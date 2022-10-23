Динамо - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 06.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 16.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Рух - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.
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