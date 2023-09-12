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Україна - Північна Ірландія онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 12 вересня 2023, 19:30
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
Оновити
38'
Північна Ірландія
Хід матчу
Хто переможе?
127 Користувачів зробило свій вибір
Україна
43%
Нічия
30%
Північна Ірландія
27%
Прогноз на матч
Останні матчі - Україна
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Україна 1 - 1 Завершено Англія Н
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Мальта В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.06.2023 - 19:10 Німеччина 3 - 3 Завершено Україна Н
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна П
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Останні матчі - Північна Ірландія
Молодіжна збірна 2020/2021
17.11.2020 - 18:30 Україна 3 - 0 Завершено Північна Ірландія П
Молодіжна збірна 2021
13.10.2020 - 20:00 Північна Ірландія 1 - 0 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2015/2016
17.11.2015 - 21:30 Північна Ірландія 1 - 2 Завершено Україна П
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Хто переможе?
127 Користувачів зробило свій вибір
Україна
43%
Нічия
30%
Північна Ірландія
27%
Трансляція
36'
Занадто пасивно на чужій половині поля грають українці. Без швидкості та нестандартних дій такий захист не пройти.
33'
На жаль, футболу у нас поки що небагато. Боротьба, боротьба та ще раз боротьба. Такий розвиток подій влаштовує гостей.
30'
Поки що не надто помітний Володимир Бражко, який має вести гру команди у центрі поля. Чимало ми помиляємося у перехідній фазі.
27'
Небезпечний момент
А осьь і момент у суперника. Після помилки Салюка довелося вибивати м'яч з лінії воріт Роману.
26'
Проти такого організовано суперника варто грати за рахунок флангів. Проте, цього нам поки що не вистачає. До того ж, швидкості руху м'яча також бракує.
24'
Небезпечний момент
Максим Брагару на швидкості увійшов до штрафної, але пробив повз дальній кут. Другий момент поспіль для нашої збірної.
21'
Небезпечний момент
Брагару пробивав у ближній кут, але голкіпер впорався з цим ударом. Перший момент у матчі.
20'
Гості високо не пресингують, але їм це і не потрібно. У такому темпі нашому супернику грається комфортно.
17'
Ярмолюк віддавав розрізну передачу на Волошина, але хавбек української молодіжки до м'яча не встиг. Воротар вчасно вийшов на перехоплення.
14'
Кутовий
Після подачі з лівого флангу намагався акцентовано пробити по воротам Батагов, але захисник "Зорі" у площину не влучив.
11'
Поки що у збірної України контроль м'яча заради контролю. Ударів по воротам немає. Жодних проблем захисникам суперника ми не створюємо.
8'
Темп матчу дуже повільний, а вся основна боротьба поки що йде у центрі поля.
5'
Поступово починають адаптовуватися до суперника підопічні Мельгоси. Українці володіють м'ячем, але з просуванням вперед поки що складно.
2'
Поки що гості більше контролюють м'яч. Українці не можуть вийти із захисту в атаку.
Свисток
Матч розпочався! Вболіваємо за українську молодіжку!
Інфо
Північна Ірландія U-21 (стартовий склад): Макмаллан - Макклелланд, Фогарті, Стюарт, Форбс, Маршалл, Макдоннелл, Джонстон, Маккірнан, Макгакін, Келлі
Інфо
Україна U-21 (запасні): Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сігєєв, Квасниця, Павлюк, Скорко, Краснопір
Інфо
Україна U-21: Нещерет - Батагов, Салюк, Смоляков, Роман, Бражко, Рубчинський, Ярмолюк, Брагару, Волошин, В'юнник
Відзначимо, що гравці молодіжної збірної Північної Ірландії виступають переважно в скромних клубах — на рівні 3-4 дивізіону англійського футболу та нижче.
Для Унаї Мельгоси це буде дебютний офіційний матч у якості тренера української молодіжки. У контрольному матчі з Німеччиною (0:2) новоспечений коуч дав можливість зіграти 19-ом гравцям.
Друзі, всім привіт. Запрошуємо вас на матч першого туру відбору на молодіжне Євро-2025 між збірними Північної Ірландії та України. Гра розпочнеться о 19:30.
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Коментарі(1)
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леонид Угринович
12.09.2023 о 13:25
Чому україньцям, які мешкають за кордоном не можно дивитись міжнародні матчи збірних та клубних команд???
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Коста-Рика Коста-Рика 1 ОАЕ ОАЕ 4 Завершено 15:20 - Сьогодні Японія Японія 4 Туреччина Туреччина 2 Завершено 12:00 - Сьогодні Локомотив Локомотив 0 Рух-2 Рух-2 1 Завершено 21:45 - Вчора Словаччина Словаччина 3 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 0 Завершено 21:45 - Вчора Португалія Португалія 9 Люксембург Люксембург 0

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Анонс матчу Україна - Північна Ірландія 12.09.2023, Молодіжна збірна

між командою Україна та командою Північна Ірландія проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 23-25 .

Дата проведення матчу: 12.09.2023
Час початку матчу: 19:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Північна Ірландія можна подивитися 12.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Україна - Північна Ірландія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

команди Україна був зіграний проти Англія - 09.09.2023, у рамках Евро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Північна Ірландія
Країна: Северная Ирландия

команди Північна Ірландія був зіграний проти Україна - 17.11.2020, у рамках Молодіжна збірна 2020/2021 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Північна Ірландія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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