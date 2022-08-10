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Реал - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Суперкубок УЕФА - 10 серпня 2022, 22:00
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
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18'
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
Хід матчу
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Реал
56%
Нічия
24%
Айнтрахт
20%
Прогноз на матч
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадіс 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.05.2022 - 22:30 Реал 6 - 0 Завершено Леванте В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Реал П
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Останні матчі - Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
05.08.2022 - 21:30 Айнтрахт 1 - 6 Завершено Баварія П
Кубок Німеччини 2022/2023
01.08.2022 - 21:46 Магдебург 0 - 4 Завершено Айнтрахт В
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
18.05.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
14.05.2022 - 16:30 Майнц 2 - 2 Завершено Айнтрахт Н
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
08.05.2022 - 16:30 Айнтрахт 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Показати більше
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Реал
56%
Нічия
24%
Айнтрахт
20%
Трансляція
12'
Ох класно розібрався Менді (Реал) на лівому фланзі недалеко від своїх воріт. Француз ризикнув і в боротьбі проти двох суперників вирішив одному з них пустити між ноги: вийшло, м'яч пішов до Алаби.
8'
Кроос (Реал) навісив від правого кута, але м'яч не знайшов жодного гравця у "вершковій" футболці.
7'
Вальверде (Реал) на правому фланзі пішов відразу на кількох гравців і зумів витиснути лише аут.
3'
Мадридці більше контролюють м'яч за франкфуртців, проте переважно на своїй половині поля.
Свисток
Матч розпочався!
Для Айнтрахта цей матч буде вже другим офіційним у сезоні. На минулих вихідних франкфуртці вдома поступилися Баварії з рахунком 1:6. А ось мадридці лише сьогодні офіційно розпочнуть сезон 2022/2023 рр.
Запасні німецької команди: Граль, Рамай, Хауге, Муані, Аларіо, Аліду, Гьотце, Смолчич, Хасебе, Чандлер, Якич.
Стартовий склад Айнтрахта: Трапп - Альмамі Туре, Тута, Ндіка - Кнауфф, Соу, Роде, Ленц - Камада, Борре, Ліндстрем.
Запасні іспанської команди: Лунін, Азар, Асенсіо, Вальєхо, Діас, Камавінга, Лукас, Начо, Родріго, Рюдігер, Себальйос, Чуамені.
Стартовий склад Реала: Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді - Модрич, Каземіро, Кроос - Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Нагадаємо, що у фіналі минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів Реал переміг Ліверпуль з рахунком 1:0, а Айнтрахт обіграв Рейнджерс у серії післяматчевих пенальті.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію поєдинку за Суперкубок УЄФА, у якому зустрінуться мадридський Реал та франкфуртський Айнтрахт.
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Анонс матчу Реал - Айнтрахт 10.08.2022, Суперкубок УЕФА

між командою Реал (Мадрид) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок УЕФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 10.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Айнтрахт можна подивитися 10.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Суперкубок УЕФА. Текстову трансляцію матчу Реал - Айнтрахт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "Ліверпуль" - 28.05.2022, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Країна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

команди Айнтрахт був зіграний проти "Баварія" - 05.08.2022, у рамках Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Айнтрахт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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