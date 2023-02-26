Мілан - Аталанта онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Мілан (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Мілан (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та Мілан у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Монца - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.
Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Лечче - 19.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лечче.
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