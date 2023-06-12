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Німеччина - Україна онлайн трансляція матчу

Міжнародні товариські матчі - 12 червня 2023, 19:10
Головний суддя: Сидиропулос, Анастасиос
Рейтинг матчу:
Німеччина
1 - 2
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47'
Україна
Хід матчу
6' Fullkrug, Niclas 18' Віктор Циганков 23' Антоніо Рюдігер
Хто переможе?
172 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
23%
Нічия
27%
Україна
50%
Цікаві факти
  • Ukraine haven't won any of their last 3 games against Germany.
  • Germany have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Germany wins 1st half in 44% of their matches, Ukraine in 33% of their matches.
  • Germany wins 44% of halftimes, Ukraine wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Germany.
  • On their last meeting Germany won by 2 goals.
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Germany have lost just 0 of their last 4 games against Ukraine (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Germany won 3, Ukraine won 0, 1 draws.
  • Germany scores 2.5 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 1.25 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Ukraine is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and Ukraine is 2.25.
  • Both teams lost their last match.
  • Germany scores 2 goals when playing at home and Ukraine scores 1.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Німеччина
5
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Україна
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Німеччина 3 - 1 Завершено Україна
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Україна 1 - 2 Завершено Німеччина
Евро 2015/2016
12.06.2016 - 22:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Україна
Евро 2013/2014
14.10.2014 - 19:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Німеччина
Міжнародні товариські матчі 2023
28.03.2023 - 21:45 Німеччина 2 - 3 Завершено Бельгія П
Міжнародні товариські матчі 2023
25.03.2023 - 21:45 Німеччина 2 - 0 Завершено Peru В
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 21:00 Коста-Рика 2 - 4 Завершено Німеччина В
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 21:00 Іспанія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 15:00 Німеччина 1 - 2 Завершено Японія П
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Останні матчі - Україна
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Шотландія Н
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 16:00 Вірменія 0 - 5 Завершено Україна В
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Ірландія Н
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Новини команд
Головні події
23'
Антоніо Рюдігер ГООЛ!
18'
Віктор Циганков ГООЛ!
ГООЛ! Fullkrug, Niclas
6'
Хто переможе?
172 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
23%
Нічия
27%
Україна
50%
Склади команд
Стартовий склад
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
    23
  • 22
    Raum, David
  • 28
    Маттіас Ґінтер
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 11
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
    6
  • 1
    Кевін Трапп
    Воротар
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 17
    Wolf, Marius
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 7
    Артем Довбик
    Форвард
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    18
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hans-Dieter
  • Ребров, Сергей
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
5
Удари повз
1
4
Штрафні
3
3
Фоли
3
Офсайди
1
72%
Володіння м'ячем
28%
Трансляція
46'
Заміна
Дві заміни у збірної Німеччини. Хаверц та Клостерманн виходять замість Шлоттербека та Фюлкруга.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першій половині зустрічі німці володіли ініціативою, але досить несподівано пропустили двічі. Наші хлопці реалізували все, що створили. Проте, у другому таймі буде дуже непросто.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:2!
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував 2 хвилини.
41'
Раум подавав з лівого флангу, але його партнер програв верхову боротьбу Матвієнку.
38'
Намагаються підопічні Реброва відсунути гру від власних воріт, але німці високо пресингують. Непросто наших хлопцям виходити із захисту.
35'
Німці дуже швидко рухають м'яч на чужій половині поля. Це створює суттєві проблеми підопічним Реброва.
32'
Футболісти збірної Німеччини продовжують грати першим номером, але підопічні Реброва поки що тримаються.
29'
Горецка наважився на удар з-за меж штрафної, але Судаков заблокував цей потужний удар.
28'
З реалізацією у наших хлопців поки що проблем немає. Два моменти і два голи. Хочеться, щоб так було завжди.
26'
Цікаво буде зараз постежити за грою збірної Німеччини. Господарі поля зараз шокувані.
23'
Гоооол!!!
Це фантастика. Після прострілу Тимчика пробивав Мудрик і м'яч з рикошетом від Рюдігера залетів у ворота - 1:2.
21'
З огляду на перебіг матчу цей м'яч не є логічним, але головне, що наші хлопці змогли реалізувати свій момент.
19'
Гоооол!!!
Українці зрівнюють рахунок. Після передачі Тимчика відправив м'яч у сітку Циганков. Спочатку у Віктора зафіксували офсайд, але після перегляду рішення скасували - 1:1.
18'
У перехідній фазі українці дуже багато помиляються. ДО заключної третини поля м'яч майже не доходе. Поки що господарі почуваються впевнено.
16'
У центрі поля німці почуваються дуже впевнено. Футболістам збірної України не вистачає активності.
14'
Циганков подавав зі штрафного, але Степаненко до м'яча дотягнутися не зміг. Вперше наші хлопці дішли до воріт.
11'
Небезпечний момент
Ще один момент у господарів поля. Після прострілу з флангу Раум пробив повз ворота.
9'
Поки що м'яч у підопічних Реброва взагалі не тримається, а німці грають солідно.
6'
Гоооол!!!
Німці відкривають рахунок. Маріус Вольф пробив з меж штрафної і м'яч з рикошетом від Фюлкруга залетів у ворота - 1:0.
5'
Варто також відзначити високий пресинг господарів поля. Наші поки що не можуть вийти із захисту в атаку.
2'
Небезпечний момент
На початку зустрічі німці прогнозовано намагаються взяти м'яч під свій контроль. Після помилки Мудрика мав забивати Фюлкруг, але він пробив повз ворота.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
Німеччина (старт): Трапп, Рюдігер, Раум, Гінтер, Кімміх, Горецька, Фюлкруг, Шлоттербек, Брандт, Сане, Вольф
Інфо
Україна (старт): Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Мудрик, Судаков, Степаненко, Циганков, Ярмоленко, Довбик
Інфо
Німеччина (запас): тер Штеген, Лено, Керер, Хаверц, Хенріхс, Мусіала, Клостерманн, Хофманн, Джан, Вірц, Тьяу
Інфо
Україна (запас): Бущан, Лунін, Собаль, Сваток, Бондар, Сидорчук, Маліновський, Ванат, Ігнатенко, Конопля, Піхальонок, Зубков
Хансі Флік на цей збір викликав всіх найсильніших доступних гравців. Немає травмованого Мануеля Нойєра, відсутній також Серж Гнабрі. Пізніше до команди приєднаються Гюндоган і Госенс. Під питанням - Тімо Вернер. Нашій збірній не зможуть допомогти Зінченко та Яремчук.
Для Німеччини це буде тисячна гра в її футбольній історії, для України – перша гра під керівництвом Сергія Реброва.
Друзі, всім вітання. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між збірною Німеччини та України. Гра у Бремені розпочнеться о 19:00.
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Коментарі(1)
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BleiK61 (Київ)
12.06.2023 о 19:16
4 хв. Мудрий ядерний "привоз", і 2 втрати. Прям лев матчу...
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Анонс матчу Німеччина - Україна 12.06.2023, Міжнародні товариські матчі

Противостояние між командою Німеччина та командою Україна проходитиме в рамках турнира по футболу: Міжнародні товариські матчі 2023 .

Дата проведення матчу: 12.06.2023
Час початку матчу: 19:09

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Німеччина та командою Україна:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Німеччина, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Україна у попередньому футбольному матчі 14.11.2020 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hans-Dieter и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команди Німеччина був зіграний проти Бельгія - 28.03.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команди Україна був зіграний проти Англія - 26.03.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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