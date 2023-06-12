Німеччина - Україна онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Німеччина та командою Україна проходитиме в рамках турнира по футболу: Міжнародні товариські матчі 2023 .
Дата проведення матчу: 12.06.2023
Час початку матчу: 19:09
Історія протистоянь между клубами Німеччина та командою Україна:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Німеччина, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Україна у попередньому футбольному матчі 14.11.2020 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hans-Dieter и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший матч команди Німеччина був зіграний проти Бельгія - 28.03.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Бельгія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший матч команди Україна був зіграний проти Англія - 26.03.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
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