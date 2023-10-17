Мальта - Україна онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Мальта та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Национальный стадион Та'Кали.
Дата проведення матчу: 17.10.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Мальта та командою Україна:
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Мальта залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Мальта у попередньому футбольному матчі 19.06.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишель Марколини и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мальта
Країна: Мальта
Предыдущий матч команди Мальта був зіграний проти Італія - 14.10.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший матч команди Україна був зіграний проти Англія - 16.10.2023, у рамках чемпионата Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.
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