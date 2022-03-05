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Рома - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 18 вересня 2022, 19:00 - Олимпийский стадион
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
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36'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
8' Musso, Juan Вийшов: Sportiello, Marco 23' Maehle, Joakim
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
35%
Нічия
35%
Аталанта
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Atalanta BC when AS Roma is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and Atalanta BC is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 14 times, there have been 4 draws while Atalanta BC have won 6 times. The goal difference is 39-25 in favour of AS Roma.
  • During the last 47 meetings, AS Roma have won 24 times, there have been 9 draws while Atalanta BC have won 14 times. The goal difference is 77-61 in favour of AS Roma.
  • Last season AS Roma won both games against Atalanta BC (1-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Atalanta BC scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • AS Roma have won 4 home matches in a row.
  • AS Roma haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 6 games.
  • Atalanta BC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • When playing at home, AS Roma have not conceded a goal so far this season.
  • When playing away, Atalanta BC have not conceded a goal so far this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC's away record this season: 3-0-0.
  • Paulo Dybala is AS Roma's top scorer with 3 goals. Teun Koopmeiners has scored 4 times for Atalanta BC.
  • A year ago, Atalanta BC were number 7 in the table with 11 points. Now they are number 2 with 14 points.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 44% of their matches, Atalanta BC in 33% of their matches.
  • AS Roma wins 44% of halftimes, Atalanta BC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than AS Roma.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • In the last 5 meetings AS Roma won 2, Atalanta BC won 2, 1 draws.
  • AS Roma scores 1.6 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1.6 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Atalanta BC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Atalanta BC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • AS Roma scores 1.71 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.79 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
7
Перемог
21
Ігор
7
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
05.03.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
20.12.2020 - 19:00 Аталанта 4 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершено ХІК В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.09.2022 - 21:45 Емполі 1 - 2 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Лудогорець 2 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.09.2022 - 21:45 Удінезе 4 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Монца В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.09.2022 - 19:30 Монца 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.09.2022 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.08.2022 - 19:30 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Мілан Н
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Головні події
23'
Maehle, Joakim
8'
Musso, Juan
Вийшов: Sportiello, Marco
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
35%
Нічия
35%
Аталанта
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 10
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 22
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 3
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 17
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
    23
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 23
    Musso, Juan
    Воротар
    8
Запасні гравці
Тренери
  • Жозе Моуриньо
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
2
Удари повз
1
Кутові
53%
Володіння м'ячем
47%
7
Штрафні
4
4
Фоли
7
ЖК
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
32'
Марко Спортьєлло з другої спроби забирає м'яч до рук після потужного пострілу Роджера Ібаньєса.
29'
Спроба Браяна Крістанте забити дальнім ударом не увінчалася успіхом.
25'
Боротьба за ініціативу продовжується. Господарі поля налаштовані рішуче, але їх прессинг не приносить плодів.
23'
Жовта картка
Накладка. Йоакім Меле отримав заслужене попередження.
19'
Мартен де Рон зірвав контратаку суперника. Арбітр дав свисток, але не продемонстрував жовту картку. Дивне рішення.
16'
Лоренцо Пеллегріні невдало виконав штрафний удар, який сам же і заробив.
15'
Відчувається напруга. Що Рома, що Аталанта розпочинають зустріч максимально обережно.
14'
Расмус Гойлунн програв швидкісне протистояння Крісові Смоллінгу.
11'
Зекі Челік виконав навісну передачу до штрафного майданчика. Рафаель Толой ліквідував загрозу, вибивши м'яч куди подалі.
8'
Заміна
Хуану Муссо знадобиться заміна після зіткнення з Меріхом Деміралом. Марко Спортьєлло готовий вийти на поле.
2'
Кріс Смоллінг загрожував воротам суперника після подачі Лоренцо Пеллегріні з кута поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Повідомляють, що Пауло Дібала травмувався на передігровій розминці. Його місце у складі отримає Неманья Матіч.
Поєдинок обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Даніеле Кіффі.
Інфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу – Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні – Спінацолла, Матіч, Крістанте, Челік, Дзаньоло, Пеллегріні (к) – Абрагам.
Запасні: Свілар, Бур, Фатіканті, Вольпато, Белотті, Бове, Вінья, Залевський, Камара, Матіч, Тріпі, Шомуродов.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Муссо – Скальвіні, Демірал, Толой (к) – Меле, Копмейнерс, де Рон, Гатебур – Пашалич, Гойлунн, Едерсон.
Запасні: Спортьєлло, Россі, Соппі, Бога, Лукман, Маліновський, Муріель, Околі, Руджері.
Центральний матч туру. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 7-го раунду Серії А між Ромою та Аталантою.
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Анонс матчу Рома - "Аталанта" 18.09.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 18.09.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Аталанта" можна подивитися 18.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти ХІК - 15.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Кремонезе - 11.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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