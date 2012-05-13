Челсі - Блекберн Роверс онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Блекберн Роверс" (Блэкберн) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 01.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Блекберн Роверс" (Блэкберн):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Блекберн Роверс" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Блекберн Роверс" у попередньому футбольному матчі 13.05.2012 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Tomasson, Jon Dahl розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 28.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
Назва: "Блекберн Роверс" (Блэкберн)
Рік заснування "Блэкберн Роверс" (Блэкберн): 1875
Країна: Англия
Тренер: Стив Кин
Прошедший матч команди "Блекберн Роверс" був зіграний проти Суонсі - 28.10.2023, у рамках турнира Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Суонсі.
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