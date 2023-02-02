Лаціо - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лаціо - Ювентус 08.04.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Лаціо (Рим) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 08.04.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Лаціо (Рим) та командою Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та Лаціо у попередньому футбольному матчі 02.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лаціо (Рим)

Рік заснування Лаціо (Рим): 1900

Країна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команди Лаціо був зіграний проти Монца - 02.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Предыдущий матч команди Ювентус був зіграний проти "Інтер" - 04.04.2023, у рамках чемпионата Кубок Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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