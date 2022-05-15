Аталанта - Мілан онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Мілан 21.08.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 21.08.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Мілан (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Сампдорія - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Милан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Удінезе - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

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