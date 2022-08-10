Реал - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Айнтрахт 10.08.2022, Суперкубок УЕФА

між командою Реал (Мадрид) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок УЕФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 10.08.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



команди Реал був зіграний проти "Ліверпуль" - 28.05.2022, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)

Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899

Країна: Германия

Тренер: Оливер Гласнер



команди Айнтрахт був зіграний проти "Баварія" - 05.08.2022, у рамках Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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