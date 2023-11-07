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Атлетіко - Селтік онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 листопада 2023, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Иван Крузляк
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
1 - 0
Оновити
44'
Селтік
Глазго
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Хід матчу
6' Антуан Грiзманн 23' Maeda, Daizen 36' Palma, Luis
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
38%
Нічия
31%
Селтік
31%
Цікаві факти
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 9 games.
  • Atletico Madrid have won 15 home matches in a row.
  • Atletico Madrid haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Celtic Glasgow haven't lost in their last 6 games.
  • Celtic Glasgow have lost none of their last 5 away matches.
  • Alvaro Morata is Atletico Madrid's top scorer with 3 goals. Kyogo Furuhashi has scored 2 times for Celtic Glasgow.
  • Nahuel Molina has assisted the most goals for Atletico Madrid with 2. Matt O'Riley is Celtic Glasgow's biggest assister (2).
  • Samuel Lino has more yellow cards (2) than any other player at Atletico Madrid. Luis Palma has collected 2 for Celtic Glasgow.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 44% of their matches, Celtic Glasgow in 60% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 44% of halftimes, Celtic Glasgow wins 60%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When Celtic Glasgow leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Celtic Glasgow is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atletico Madrid has better performance than Celtic Glasgow.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than Celtic Glasgow's.
  • Atletico Madrid have lost just 0 of their last 3 games against Celtic Glasgow (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Atletico Madrid won 2, Celtic Glasgow won 0, 1 draws.
  • Atletico Madrid scores 1.67 goals in a match against Celtic Glasgow and Celtic Glasgow scores 0.67 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Celtic Glasgow is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Celtic Glasgow is 1.67.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Atletico Madrid scores 2.33 goals when playing at home and Celtic Glasgow scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • Celtic Glasgow's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Селтік
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Селтік 2 - 2 Завершено Атлетіко
Ліга Європи УЄФА 2011/2012
30.11.2011 - 20:00 Селтік 0 - 1 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.11.2023 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Селтік 2 - 2 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Сельта 0 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
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Останні матчі - Селтік
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Росс Каунти 0 - 3 Завершено Селтік В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Селтік 2 - 1 Завершено Сент-Миррен В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Гіберніан 0 - 0 Завершено Селтік Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Селтік 2 - 2 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
22.10.2023 - 16:15 Гарт оф Мідлотіан 1 - 4 Завершено Селтік В
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Головні події
36'
Palma, Luis
23'
Maeda, Daizen
ГООЛ! Антуан Грiзманн
6'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
38%
Нічия
31%
Селтік
31%
Склади команд
13
Ян Облак
25
Riquelme, Rodrigo
22
Hermoso, Mario
20
Аксель Вітсель
2
Хосе Марiя Хiменес
16
Molina, Nahuel
7
Антуан Грiзманн
6
Коке
8
Barrios Rivas, Pablo
10
Анхель Корреа
19
Альваро Мората
1
Джо Харт
2
Johnston, Alistair
20
Кемерон Картер-Вікерс
5
Scales, Liam
3
Taylor, Greg
28
Bernardo, Paulo
42
McGregor, Callum
33
O'Riley, Matt
7
Palma, Luis
8
Furuhashi, Kyogo
38
Maeda, Daizen
Стартовий склад
  • 10
    Анхель Корреа
    Форвард
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
    6
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 8
    Barrios Rivas, Pablo
    Півзахисник
  • 25
    Riquelme, Rodrigo
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 16
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
  • 7
    Palma, Luis
    Форвард
    36
  • 8
    Furuhashi, Kyogo
  • 38
    Maeda, Daizen
    Форвард
    23
  • 28
    Bernardo, Paulo
    Півзахисник
  • 42
    McGregor, Callum
    Півзахисник
  • 33
    O'Riley, Matt
    Півзахисник
  • 2
    Johnston, Alistair
    Захисник
  • 20
    Кемерон Картер-Вікерс
    Захисник
  • 5
    Scales, Liam
    Захисник
  • 3
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 1
    Джо Харт
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Симеоне
  • Брендан Роджерс
Статистика матчу
33%
Володіння м'ячем
67%
4
Штрафні
6
5
Фоли
3
3
Удари в отвір
2
3
Кутові
3
4
Блоковано ударів
2
Сейви
2
ЖК
1
1
Офсайди
1
ЧК
