Україна - Мальта онлайн трансляція матчу

Матч між командою Україна та командою Мальта проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Стадион имени Антона Малатинского.
Дата проведення матчу: 19.06.2023
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между командами Україна та командою Мальта:
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Мальта залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Мальта у попередньому футбольному матчі 10.09.2019 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Мишель Марколини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший поединок команди Україна був зіграний проти Північна Македонія - 16.06.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Мальта
Країна: Мальта
Прошедший матч команди Мальта був зіграний проти Англія - 16.06.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
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