побачив ривак Бесєдіна, але пас віддав дуже сильно. Явно не встигав Артем
25'
Буряк, Симоненко, Безсонов також на трибунах
24'
А ось і удар Лонвейка – у площину, але більше для статистики. Різник легко забирає
23'
Кутовий
Кутовий для Ворскли - після навісу Сефері впав у штрафній, але суддя ніяк не реагує
21'
Жовта картка
Кабаєв руками притримав Пердуту. Жовта
20'
Олександр Петраков на трибуні. Вигляд у нього поки що не дуже радісний
19'
Інфо
1:0 за ударами на користь Динамо. І той не в площину. Така ось сумна статистика за майже півтайму
17'
Жовта картка
А ось і Скляр нафолив на жовту. Вставив по ногах Циганкову
16'
Жовта картка
Явно штовхав Сирота суперника, зривав атаку. Отримав першу жовту у матчі
15'
Ох, Сидорчук мало не привіз. Якось так неакуратно скидав, що Марлісон мало не перехопив. Нещерет вчасно вийшов
12'
Після закидання Бацули Челядін увійшов у штрафну, і по лицьовій дійшов до Нещерета, який, втім, вчасно вийшов.
11'
Динамо володіє ініціативою. Але якось усе прісно поки що
9'
Кабаєв метрів із 20-ти пробив. Але кудись зовсім вже не туди
7'
Кравець зачепив Циганкова на фланзі. Штрафний для ДК
6'
Поки що все спокійно. Динамо не поспішає, та й Ворскла також
4'
Ворскла сходила флангом в атаку – Бацула навісив, Сефері не дострибнув
3'
Кутовий
Перший кутовий у нас. Для Динамо. Кабаєв навісив – Ворскла відбилася. Ще й фол в атаці суддя свиснув
1'
Свисток
Матч розпочався, Ворскла розіграла із центру поля
На полі вже команди
Окремо зазначимо, що Лонвейк у Динамо виходить вперше у стартовому складі. До цього він лише раз виходив на заміну
Стартовий склад Ворскли: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Сефері, Чеснаков, Кравець, Бацула, Марлісон, Челядін, Юрченко Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Яворський, Феліпе, Олійник, Тотре, Степанюк, Козиренко, Кулаковський, Кравчук, Річардс
Стартовий склад Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаєв, Караваєв, Циганков, Лонвейк, Буяльський, Сирота, Бесєдін, Кендзьора Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Шепелєв, Перріс, Ванат, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Діалло, Кулач, Авраменко
У Ворскли - 8 матчів, 7 очок, і 12-е місце
Динамо поки що зіграло у чемпіонаті 6 матчів - 9 очок (3 перемоги, 3 поразки) і на даний момент 8-е місце у таблиці
Інфо
Зазначимо, що поєдинок пройде у Києві на стадіоні Лобановського. Сподіваємося, русня не буде задовбувати й матч пройде нормально
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судити гру буде Максим Козиряцький
Добрий день всім! 9-й тур УПЛ. Динамо – Ворскла. Цей поєдинок сьогодні ми проведемо для вас як текстовий онлайн
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Анонс матчу Динамо - Ворскла 23.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 06.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Ворскла можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 16.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Рух - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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