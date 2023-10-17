  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Мальта - Україна Дивитися онлайн
У тренді

Мальта - Україна онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 17 жовтня 2023, 21:45 - Национальный стадион Та'Кали . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мортен Крог
Рейтинг матчу:
Мальта
1 - 1
Оновити
44'
Україна
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Mbong, Paul 31' Микола Матвієнко 38' Camenzuli, Ryan
Хто переможе?
115 Користувачів зробило свій вибір
Мальта
12%
Нічия
21%
Україна
67%
Цікаві факти
  • Malta have a losing streak of 6 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • When playing at home, Malta have not scored a goal so far this season.
  • Ukraine haven't scored in 1 of their 3 away matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Malta's home record this season: 0-0-3.
  • Ukraine have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Malta wins 1st half in 0% of their matches, Ukraine in 37% of their matches.
  • Malta wins 0% of halftimes, Ukraine wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 1 goals.
  • When Malta leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Malta is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Ukraine has better performance than Malta.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Malta's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA EURO, Qualification.
  • Both teams lost their last match.
  • Malta scores 0.5 goals when playing at home and Ukraine scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Bjorn Kristensen has more yellow cards (2) than any other player at Malta. Ruslan Malinovskyi has collected 3 for Ukraine.
  • Malta has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мальта
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Україна
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Мальта
Молодіжна збірна 2019/2020
10.09.2019 - 18:30 Україна 4 - 0 Завершено Мальта
Збірна України 2016/2017
06.06.2017 - 20:00 Україна 0 - 1 Завершено Мальта
Останні матчі - Мальта
Евро 2024 2024
14.10.2023 - 21:45 Італія 4 - 0 Завершено Мальта П
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Мальта 0 - 2 Завершено Північна Македонія П
Міжнародні товариські матчі 2023
06.09.2023 - 21:00 Мальта 1 - 0 Завершено Гібралтар В
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Мальта П
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:46 Мальта 0 - 4 Завершено Англія П
Показати більше
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 23-25
16.10.2023 - 19:30 Україна 3 - 2 Завершено Англія В
Евро 2024 2024
14.10.2023 - 16:00 Україна 2 - 0 Завершено Північна Македонія В
Молодіжна збірна 23-25
12.10.2023 - 20:30 Люксембург 0 - 3 Завершено Україна В
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Україна П
Молодіжна збірна 23-25
12.09.2023 - 19:32 Україна 1 - 0 Завершено Північна Ірландія В
Показати більше
Новини команд
Головні події
38'
Camenzuli, Ryan ГООЛ!
31'
Микола Матвієнко
ГООЛ! Mbong, Paul
12'
Хто переможе?
115 Користувачів зробило свій вибір
Мальта
12%
Нічия
21%
Україна
67%
Склади команд
1
Bonello, Henry
94
Camenzuli, Ryan
21
Borg, Jean
5
Pepe, Enrico
4
Borg, Steve
10
Mbong, Joseph Essien
8
Yankam, Yannick
16
Muscat, Nikolai
16
Guillaumier, Matthew
10
Mbong, Paul
22
Nwoko, Kyrian
1
Trubin, Anatolii
20
Олександр Караваєв
13
Ілля Забарний
22
Микола Матвієнко
16
Віталій Миколенко
15
Сергій Сидорчук
17
Олександр Зінченко
7
Vanat, Vladyslav Andriyovych
7
Sudakov, Georgiy
10
Mudryk, Mykhailo
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 10
    Mbong, Paul
    Форвард
    12
  • 22
    Nwoko, Kyrian
  • 8
    Yankam, Yannick
    Півзахисник
  • 16
    Muscat, Nikolai
    Півзахисник
  • 16
    Guillaumier, Matthew
    Півзахисник
  • 94
    Camenzuli, Ryan
    Півзахисник
  • 21
    Borg, Jean
    Півзахисник
  • 5
    Pepe, Enrico
    Захисник
  • 4
    Borg, Steve
    Захисник
  • 10
    Mbong, Joseph Essien
    Форвард
  • 1
    Bonello, Henry
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 7
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 7
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 15
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 13
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
    31
  • 16
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Мишель Марколини
  • Ребров, Сергей
