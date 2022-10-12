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Атлетіко - Брюгге онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 жовтня 2022, 19:45 - Ванда Метрополитано
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
0 - 0
Оновити
8'
Брюгге
Брюгге
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
38%
Нічия
26%
Брюгге
35%
Цікаві факти
  • Club Brugge have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 35% of their matches, Club Brugge in 51% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 35% of halftimes, Club Brugge wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Club Brugge.
  • On their last meeting Club Brugge won by 2 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Club Brugge leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Club Brugge is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Club Brugge has better performance than Atletico Madrid.
  • Club Brugge's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • In the last 3 meetings Atletico Madrid won 1, Club Brugge won 1, 1 draws.
  • Atletico Madrid scores 1 goals in a match against Club Brugge and Club Brugge scores 1 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Club Brugge is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Club Brugge is 1.
  • Atletico Madrid scores 1.73 goals when playing at home and Club Brugge scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Брюгге
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Брюгге 2 - 0 Завершено Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
11.12.2018 - 22:00 Брюгге 0 - 0 Завершено Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019
03.10.2018 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Брюгге
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Жирона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Брюгге 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 19:30 Севілья 0 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Атлетіко П
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Останні матчі - Брюгге
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
08.10.2022 - 21:45 Брюгге 0 - 2 Завершено Вестерло П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Брюгге 2 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
01.10.2022 - 21:45 Брюгге 3 - 0 Завершено Мехелен В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
18.09.2022 - 19:30 Стандард 3 - 0 Завершено Брюгге П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Порту 0 - 4 Завершено Брюгге В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
38%
Нічия
26%
Брюгге
35%
Склади команд
13
Ян Облак
23
Mandava, Reinildo
15
Savic, Stefan
2
Хосе Марiя Хiменес
26
Molina, Nahuel
17
Сауль Ньiгес
8
Коке
4
Kondogbia, Geoffrey
11
Lemar, Thomas
8
Антуан Грiзманн
24
Анхель Корреа
22
Ciмон Мiньоле
6
Odoi, Denis
44
Mechele, Brandon
94
Sylla, Abakar
11
Olsen, Andreas
27
Nielsen, Casper
15
Onyedika, Raphael
20
Ханс Ванакен
17
Buchanan, Tajon
19
Sowah, Kamal
9
Jutgla, Ferran
Стартовий склад
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 24
    Анхель Корреа
    Форвард
  • 17
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
  • 8
    Коке
    Захисник
  • 4
    Kondogbia, Geoffrey
    Півзахисник
  • 11
    Lemar, Thomas
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
  • 19
    Sowah, Kamal
    Півзахисник
  • 9
    Jutgla, Ferran
    Півзахисник
  • 11
    Olsen, Andreas
    Форвард
  • 27
    Nielsen, Casper
    Півзахисник
  • 15
    Onyedika, Raphael
    Півзахисник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Півзахисник
  • 17
    Buchanan, Tajon
    Форвард
  • 6
    Odoi, Denis
  • 44
    Mechele, Brandon
    Захисник
  • 94
    Sylla, Abakar
    Захисник
  • 22
    Ciмон Мiньоле
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Симеоне
  • Hoefkens, Carl
Трансляція
4'
Небезпечний момент
Сова з флангу увірвався в штрафний майданчик і завдав потужного удару. На жаль, м'яч пролетів повз ліву стійку Облака.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочинається!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Атлетіко: Облак, Ньїгес, Мандава, Хіменес, Савіч, Моліна, Лемар, Когдогбія, Коке, Грізманн, Корреа. Брюгге: Міньоле, Одуа, Мехеле, Сілла, Б'юкенан, Ванакен, Оньєдіка, Нільсен, Ольсен, Хутгла, Сова.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Атлетіко - Брюгге.
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Анонс матчу "Атлетіко" - Брюгге 12.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 12.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Брюгге (Брюгге):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Брюгге, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Брюгге та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 04.10.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Hoefkens, Carl розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Брюгге можна подивитися 12.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Брюгге, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Жирона - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий поединок команди Брюгге був зіграний проти Вестерло - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вестерло.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Брюгге онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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