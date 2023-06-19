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Україна - Мальта онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 19 червня 2023, 19:00 - Стадион имени Антона Малатинского . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Рудди Буке
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
Оновити
34'
Мальта
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Хід матчу
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Україна
75%
Нічия
16%
Мальта
9%
Цікаві факти
  • Ukraine wins 1st half in 42% of their matches, Malta in 0% of their matches.
  • Ukraine wins 42% of halftimes, Malta wins 0%.
  • The winner of their last meeting was Malta.
  • On their last meeting Malta won by 1 goals.
  • When Malta leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Malta is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Malta's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA EURO, Qualification.
  • Ukraine scores 0 goals when playing at home and Malta scores 1 goals when playing away (on average).
  • Malta have a losing streak of 3 matches in UEFA EURO, Qualification.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Мальта
Молодіжна збірна 2019/2020
10.09.2019 - 18:30 Україна 4 - 0 Завершено Мальта
Збірна України 2016/2017
06.06.2017 - 20:00 Україна 0 - 1 Завершено Мальта
Останні матчі - Україна
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.06.2023 - 19:10 Німеччина 3 - 3 Завершено Україна Н
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Шотландія Н
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 16:00 Вірменія 0 - 5 Завершено Україна В
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Останні матчі - Мальта
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:46 Мальта 0 - 4 Завершено Англія П
Міжнародні товариські матчі 2023
09.06.2023 - 21:15 Люксембург 0 - 1 Завершено Мальта В
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 21:45 Мальта 0 - 2 Завершено Італія П
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 1 Завершено Мальта П
Міжнародні товариські матчі 2022
20.11.2022 - 21:00 Мальта 0 - 1 Завершено Ірландія П
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Новини команд
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Україна
75%
Нічия
16%
Мальта
9%
Склади команд
81
Trubin, Anatolii
22
Микола Матвієнко
27
Ілля Забарний
27
Сергій Кривцов
26
Konoplya, Yukhym
8
Sudakov, Georgiy
18
Руслан Малиновський
6
Тарас Степаненко
7
Андрій Ярмоленко
11
Vanat, Vladyslav Andriyovych
8
Віктор Циганков
1
Bonello, Henry
6
Muscat, Zach
4
Borg, Steve
23
Borg, Jean
77
Mbong, Joseph Essien
14
Yankam, Yannick
6
Guillaumier, Matthew
10
Teuma, Teddy
94
Camenzuli, Ryan
12
Jones, Jodi
8
Nwoko, Kyrian
Стартовий склад
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 27
    Сергій Кривцов
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 12
    Jones, Jodi
    Півзахисник
  • 8
    Nwoko, Kyrian
  • 77
    Mbong, Joseph Essien
    Форвард
  • 14
    Yankam, Yannick
    Півзахисник
  • 6
    Guillaumier, Matthew
    Півзахисник
  • 10
    Teuma, Teddy
    Півзахисник
  • 94
    Camenzuli, Ryan
    Півзахисник
  • 6
    Muscat, Zach
    Захисник
  • 4
    Borg, Steve
    Захисник
  • 23
    Borg, Jean
    Півзахисник
  • 1
    Bonello, Henry
Запасні гравці
Тренери
  • Ребров, Сергей
  • Мишель Марколини
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
2
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
Кутові
2
1
Сейви
2
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Україна - Мальта
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
30'
Команди перестали демонструвати швидкості. Усе? Стомились?
28'
Циганков зіграв до лівого флангу штрафного на Матвієнка, який у падінні прострілив до рук воротаря.
26'
А ось і помилки від України за умов такого самого тиску. Погано.
24'
Небезпечний момент
Подачу з лівого флангу з відскоку Джонс замикав на дальньому боці штрафного, але зльоту поцілив повз праву стійку!
23'
Небезпечний момент
Удар від Теуми з центральної зони перед штрафним через рикошет пройшов низом повз праву стійку.
22'
Мбонг зайшов до правого флангу штрафного повз Матвієнка, після чого його простріл перехопив Конопля.
20'
На ближній стійці простріл із правого флангу штрафного від Ярмоленка перехопили захисники перед Ванатом.
18'
Трохи почали возити суперників на чужій половині.
16'
Небезпечний момент
Ванат на ближній завершував подачу Циганкова з лівого флангу на ближню стійку, але просто не влучив у підкаті!
14'
Привіз аут на лівому фланзі захисту Степаненко під тиском біля власного штрафного.
13'
Проблеми в Мальти з дальними передачами. М'яч летить тільки до аутів.
11'
Джонс низом пробив із правого флангу з-за меж штрафного прямо до рук Трубіну.
9'
Стів виконав передачу з глибини захисту аж у аут ліворуч на нашій половині.
7'
Зак у підкаті влетів у Циганкова біля центральної лінії, після чого той не піднімається з газону.
5'
Кутовий
Подача кутового з правого флангу на ближню стійку завершилась поганеньким ударом головою від Кривцова.
4'
Небезпечний момент
Удар Ярмоленка з передачі Матвієнка з лівого флангу блокували захисники, після чого відскоками м'яч дістався до Ваната, який бив низом потужно, але воротар витягнув.
3'
На рівному місці подарували суперникам право на кутовий на лівому фланзі їхньої атаки.
2'
Судаков запустив у нікуди передачу на лівий фланг атаки.
1'
Тримаємо високий пресинг на чужій половині вже зі старту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Так, щоб для офіційної статистики, команди ніколи не зустрічались. Але була "сіра" гра 2017 року, коли Україна програла 0:1.
Інфо
Мальта йде останньою з 3 поразками — 0 очок.
Інфо
Україна йде другою з 1 перемогою та 1 поразкою — 3 очки.
Запасні: М. Грек, Дебоно, Аттард, Шоу, Дж. Грек, Апап, Сатаріано, Корболан, Н. Мускат, Дегабріеле, Пізані, Дімек.
Мальта: Бонелло — З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг — Мбонг, Янкам, Гійомьє, Теума, Камензулі — Джонс, Нвоко.
Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Сидорчук, Мудрик, Довбик, Буяльський, Миколенко, Тимчик, Ігнатенко, Зубков.
Україна: Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко — Ярмоленко, Степаненко, Маліновський, Судаков — Циганков — Ванат.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Рудді Бюке (Ам'єн, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону ім. Антона Малатінскего (Трнава, Словаччина) зіграють Україна та Мальта.
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Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Jamaica Jamaica 1 Йорданія Йорданія 2 Завершено 21:45 - Вчора Хорватія Хорватія 0 Іспанія Іспанія 1 Завершено 16:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 2 Італія Італія 3 Завершено 05:30 - Вчора Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 0 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 0 Завершено 03:30 - Вчора Нашвилл Нашвилл 3 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1

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Анонс матчу Україна - Мальта 19.06.2023, Евро 2024

Матч між командою Україна та командою Мальта проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Стадион имени Антона Малатинского.

Дата проведення матчу: 19.06.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Україна та командою Мальта:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Мальта залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Мальта у попередньому футбольному матчі 10.09.2019 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Мишель Марколини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Мальта можна подивитися 19.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Україна - Мальта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший поединок команди Україна був зіграний проти Північна Македонія - 16.06.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Мальта
Країна: Мальта

Прошедший матч команди Мальта був зіграний проти Англія - 16.06.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Мальта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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