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Ньюкасл - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2023, 22:00 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
4 - 1
Оновити
100'
Парі Сен-Жермен
Париж
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Хід матчу
17' Almiron, Miguel 38' Hernandez, Lucas 39' Деніел Берн 42' Hakimi, Achraf 45' Guimaraes, Bruno
50' Longstaff, Sean 56' Hernandez, Lucas 58' Kolo Muani, Randal Вийшов: Barcola, Bradley 64' Ugarte, Manuel Вийшов: Vitinha 65' Tonali, Sandro Вийшов: Anderson, Elliot 67' Усман Дембеле 70' Gordon, Anthony 71' Almiron, Miguel Вийшов: Murphy, Jacob 83' Zaire-Emery, Warren
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
34%
Нічия
31%
Парі Сен-Жермен
34%
Цікаві факти
  • Newcastle United have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 37% of their matches, Paris Saint-Germain in 43% of their matches.
  • Newcastle United wins 37% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 43%.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Newcastle United scores 2 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.16 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Бернлі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 18:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 8 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 19:45 Мілан 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
30.09.2023 - 18:00 Клермон 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
24.09.2023 - 21:45 Парі Сен-Жермен 4 - 0 Завершено Марсель В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Франції 2023/2024
15.09.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2023/2024
03.09.2023 - 21:45 Ліон 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Новини команд
Головні події
83'
Zaire-Emery, Warren
Almiron, Miguel
Вийшов: Murphy, Jacob
71'
Gordon, Anthony
70'
67'
Усман Дембеле
Tonali, Sandro
Вийшов: Anderson, Elliot
65'
64'
Ugarte, Manuel
Вийшов: Vitinha
58'
Kolo Muani, Randal
Вийшов: Barcola, Bradley
56'
Hernandez, Lucas ГООЛ!
ГООЛ! Longstaff, Sean
50'
Guimaraes, Bruno
45'
42'
Hakimi, Achraf
ГООЛ! Деніел Берн
39'
38'
Hernandez, Lucas
ГООЛ! Almiron, Miguel
17'
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
34%
Нічия
31%
Парі Сен-Жермен
34%
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
6
Lascelles, Jamaal
5
Schar, Fabian
2
Кіран Тріпп'єр
8
Tonali, Sandro
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
10
Gordon, Anthony
14
Александер Ісак
24
Almiron, Miguel
99
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
37
Skriniar, Milan
21
Hernandez, Lucas
10
Усман Дембеле
4
Ugarte, Manuel
8
Zaire-Emery, Warren
23
Kolo Muani, Randal
9
Ramos, Goncalo
7
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
    70
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
    71 17
  • 8
    Tonali, Sandro
    65
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
    45
  • 36
    Longstaff, Sean
    50
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
    39
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 23
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
    58
  • 9
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
    67
  • 4
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
    64
  • 8
    Zaire-Emery, Warren
    Півзахисник
    83
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
    42
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
    56 38
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Луис Энрике
Статистика матчу
2
Удари повз
5
2
Блоковано ударів
2
10
Штрафні
14
14
Фоли
8
31%
Володіння м'ячем
69%
6
Удари в отвір
2
1
Кутові
7
2
ЖК
4
1
Сейви
3
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Парі Сен-Жермен"
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MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
У нашому матчі залишилося зіграти ще п'ять хвилин.
87'
Мбаппе пробивав з-за меж штрафної, але вище воріт. Потужно, але неточно.
84'
Мбаппе сьогодні взагалі не помітний. Варто відзначити захисників "Ньюкасла", які грають максимально уважно.
80'
Господарі поля повністю віддали ініціативу своїм суперникам, але у захисті вони грають уважно.
77'
Небезпечний момент
Удар Дембеле з меж штрафної парирував голкіпер "Ньюкасла". Пощастило англійській команді.
75'
Гості починають поспішати і помиляються у перехідних фазах. Англійська команда наближається до сенсаційної перемоги.
72'
Заміна
Замість Альмірона виходить Мерфі. Шикарний матч для парагвайського хавбека.
71'
Жовта картка
Попередження за фол на чужій половині поля отримав Ентоні Гордон ("Ньюкасл").
70'
Дембеле на швидкості увірвався до штрафної, але акцентовано пробити по воротам француз не зміг.
68'
Після розіграшу стандарту Вітінья подавав у штрафну, але ніхто з його партнерів до м'яча не зміг дотягнутися.
65'
Заміна
Заміна у гостей. Вітінья виходить замість Мануеля Угарте. А у англійців замість Тоналі вийшов Андерсон.
