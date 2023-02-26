  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Мілан - Аталанта Дивитися онлайн
У тренді

Мілан - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 26 лютого 2023, 21:45 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
1 - 0
Оновити
74'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
25' Musso, Juan 27' Toloi, Rafael 28' Leao, Rafael
63' Ederson Вийшов: Boga, Jeremie 66' Thiaw, Malick
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
31%
Нічия
35%
Аталанта
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Atalanta BC when AC Milan is playing at home is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and Atalanta BC is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 10 times, there have been 8 draws while Atalanta BC have won 5 times. The goal difference is 36-20 in favour of AC Milan.
  • During the last 47 meetings, AC Milan have won 23 times, there have been 14 draws while Atalanta BC have won 10 times. The goal difference is 72-46 in favour of AC Milan.
  • Last season AC Milan won both games against Atalanta BC (2-0 at home and 3-2 away).
  • Did you know that AC Milan scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Atalanta BC scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • AC Milan have a winning streak of 3 matches.
  • AC Milan haven't scored in 0 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 1 of their 12 away matches in Serie A this season.
  • Rafael Leao is AC Milan's top scorer with 8 goals. Ademola Lookman has scored 12 times for Atalanta BC.
  • Rafael Leao has assisted the most goals for AC Milan with 5. Jeremie Boga is Atalanta BC's biggest assister (5).
  • Sandro Tonali has more yellow cards (6) than any other player at AC Milan. Hans Hateboer has collected 7 for Atalanta BC.
  • AC Milan have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • AC Milan wins 1st half in 35% of their matches, Atalanta BC in 34% of their matches.
  • AC Milan wins 35% of halftimes, Atalanta BC wins 34%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than AC Milan.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against Atalanta BC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 3, Atalanta BC won 1, 1 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC have won just 1 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • AC Milan scores 1.6 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1.2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Atalanta BC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Atalanta BC is 1.
  • AC Milan scores 1.83 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.58 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
9
Перемог
23
Ігор
7
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.02.2023 - 19:00 Монца 0 - 1 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.02.2023 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 13:30 Мілан 2 - 5 Завершено Сассуоло П
Показати більше
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 13:30 Аталанта 1 - 2 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.02.2023 - 21:45 Лаціо 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.02.2023 - 21:45 Сассуоло 1 - 0 Завершено Аталанта П
Кубок Італії 2022/2023
31.01.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.01.2023 - 21:45 Аталанта 2 - 0 Завершено Сампдорія В
Показати більше
Головні події
Thiaw, Malick
66'
63'
Ederson
Вийшов: Boga, Jeremie
Leao, Rafael
28'
27'
Toloi, Rafael
ГООЛ! Musso, Juan
25'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
31%
Нічия
35%
Аталанта
35%
Склади команд
16
Maignan, Mike
28
Thiaw, Malick
23
Tomori, Fikayo
20
Kalulu, Pierre
22
Hernandez, Theo
8
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
30
Messias, Junior
17
Leao, Rafael
10
Diaz, Brahim
9
Олів'є Жиру
1
Musso, Juan
2
Toloi, Rafael
19
Djimsiti, Berat
42
Scalvini, Giorgio
77
Zappacosta, Davide
15
De Roon, Marten
20
Koopmeiners, Teun
5
Maehle, Joakim
13
Ederson
17
Hojlund, Rasmus
11
Адемола Лукман
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
    28
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 30
    Messias, Junior
    Форвард
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 17
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 77
    Zappacosta, Davide
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
    27
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
    25
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
5
Удари повз
1
12
Штрафні
7
7
Фоли
11
3
Кутові
2
Офсайди
1
57%
Володіння м'ячем
43%
1
ЖК
1
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
Сейви
2
Трансляція
69'
Заміна
Лукмана замінили на Муріеля.
67'
Толой м'яко закидав до правого флангу штрафного, але м'яч на партнерів не пішов.
65'
Жовта картка
Меле розігнали передачею до лівого флангу, але Тіав його відверто рубив ударом по ногах.
63'
Заміна
Бога гратиме замість Едерсона.
61'
Небезпечний момент
Жиру зіграв біля центральної лінії на Леау, а той уже з меж штрафного бив у дальній, проте голкіпер потягнув.
60'
Жиру отримав закидання до лівого флангу штрафного, але удар блокували.
58'
Жовта картка
Гасперіні договорився до картки.
56'
Діас знову протягнув м'яч через центральну зону, зіграв ліворуч на Жиру, а той так і не пробив.
53'
Аталанті не вдається надовго встановлювати атакувальний темп.
