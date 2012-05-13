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Челсі - Блекберн Роверс онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 01 листопада 2023, 21:45 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
2 - 0
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76'
Блекберн Роверс
Блэкберн
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Хід матчу
23' Pickering, Harry 30' Badiashile, Benoit
59' Рахім Стерлінґ 61' Badiashile, Benoit Вийшов: Colwill, Levi 61' Wharton, Adam Вийшов: Carter, Hayden 61' Markanday, Dilan Вийшов: Dolan, Tyrhys 62' James, Reece Вийшов: Gusto, Malo
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
33%
Блекберн Роверс
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Blackburn Rovers when Chelsea FC is playing at home is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 7 times, there have been 5 draws while Blackburn Rovers have won 5 times. The goal difference is 31-17 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 37 meetings, Chelsea FC have won 17 times, there have been 10 draws while Blackburn Rovers have won 10 times. The goal difference is 58-39 in favour of Chelsea FC.
  • Blackburn Rovers's last away win against Chelsea FC was in 2003.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • Blackburn Rovers have a winning streak of 3 matches.
  • Blackburn Rovers haven't won any of their last 4 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Blackburn Rovers in their last 9 encounters.
  • Chelsea FC wins 1st half in 19% of their matches, Blackburn Rovers in 27% of their matches.
  • Chelsea FC wins 19% of halftimes, Blackburn Rovers wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Blackburn Rovers leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Blackburn Rovers is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In EFL Cup, Blackburn Rovers has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Blackburn Rovers's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Blackburn Rovers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Blackburn Rovers won 0, 1 draws.
  • Chelsea FC scores 1.6 goals in a match against Blackburn Rovers and Blackburn Rovers scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Blackburn Rovers is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Blackburn Rovers is 1.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals when playing at home and Blackburn Rovers scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Челсі
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Блекберн Роверс
Чемпіонат Англії 2011/2012
13.05.2012 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Блекберн Роверс
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Блекберн Роверс
Головні події
James, Reece
Вийшов: Gusto, Malo
62'
Badiashile, Benoit
Вийшов: Colwill, Levi
61'
61'
Wharton, Adam
Вийшов: Carter, Hayden
61'
Markanday, Dilan
Вийшов: Dolan, Tyrhys
ГООЛ! Рахім Стерлінґ
59'
ГООЛ! Badiashile, Benoit
30'
23'
Pickering, Harry
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
33%
Блекберн Роверс
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
    61 30
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    59
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 16
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
    62
  • 2
    Brittain, Callum
    Форвард
  • 3
    Pickering, Harry
    23
  • 4
    Hill, James
    Захисник
  • 12
    Wahlstedt, Leopold
    Воротар
  • 17
    Carter, Hayden
    Захисник
  • 18
    Markanday, Dilan
    Півзахисник
    61
  • 20
    Leonard, Harry
    Форвард
  • 23
    Wharton, Adam
    Захисник
    61
  • 24
    Moran, Andrew
  • 27
    Travis, Lewis
    Півзахисник
  • 30
    Garrett, Jake
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Tomasson, Jon Dahl
Статистика матчу
8
Штрафні
6
10
Кутові
2
5
Фоли
7
4
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
1
ЖК
1
9
Удари в отвір
1
2
Сейви
8
66%
Володіння м'ячем
34%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Блекберн Роверс"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
70'
Стерлінг ткнув м'яч у бік воріт після сольного проходу, але влучив у захисників. Зазначимо, що у господарів дуже здорово працює контрпресинг.
69'
Палмер розхитав захисників і не без рикошету від оборонців влучив у штангу!
66'
Джексон промахнувся після прострілу Стерлінга. Класний шанс псує Ніколя.
60'
Заміна
Бадьяшиль і Джеймс пішли, Гюсто і Колвілл вийшли. Також подвійна заміна у гостей: Долан і Картер замість Вортона і Маркандея.
59'
Гоооол!!!
Палмер, який красень! "Блекберн" спробував швидко вийти в атаку, але Коул перехопив м'яч для Стерлінга, а Рахім за крутою траєкторією послав його в сітку! 2:0 на користь "Челсі".
58'
Небезпечний момент
Палмер, ось це вже небезпечно! Коул сам пішов у штрафний по правому флангу, сам пробив під поперечину, але воротар дістав.
57'
Удар Енцо з лінії штрафного - слабко, в руки голкіперу.
54'
Джексон непогано прийняв м'яч після закидання в штрафний, але Гілл відтіснив його і не дав швидко пробити.