63'
Варто відзначити, що футболісти англійської команди зараз отримують чимало вільних зон, але поки що вони ними не користуються.
60'
Знову активно заграли гості, які здається, нарешті оговталися і повірили у власні сили. Очікуємо, що інтрига житиме ще.
57'
Гоооол!!!
Після передачі Емері головою у правий нижній кут воріт спрямував м'яч Ернандес - 3:1.
54'
Чи зможуть французи оговтатися після такого розвитку подій? Очікуємо, що хоча б гол престижу гості все ж таки заб'ють.
51'
Гоооол!!!
Це просто неймовірно! Шон Лонгстофф після передачі Тріп'єра потужно пробиває у дальній кут - 3:0.
50'
Гості очікувано активно розпочали другий тайм, адже їм немає куди відступати. Проте, поки що без ударів по воротам.
47'
Тренери у перерві обійшлися без замін.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Цікавий та інтенсивний футбол був у першому таймі. Гості активно розпочали гру, але потім англійці перехопили ініціативу і відкрили рахунок. Наприкінці господарі навіть забили вдруге. У "ПСЖ" суттєві проблеми з позиційним футболом.
Свисток
Перший тайм завершився - 2:0!
45+3'
Дембеле подавав зі штрафного, але голкіпер "Ньюкасла" вчасно вийшов з воріт.
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував сім хвилин.
42'
Гоооол!!!
Ден Берн після подачі зі штрафного отримав м'яч у воротарському майданчику та пробив, але Джанлуїджі Доннарумма виконав дивовижний сейв, але м'яч перетнув лінію воріт. Після перегляду VAR арбітр змінив своє першочергове рішення з офсайдом - 2:0.
39'
Жовта картка
За фол проти Альмірона попередження отримує Люка Ернандес.
38'
Продовжують більше контролювати м'яч господарі поля. Після пропущеного гола у французів взагалі нічого не виходить.
35'
Пошкодження отримав Ісак. Пауза у нашому матчі. Можливо, навіть не зможе продовжити гру шведський нападник.
32'
Суттєві проблеми у гостей з позиційним футболом. Дуже якісно обороняються футболісти "Ньюкасла".
29'
Інфо
Статистика володіння м'ячем - 58% на 42% на користь гостей. Проте, у "Ньюкасла" вже шість ударів, а у французів - всього два.
26'
Небезпечний момент
Шикарний момент зараз втратили господарі поля. Після передачі Тріп'єра з кутового пробивав Шер, але повз ворота.
23'
Емері наважився на удар з-за меж штрафної, але пробив повз дальній кут. Відзначимо провал господарів у центрі поля.
20'
Очікуємо, що зараз гості заграють активніше попереду. Поки що крім удару Дембеле у "ПСЖ" моментів не було.
17'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок! З ударом Ісака впорався голкіпер, але першим на добивання встиг Альмірон - 1:0!
15'
Після помилки Хакімі отримав можливість пробити з-за меж штрафної Альмірон, але влучити у площину воріт не зміг.
12'
Господарі поля починають більше контролювати м'яч, але поки що не створюють проблеми захисникам французької команди.
9'
Поки що занадто пасивно грає англійська команда. М'яч до заключної третини поля майже не доходить.
6'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у матчі. Після передачі Мбаппе пробивав Дембеле, але повз дальній кут.
3'
Гості більше контролюють м'яч, але поки що ніхто із суперників не хоче ризикувати. Без ударів по воротам.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"ПСЖ" (стартовий склад): Доннарума - Хакімі, Маркіньюш, Шкріньяр, Ернандес - Дембеле, Угарте, Емере - Мбаппе, Рамос, Коло-Муані
Інфо
"Ньюкасл" (стартовий склад): Поуп - Берн, Ласселс, Шер, Тріп'єр - Тоналі, ГІмараєс, Лонгстофф - Гордон, Ісак, Альмірон
У першому турі англійці зіграли внічию з "Міланом" - 0:0, а "ПСЖ" переграв "Боруссію" - 2:0.
Відзначимо, що раніше ці суперники між собою не зустрічалися. Цікаво буде постежити за дебютним матчем амбітних клубів.
Сьогодні на "Сент-Джеймс Парк" пройде матч 2-го туру Ліги чемпіонів, у якому "Ньюкасл" зустрінеться з "ПСЖ". Старт поєдинку заплановано на 22:00.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Парі Сен-Жермен" 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 04.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 04.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Бернлі" - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Клермон - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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