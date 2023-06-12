Німеччина - Україна онлайн трансляція матчу

12.06.2023 в 19:16 Лам: Перед Євро-2012 я спілкувався із Платіні про Україну. Він відповів, що йому начхати на мене і він займається футболом, а не політикою Екс-капітан збірної Німеччини вважає, що DBF сьогодні вибрав правильного суперника