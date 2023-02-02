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Лаціо - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 08 квітня 2023, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Марко Ди Белло
Рейтинг матчу:
Лаціо
Рим
0 - 0
Оновити
3'
Ювентус
Турин
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
37%
Нічия
30%
Ювентус
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Lazio Rome and Juventus Turin when Lazio Rome is playing at home is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Lazio Rome and Juventus Turin is 0-2. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Lazio Rome playing at home, Lazio Rome have won 9 times, there have been 6 draws while Juventus Turin have won 17 times. The goal difference is 41-34 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 71 meetings, Lazio Rome have won 17 times, there have been 16 draws while Juventus Turin have won 38 times. The goal difference is 115-75 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 0-2 (Lazio Rome at home) and 2-2 (Juventus Turin at home).
  • Did you know that Lazio Rome scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Lazio Rome scores 7% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Juventus Turin scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Juventus Turin have a winning streak of 5 matches.
  • Juventus Turin have received 6 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • Lazio Rome haven't scored in 2 of their 14 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 4 of their 13 away matches in Serie A this season.
  • Sergej Milinkovic-Savic has assisted the most goals for Lazio Rome with 8. Filip Kostic is Juventus Turin's biggest assister (8).
  • Sergej Milinkovic-Savic has more yellow cards (7) than any other player at Lazio Rome. Manuel Locatelli has collected 6 for Juventus Turin.
  • Lazio Rome wins 1st half in 43% of their matches, Juventus Turin in 36% of their matches.
  • Lazio Rome wins 43% of halftimes, Juventus Turin wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • When Lazio Rome leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Serie A, Lazio Rome has better performance than Juventus Turin.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 5 games against Lazio Rome (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Lazio Rome won 0, Juventus Turin won 4, 1 draws.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Lazio Rome.
  • Lazio Rome have won just 0 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Lazio Rome scores 0.6 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 2.2 goals against Lazio Rome (on average).
  • Average number of goals in meetings between Lazio Rome and Juventus Turin is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Lazio Rome and Juventus Turin is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Lazio Rome scores 1.71 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Juventus Turin have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • A year ago, Lazio Rome were number 7 in the table with 46 points. Now they are number 2 with 55 points.
  • Did you know that Lazio Rome scores 23% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 6 games.
Особисті зустрічі
Лаціо
4
Перемог
31
Ігор
22
Перемог
Ювентус
Кубок Італії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.05.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лаціо 0 - 2 Завершено Ювентус
Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 16:00 Монца 0 - 2 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома В
Ліга конференцій 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 АЗ 2 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.03.2023 - 21:45 Болонья 0 - 0 Завершено Лаціо Н
Ліга конференцій 2022/2023
07.03.2023 - 19:45 Лаціо 1 - 2 Завершено АЗ П
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Останні матчі - Ювентус
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Фрайбург 0 - 2 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Сампдорія В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
37%
Нічия
30%
Ювентус
33%
Склади команд
94
Іван Проведель
23
Ельсеїд Хюсай
23
Алессіо Романьйолі
15
Casale, Nicolo
77
Адам Марушич
10
Луїс Альберто
32
Даніло Катальді
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
20
Маттіа Дзакканьї
17
Чіро Іммобіле
7
Феліпе Андерсон
1
Войцех Щенсни
15
Gatti, Federico
4
Bremer
12
Алекс Сандро
11
Хуан Куадрадо
44
Fagioli, Nicolo
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
17
Філіп Костіч
22
Анхель Ді Марія
18
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 17
    Чіро Іммобіле
    Форвард
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 10
    Луїс Альберто
    Півзахисник
  • 32
    Даніло Катальді
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 23
    Ельсеїд Хюсай
    Захисник
  • 23
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 15
    Casale, Nicolo
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 18
    Vlahovic, Dusan
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 4
    Bremer
    Захисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурицио Сарри
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Лаціо - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
2'
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Марко ді Белло.
Запасні: Адамоніс (в), Максиміліану (в), Антоніо, Башич, Весіно, Канчелльєрі, Лаццарі, Патрік, Педро, Пеллегріні, Раду, Ромеро, Фарес, Хіла.
Інфо
Стартовий склад Лаціо (4-3-3): Проведел — Хюсай, Романьйолі, Казале, Марушич — Луїс Альберто, Катальді, Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Іммобіле (к), Феліпе Андерсон. Головний тренер — Мауріціо Саррі.
Запасні: Перін (в), Пінсольйо (в), Бонуччі, Даніло, К'єза, Мілік, Міретті, Паредес, Ругані, Суле.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса (3-5-2): Щенсний — Сандро, Бремер, Гатті — Костич, Рабіо, Локателлі, Фаджолі, Куадрадо (к) — Влахович, Ді Марія. Виконуючий обов'язки головного тренера — Марко Ландуччі.
У матчі першого кола Ювентус переміг із рахунком 3:0. Двічі забив Кін і одного разу Мілік.
«Орли» досить неочікувано стрибнули на другий рядок у турнірній таблиці. Б'янконері ж, незважаючи на зняття п'ятнадцяти очок, продовжують боротьбу за єврокубки.
Чи зможе Саррі нарешті перемогти свій колишній клуб? До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 29-го туру Серії А Лаціо – Ювентус, який пройде в Римі на Стадіо Олімпіко.
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Анонс матчу Лаціо - Ювентус 08.04.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Лаціо (Рим) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Лаціо (Рим) та командою Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та Лаціо у попередньому футбольному матчі 02.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лаціо - Ювентус можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Лаціо - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лаціо (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команди Лаціо був зіграний проти Монца - 02.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команди Ювентус був зіграний проти "Інтер" - 04.04.2023, у рамках чемпионата Кубок Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лаціо - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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