50'
"Челсі" відсунув трохи гру від своїх воріт. Намагається комбінувати і затримуватися на чужій половині.
46'
Небезпечний момент
Леонард! Вирвався сам на сам 20-й номер "Блекберна", Дісасі програв йому забіг, і "Челсі" пощастило, що пробив футболіст суперника поруч зі штангою.
45'
Свисток
Поїхали, другий тайм.
45+2'
Свисток
Перерва, відпочинемо 15 хвилин. "Челсі" очікувано був кращим, особливих моментів біля своїх воріт не допустив, але за епізод із рукою Галлахера потрібно було призначати пенальті...
45+2'
Ріс Джеймс увійшов у штрафний і заробив кутовий. "Челсі" більш конструктивний на правому фланзі.
44'
Моран пробив після незручної скидки повз ворота. Санчес усе контролював.
42'
Інфо
Зазначимо, що ВАР дійсно на поєдинку відсутній. А даремно, згодився б.
37'
Бріттейн прострілював і влучив у руку Галлахеру. ВАР на матчі не працює? Адже за це потрібно було призначати пенальті...
35'
Палмер прийняв м'яч за метрів 35 від воріт і одразу пробив - легкий удар для Вальштедта.
31'
Гоооол!!!
Нападники не можуть - захисники допоможуть! Бадьяшиль повертається після травми і забиває! Воротар гостей відбив подачу прямо в район 11-метрової позначки, де чекав Бенуа!
30'
Джексон отримав м'яч у штрафному майданчику від Стерлінга, але поки ухвалював рішення, вже втратив снаряд.
27'
Тепер уже сам Фернандес пристрілюється - голкіпер перед собою відбив м'яч і загрозу відвів.
24'
Небезпечний момент
Ріс Джеймс! Отримав передачу від Енцо в правому напівфланзі, змістився і пробив - поруч із дальньою штангою м'яч пролетів!
23'
Жовта картка
Жовта для Пікірінга, обійняв Палмера.
19'
У ці хвилини м'яч перехопив "Блекберн". Навіть непогану атаку правим флангом гості організували. Під ривок Бріттейна пішла передача, але Угочукву виніс м'яч. У наступній атаці Санчес дістав простріл із того ж краю.
16'
Хороший удар Ріса Джеймса, увірвався капітан правим флангом під передачу Енцо, але пробив якраз у ноги воротареві.
14'
"Блекберну" абсолютно не потрібен м'яч. "Челсі" починає всі атаки від оборони. Підкочується до штрафного і зупиняється.
10'
Стерлінг завалився на газон у штрафному. Це не пенальті, сам Рахім почав падати ще до контакту.
8'
Гості пропонують господарям пресинг, але оборона "Челсі" легко справляється з тиском. Ось, "сині" розігнали відмінну атаку, але футболісти завадили один одному на 11-метровій позначці.
7'
В офсайд потрапив Джексон. "Блекберн" відповідає ударом Маркандея - дуже неточно.
4'
Матч під контролем "Челсі" поки що повністю.
1'
Є удар від Джексона. Він заблокований. Закинули на Ніколя з центрального кола.
1'
Поїхали!
Інфо
"Блекберн": Вальштедт, Бріттейн, Картер, Гілл, Пікерінг, Вортон, Тревіс (4), Гарретт, Маркандей, Моран, Леонард
Інфо
Як бачимо, Михайла Мудрика у стартовому складі немає. На жаль, як і на лавці, в українця пошкодження, але до матчу в АПЛ проти "Тоттенгема" в понеділок він має бути готовий.
Інфо
"Челсі": Санчес, Джеймс (к), Дісасі, Бадьяшіль, Кукурелья, Угочукву, Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлінг, Джексон
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! До вашої уваги - текстова трансляція матчу 1/8 Кубка англійської ліги між "Челсі" та "Блекберном".
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Анонс матчу "Челсі" - "Блекберн Роверс" 01.11.2023, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Блекберн Роверс" (Блэкберн) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Блекберн Роверс" (Блэкберн):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Блекберн Роверс" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Блекберн Роверс" у попередньому футбольному матчі 13.05.2012 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Tomasson, Jon Dahl розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Блекберн Роверс" можна подивитися 01.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Блекберн Роверс", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 28.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Блекберн Роверс" (Блэкберн)
Рік заснування "Блэкберн Роверс" (Блэкберн): 1875
Країна: Англия
Тренер: Стив Кин

Прошедший матч команди "Блекберн Роверс" був зіграний проти Суонсі - 28.10.2023, у рамках турнира Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Суонсі.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Блекберн Роверс" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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