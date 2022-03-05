Рома - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - "Аталанта" 18.09.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 18.09.2022

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти ХІК - 15.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Кремонезе - 11.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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