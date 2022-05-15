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Аталанта - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 21 серпня 2022, 21:45 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Фабио Марешка
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
До початку
00 : 00 : 00
Мілан
Милан
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
37%
Нічия
33%
Мілан
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and AC Milan when Atalanta BC is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atalanta BC and AC Milan is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 5 times, there have been 5 draws while AC Milan have won 13 times. The goal difference is 35-25 in favour of AC Milan.
  • During the last 46 meetings, Atalanta BC have won 10 times, there have been 13 draws while AC Milan have won 23 times. The goal difference is 71-45 in favour of AC Milan.
  • Last season AC Milan won both games against Atalanta BC (2-0 at home and 3-2 away).
  • Atalanta BC have played 7 home matches in a row without winning.
  • AC Milan have a winning streak of 4 matches.
  • Atalanta BC haven't won any of their last 3 games against AC Milan.
  • AC Milan have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 32% of their matches, AC Milan in 46% of their matches.
  • Atalanta BC wins 32% of halftimes, AC Milan wins 46%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 2 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than Atalanta BC.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against Atalanta BC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 1, AC Milan won 3, 1 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC have won just 1 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • Atalanta BC scores 1.2 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 1.6 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and AC Milan is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and AC Milan is 1.2.
  • Atalanta BC scores 1.67 goals when playing at home and AC Milan scores 2.07 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Аталанта
7
Перемог
22
Ігор
9
Перемог
Мілан
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Мілан 0 - 3 Завершено Аталанта
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Сампдорія 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 1 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2021/2022
08.05.2022 - 13:30 Spezia Calcio 1 - 3 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2021/2022
02.05.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Салернітана Н
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Мілан 4 - 2 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.05.2022 - 19:00 Сассуоло 0 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2021/2022
08.05.2022 - 21:45 Еллас Верона 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Мілан 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
37%
Нічия
33%
Мілан
30%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Муссо – Джимсіті, Демірал, Толой – Меле, Копмейнерс, де Рон, Гатебур, Пашалич – Сапата, Маліновський.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян – Ернандес, Томорі, Калюлю, Калабрія (к) – Тоналі, Беннасер, Діас – Леау, Ребіч, Мессіас.
Перша гучна вивіска нового сезону в Італії. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру Серії А Аталанта – Мілан.
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Наполі Наполі 3 Монца Монца 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Стандард Стандард 1 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 3 Завершено 19:15 - Сьогодні Істанбул ББ Істанбул ББ 2 Kayserispor Kayserispor 0 Завершено 18:55 - Сьогодні Залаэгерсег Залаэгерсег 1 Кішварда Кішварда 3 Завершено 18:30 - Сьогодні Атлетік Атлетік 1 Валенсія Валенсія 0

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Анонс матчу "Аталанта" - Мілан 21.08.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 21.08.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Мілан (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Мілан можна подивитися 21.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Сампдорія - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Удінезе - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

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