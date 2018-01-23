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Брістоль Сіті - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 28 лютого 2023, 22:00
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Брістоль Сіті
Бристоль
0 - 1
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перерыв
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
7' Foden, Phil
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брістоль Сіті
25%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
46%
Цікаві факти
  • Bristol City haven't lost in their last 12 games.
  • Bristol City haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Bristol City haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Bristol City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Bristol City wins 1st half in 39% of their matches, Manchester City in 45% of their matches.
  • Bristol City wins 39% of halftimes, Manchester City wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Bristol City leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Bristol City is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester City has better performance than Bristol City.
  • Bristol City's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 3 games against Bristol City (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Bristol City won 0, Manchester City won 3, 0 draws.
  • Bristol City scores 1.33 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.33 goals against Bristol City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bristol City and Manchester City is 3.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bristol City and Manchester City is 1.
  • Bristol City scores 1.44 goals when playing at home and Manchester City scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • Manchester City haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester City have lost none of their last 4 away matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Брістоль Сіті
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2017/2018
23.01.2018 - 21:45 Брістоль Сіті 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2017/2018
09.01.2018 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брістоль Сіті
Останні матчі - Брістоль Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
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Головні події
7'
Foden, Phil ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брістоль Сіті
25%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
46%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    O'Leary, Max
    Воротар
  • 19
    Tanner, George
    Захисник
  • 26
    Vyner, Zak
    Захисник
  • 22
    Томаш Калаш
  • 25
    Pring, Cameron
    Захисник
  • 6
    James, Matty
    Півзахисник
  • 8
    Джонатан Вільямс
    Півзахисник
  • 7
    Scott, Alex
    Форвард
  • 19
    Sykes, Mark
  • 21
    Wells, Nahki
    Форвард
  • 20
    Bell, Sam
    Форвард
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 14
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    7
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Найджел Грахам Персон
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
30%
Володіння м'ячем
70%
1
Удари повз
4
1
Блоковано ударів
4
3
Кутові
2
1
Удари в отвір
2
2
Штрафні
8
2
Офсайди
6
Фоли
2
1
Сейви
1
Трансляція
Манчестер швидко повів у рахунку, але після цього майже нічого не створив. Брістоль грає досить сміливо, подивимось, чи дасть це результат у другому таймі.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано дві хвилини.
45'
Теннер у самовідданому стрибку заблокував удар Діаша з близької відстані.
41'
Де Брюйне позбавився опіки та з межі карного пробив у дальній кут. Вище воріт.
39'
Фоден увійшов до карного та стріляв уздовж воріт, захисник перехопив м'яч.
35'
Белл довго тягнув м'яч, змістився в центр і вдарив приблизно з 25 метрів. До цілі було далеко, але Найджел Пірсон похвалив свого гравця.
30'
Темп гри знизився, «містяни» в осноновму катають м'яч біля центрального кола.
23'
Погано розпорядився м'ячем де Брюйне, замість пасу на відкритого Мареза вдарив у захисника. Алжирець усе-таки зіграв на добиванні, але його удар також було заблоковано.
19'
Скотт активний в атаці, цього разу Ортезі довелося вступити у гру після удару сімки Брістоля.
18'
Пройшов пас на Альвареса, який знаходився у карному, але аргентинець не зміг як слід влучити по м'ячу.
16'
З воротарем Манчестер Сіті все гаразд, він продовжить гру.
15'
11'
Сайкс упав у чужому карному після контакту з Льюїсом. Арбітр дав зрозуміти, що пенальті не буде.
7'
Гоооол!!!
Манчестер Сіті відкриває рахунок! Де Брюйне однією передачею розрізав оборону суперника, Марез прострілив, а Фоден на дальній замкнув. Усе як по нотах.
3'
Белл вийшов на хорошу позицію та пробив, Діаш встав на шляху м'яча.
2'
Небезпечний момент
Сіті не потрібен час на розкачку! Філліпс перевірив на міцність каркас воріт уже на другій хвилині.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Хайкін (в), Вілсон, Дасілва, Кінг, Вайманн, Тейлор-Кларк, Франсуа, Томас, Моррісон.
Інфо
Стартовий склад Брістоль Сіті (4-2-3-1): О'лірі — Прінг, Калас, Вайнер, Теннер — Вільямс, Джеймс (к) — Веллс, Скотт, Сайкс — Белл. Головний тренер — Найджел Пірсон.
Запасні: Едерсон (в), Вокер, Гюндоган, Голанд, Гріліш, Родрі, Мартін, Перроне, Палмер.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Ортега — Аке, Діаш, Аканджі — Філліпс, Льюїс — Фоден, Сілва, де Брюйне (к), Марез — Альварес. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Представник Чемпіоншипу спробує зачепитися за чвертьфінал. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку Англії Брістоль Сіті — Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Брістоль Сіті - "Манчестер Сіті" 28.02.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою Брістоль Сіті (Бристоль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 28.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брістоль Сіті (Бристоль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Брістоль Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Брістоль Сіті та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 23.01.2018 закінчилось с такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Найджел Грахам Персон и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брістоль Сіті - "Манчестер Сіті" можна подивитися 28.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Брістоль Сіті - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брістоль Сіті (Бристоль)
Рік заснування Брістоль Сіті (Бристоль): 1984
Країна: Англия

Прошедший матч команди Брістоль Сіті був зіграний проти Халл Сіті - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брістоль Сіті.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Борнмут - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Брістоль Сіті - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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