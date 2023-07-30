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Динамо - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 липня 2023, 17:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 1
Оновити
22'
ФК Минай
Минай
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Хід матчу
3' Vitenchuk, Vadym
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
54%
Нічия
20%
ФК Минай
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Minaj is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • FC Minaj have previously won 5 of 8 matches against FC Dynamo Kiev.
  • During the last 8 meetings, FC Dynamo Kiev have won 8 times, there have been 0 draws while FC Minaj have won 0 times. The goal difference is 19-1 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Last season FC Dynamo Kiev won both games against FC Minaj (2-0 at home and 1-0 away).
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 8 games.
  • FC Minaj haven't won any of their last 8 games against FC Dynamo Kiev.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to FC Minaj in their last 3 encounters.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 37% of their matches, FC Minaj in 18% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 37% of halftimes, FC Minaj wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Minaj.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Minaj has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 5, FC Minaj won 0, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Minaj is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Minaj is 0.8.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.53 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.8 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
8
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Аль-Хіляль В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 19:10 Динамо 4 - 0 Завершено Аріс В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 20:05 Янг Бойз 3 - 3 Завершено Динамо Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 18:30 Динамо 8 - 0 Завершено Вольфсбергер В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 18:20 Динамо 4 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - ФК Минай
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбас 1 - 4 Завершено ФК Минай В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Рух П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Металіст 1 - 2 Завершено ФК Минай В
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Головні події
3'
Vitenchuk, Vadym ГООЛ!
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
54%
Нічия
20%
ФК Минай
25%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 3
    Soldat, Igor
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
    3
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 8
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Форвард
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
2
Штрафні
3
4
Кутові
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
Сейви
3
2
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Динамо - ФК Минай
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В ефірі
2+2
Трансляція
20'
Ванат намагався дотепно пʼятою завершити атаку, але Бандура без проблем забрав мʼяч до рук.
13'
Фірмовий удар Ярмоленка в дальній кут після зміщення з флангу не пройшов. Бандура зайняв правильну позицію і забрав м’яч до рук.
11'
Небезпечний момент
Ярмоленко протягнув мʼяч флангом і сильно прострілив з правої, захисник Миная ледь не зрізав у свої ворота.
9'
Динамо активно діє в атаці після пропущеного мʼяча, але поки непросто створювати моменти киянам.
4'
Гоооол!!!
Минай відкриває рахунок! Біловар подарував мʼяч Вітенчуку, а той дальнім ударом покарав Бущана за те, що він загубив ворота.
3'
Небезпечний момент
Одарюк відірвався від Тимчика та міг забивати головою, але запустив мʼяч над поперечкою.
2'
Офсайд
Ярмоленко вискочив на побачення з Бандурою завдяки класному пасу Шапаренка, але не влучив у ворота. Ще й офсайд було зафіксовано потім.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Максим Козиряцький.
Запасні: Нещерет (в), Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Діалло, Сирота, Царенко, Беніто, Волошин.
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-2-3-1): Бущан — Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик — Сидорчук (к), Шапаренко — Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко — Ванат. Головний тренер — Мірча Луческу.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Миная (4-5-1): Бандура — Дмитрук, Солдат, Немчанінов, Вітенчук — Кравчук, Ралюченко, Булеза, Одарюк, Твердохліб — Вишневський. Головний тренер — Володимир Шаран.
У минулому сезоні Динамо двічі обіграло Минай (0-1 і 2-0).
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ Динамо – Минай.
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Анонс матчу Динамо - ФК Минай 30.07.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 30.07.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - ФК Минай можна подивитися 30.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Аль-Хіляль - 19.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 16.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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