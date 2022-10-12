Атлетіко - Брюгге онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - Брюгге 12.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 12.10.2022

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Брюгге (Брюгге):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Брюгге, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Брюгге та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 04.10.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Hoefkens, Carl розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Жирона - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Брюгге (Брюгге)

Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891

Країна: Бельгия

Тренер: Мишель Прюдомм



Предыдущий поединок команди Брюгге був зіграний проти Вестерло - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вестерло.

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