51'
Штрафний на правому фланзі атаки заробив Копмейнерс у боротьбі проти Жиру.
48'
Фол Тоналі проти Копмейнерса біля центрального кола.
47'
Мехле штовхнув у спину Тіава на чужій половині.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Надзвичайно слабкий перший тайм відіграла Аталанта, тоді як суперники використали тільки одну нагоду забити й контролювали хід зустрічі. Меньяна, після п'яти місяців без футболу, можна було й навантажувати роботою.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Меле не втримав у ногах передачу на хід до лівого флангу штрафного.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
42'
Леау фінтом змусив суперника сфолити на собі на лівому фланзі атаки.
40'
Скальвіні та Муссо не розібрались із передачею в напрямку Жиру, і захисник подарував суперникам кутовий.
39'
Толой та Дзаппакоста зіграли в затяжну стінку на правому фланзі, але останній пас на флангового гравця був засильним.
37'
Діас ішов до штрафного через центральну зону, після чого відіграв ліворуч на Леау, але той у дотик пробив над воротами.
35'
Фол в атаці від де Рона на правому фланзі штрафного проти Томорі.
33'
Леау вискочив із Жиру до контратаки через центральне коло, після чого пішов до правого флангу штрафного, але пробив повз ближню стійку.
32'
Толой прострілив із правого флангу, але Меньян зіграв на перехоплення.
30'
Знову виманює суперників Мілан на власній половині.
28'
Жовта картка
Толой відверто смикнув Леау, коли суперник прискорювався на побачення через лівий фланг. І тільки жовта. Як і супернику, але тому за емоції.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тео піймав на ногу скидання від Жиру перед штрафним подачі з правого флангу від Тіава, і вгатив м'яч у ліву стійку, від якої був відскок у спину Муссо, і у ворота.
25'
На чужій половині комбінує Мілан.
23'
Кутовий
Копмейнерс виконав подачу кутового з правого флангу на голову супернику до центру штрафного.
21'
Тоналі закидав до лівого флангу штрафного, але до Тео м'яч не спрямував.
19'
Гейлунн отримав передачу до правого флангу атаки, але Тіав його з'їв.
17'
Аталанта повернулась із контролем м'яча до чужої половини.
15'
Ще один штрафний для Мілану, проте в глибині лівого флангу.
13'
Мессіас виконав закидання до лівого флангу штрафного до рук Муссо.
12'
Мілан намагається тримати м'яч на власній половині.
10'
Кутовий
Подача зі стандарту від Аталанти пішла на голову супернику.
9'
Лукман проходив правим флангом атаки, але Томорі вибив м'яч на кутовий із-під його ніг.
7'
Небезпечний момент
Леау з лівого флангу вирізав подачу до центру штрафного на Жиру, а той на самоті перевів м'яч над воротами зльоту!
6'
Мілан намагається тримати м'яч біля центральної лінії.
4'
Тоналі зі штрафного запустив м'яч набагато вище воріт.
3'
Тео на центральному вході до штрафного отримував пас із глибини, але його збив Толой.
2'
Подача зі штрафного з правого флангу від Аталанти пострибала штрафним, але удару не відбулось.
1'
Жиру піймав передачу до лівого флангу штрафного, але з гострого кута у ворота не влучив.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Аталанта йде шостою з 12 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 41 очко.
Інфо
Мілан іде четвертим із 13 перемогами, 5 нічиїми та 5 поразками — 44 очки.
Запасні: Россі, Спорт'єлло, Околі, Паломіно, Муріель, Бога, Руджері, Ворліцький, Ківіса, Мухаметі, Соппі.
Аталанта: Муссо — Толой, Скальвіні, Джимсіті — Меле, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста — Едерсон — Лукман, Гейлунн.
Запасні: Тетерушану, Міранте, Балло-Туре, Адлі, Ібрагімович, Ребич, Бакайоко, К’єр, Орігі, Побега, Вранкс, Салемакерс, Де Кетеларе.
Мілан: Меньян — Калулу, Тіав, Томорі — Мессіас, Тоналі, Крунич, Ернандес — Діас, Жиру, Леау.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та бергамаська Аталанта.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:15 - Сьогодні Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 2 Хапоель Хапоель 2 Завершено 20:15 - Сьогодні Шарлеруа Шарлеруа 1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 1 Боавішта Боавішта 3 Завершено 19:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 2 Стандард Стандард 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Альмерія Альмерія 1 Барселона Барселона 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Мілан - "Аталанта" 26.02.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Мілан (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мілан (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та Мілан у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Аталанта" можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Монца - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Лечче - 19.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лечче.

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден