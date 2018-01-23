Брістоль Сіті - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Брістоль Сіті (Бристоль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 28.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Брістоль Сіті (Бристоль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Брістоль Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Брістоль Сіті та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 23.01.2018 закінчилось с такими результатами: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Найджел Грахам Персон и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брістоль Сіті (Бристоль)
Рік заснування Брістоль Сіті (Бристоль): 1984
Країна: Англия
Прошедший матч команди Брістоль Сіті був зіграний проти Халл Сіті - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брістоль Сіті.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Борнмут - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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