1
3
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - Селтік
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В ефірі
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Трансляція
43'
Простріл Корреа з лицьової на лівому фланзі штрафного не пустили до Барріоса.
41'
Офсайд
Мората з офсайду на лівому фланзі штрафного добивав відскок від заблокованого удару Барріоса з центральної зони.
40'
Простріл Грізманна з лівого флангу штрафного Гарт відвів від воріт.
38'
Жовта картка
Пальма тим часом отримав попередження за сукупність фолів.
37'
Рікельме та Мората не дотягнулись до прострілу Моліни з правого флангу на дальню стійку.
35'
Атлетіко намагається витягнути суперників подалі від воріт.
32'
Селтік не дуже страждає від вилучення, але в атаці діє все ж більш обережно.
30'
Небезпечний момент
Грізманн перевів м'яч через повітря до правого флангу штрафного, де Моліна зльоту пробив повз дальню стійку.
28'
Небезпечний момент
Погана подача кутового з лівого флангу пішла на ближню стійку воріт Атлетіко, але Мората змусив Облака реагувати невдалою зрізкою.
27'
Сімеоне неспокійно в технічній зоні, ось він і не може знайти собі місця.
25'
Небезпечний момент
До Грізманна закинув м'яч до лівого флангу штрафного Рікельме, а той пробив зльоту повз протилежну дев'ятку.
23'
Червона картка
Вилучення! Арбітр змінив колір картки для Маеди після перегляду VAR.
21'
Жовта картка
Фол в атаці від Маеди на правому фланзі проти Ермосо.
19'
Офсайд
Маеда в центрі штрафного опинився в офсайді під час передачі О'Райлі з лівого флангу.
17'
Простріл Маеди з правого флангу блокував на кутовий Грізманн.
15'
Не знайшли фолу проти Маеди від Ермосо на межі лівого флангу власного штрафного, коли той поклав руку супернику на плече.
13'
Небезпечний момент
Рікельме вибухнув швидкістю в центрі поля, а після стінки з Грізманном із зони перед штрафним пробив у блок від захисника.
11'
Небезпечний момент
Пальма з лівого флангу виконав дальній постріл під Облака, але той забрав.
8'
Селтік намагається повернутись до атаки, але Атлетіко фірмово згорнувся до захисту.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу з лівого флангу від Рікельме Макгрегор зняв на ногу Грізманну в зоні перед штрафним, а той пробив у дальній кут низом.
5'
Кутовий
Гарт невпевнено зіграв на перехопленні подачі кутового з правого флангу, але партнери підстрахували.
3'
Рікельме травмувався під час підкату Джонстона на правому фланзі атаки.
2'
Дуже інтенсивний початок від Селтіка.
1'
Атлетіко від початку гри перебуває в захисті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Селтік іде останнім із 1 нічиєю та 2 поразками — 1 очко.
Інфо
Атлетіко йде другим із 1 перемогою та 2 нічиїми — 5 очок.
Запасні: Бейн, Лагербільке, Філліпс, Ян Хен Чжун, Тернбулл, Гольм, О Хен Гю, Івата, Форрест, Ролстон, Велш, М. Джонстон.
Селтік: Гарт — А. Джонстон, Картер-Вікерс, Скейлс, Тейлор — Бернарду, Макгрегор, О'Райлі — Пальма, Фурухасі, Маеда.
Запасні: Грбич, Гоміс, Аспілікуета, Сеюнджю, Сауль, Ліно, Льоренте, Савич, Галан.
Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Вітсель, Ермосо, Рікельме — Барріос, Коке, Грізманн — Мората, Корреа.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іван Кружляк (Братислава, Словаччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи E. На полі стадіону Метрополітано (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Атлетіко та шотландський Селтік.
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Завершено 19:45 - Сьогодні Шахтар Шахтар 1 Барселона Барселона 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Боруссія Боруссія 2 Ньюкасл Ньюкасл 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Атлетіко U19 Атлетіко U19 4 Селтік U19 Селтік U19 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Манчестер Сіті U19 Манчестер Сіті U19 3 Янг Бойз (19) Янг Бойз (19) 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Мілан U19 Мілан U19 3 Парі Сен-Жермен U19 Парі Сен-Жермен U19 2

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Анонс матчу "Атлетіко" - Селтік 07.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Селтік (Глазго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Селтік (Глазго):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Селтік та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Брендан Роджерс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Селтік можна подивитися 07.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Селтік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Лас-Пальмас - 03.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лас-Пальмас.

Команда гостей

Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтик (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла

Прошедший матч команди Селтік був зіграний проти Росс Каунти - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Шотландії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Селтік.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Селтік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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