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
1
2
Удари повз
2
8
Штрафні
5
5
Фоли
8
1
Удари в отвір
1
ЖК
1
Кутові
1
42%
Володіння м'ячем
58%
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Мальта - Україна
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
39'
Мудрик отримав пошкодження.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ну, це взагалі якась дурня, але нам пасує. Камензулі на дальній стійці підрізав у підкаті простріл Судакова з лівого флангу штрафного в сітку власних воріт.
36'
Офсайд
Караваєв із офсайду на правому фланзі штрафного прострілив на дальній бік поля на другий темп, де Мудрик пробивав у дотик, але воротар усе одно витягнув.
33'
Мвоко від правого кута штрафного пробив низом повз дальню стійку.
31'
Жовта картка
Мвоко розкрутив Матвієнка на правому фланзі оборони, після чого той проти нього сфолив.
29'
Матвієнко заблокував спробу Нвоко прострілити з лівого флангу контратаки.
26'
Судаков розвернувся під передачу з правого флангу до пів кола перед штрафним, але Пепе блокував його удар.
24'
Судаков пробив у захисника з далеку з центральної зони перед штрафним.
22'
Довбик не зміг перед штрафним зупинити передачу Мудрика з лівого флангу до межі штрафного.
20'
Перехоплена м'яка подача від Мудрика з лівого флангу.
17'
Простріл Судакова з правого флангу на ближній стійці перехопив Бонелло.
16'
Зінченко отримав по ногах від Янкама зі спини біля центральної лінії.
14'
Штовхнув корпусом Джозефа на лівому фланзі атаки Мудрик.
12'
Гоооол!!!
Гол. Нвоко в центрі поля віддав поміж центральними захисниками на Мбонга, а той полетів до межі штрафного, звідки пробив під Трубіним.
9'
Нешвидкий розвиток власної атаки від України триває.
7'
Пресинг від Мальти, із-під якого ми, поки що, не можемо вийти.
5'
Мбонг проскочив повз трьох суперників на правому фланзі атаки, але його простріл перехопили.
4'
Пішла передача від Мальти з глибини правого флангу на межу штрафного, де Нвоко сфолив проти Забарного.
2'
М'яч тримається в нас у центрі поля.
1'
Мбонг пробив від правого кута штрафного в захисника, після чого рикошет забрав Трубін.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Мальта йде останньою з 6 поразками — 0 очок.
Інфо
Україна йде третьою з 3 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 10 очок.
Запасні: Бущан, Різник, Конопля, Михайліченко, Сваток, Назарина, Піхальонок, Яремчук, Буяльський, Русин, Попов, Зубков.
Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик.
Запасні: Аль-Тумі, Галеа, Аттард, Шоу, Пізані, Монтебелло, Пейбер, Сатаріано, Оверенд, Крістенсен, З. Мускат, Апап.
Мальта: Бонелло — Мбонг, С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Камензулі — Гійомьє, Н. Мускат, Янкам — Нвоко, П. Мбонг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мортен Крог (Данія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону Центенарі (Та-Калі, Мальта) зіграють Мальта та Україна.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Фінляндія Фінляндія 1 Казахстан Казахстан 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Албанія Албанія 2 Болгарія Болгарія 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Madagascar Madagascar 2 Бенин Бенин 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Замбія Замбія 0 Uganda Uganda 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 Малі Малі 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Мальта - Україна 17.10.2023, Евро 2024

Поединок між командою Мальта та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Национальный стадион Та'Кали.

Дата проведення матчу: 17.10.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мальта та командою Україна:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Мальта залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Мальта у попередньому футбольному матчі 19.06.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишель Марколини и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мальта - Україна можна подивитися 17.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Мальта - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальта
Країна: Мальта

Предыдущий матч команди Мальта був зіграний проти Італія - 14.10.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команди Україна був зіграний проти Англія - 16.10.2023, у рамках чемпионата Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Мальта - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Евро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.