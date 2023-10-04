Ньюкасл - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ньюкасл" - "Парі Сен-Жермен" 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 04.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Бернлі" - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Клермон - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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