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Мілан - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 листопада 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
1 - 1
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44'
Парі Сен-Жермен
Париж
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Хід матчу
9' Skriniar, Milan 12' Leao, Rafael 24' Vitinha 29' Kolo Muani, Randal
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
33%
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 5 matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 43% of their matches, Paris Saint-Germain in 45% of their matches.
  • AC Milan wins 43% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 3 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than AC Milan.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan scores 1.72 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.21 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.11.2023 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 21:45 Наполі 2 - 2 Завершено Мілан Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.10.2023 - 21:45 Дженоа 0 - 1 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
03.11.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Монпельє В
Чемпіонат Франції 2023/2024
29.10.2023 - 14:00 Брест 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Франції 2023/2024
21.10.2023 - 18:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Страсбур В
Чемпіонат Франції 2023/2024
08.10.2023 - 21:45 Ренн 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Новини команд
Головні події
29'
Kolo Muani, Randal
24'
Vitinha
ГООЛ! Leao, Rafael
12'
9'
Skriniar, Milan ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
33%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
28
Thiaw, Malick
2
Давіде Калабрія
14
Reijnders, Tijani
80
Musah, Yunus
8
Рубен Лофтус-Чік
10
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
11
Крістіан Пулішич
99
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
37
Skriniar, Milan
21
Hernandez, Lucas
8
Zaire Emery, Warren
4
Ugarte, Manuel
17
Vitinha
10
Усман Дембеле
23
Kolo Muani, Randal
7
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
    12
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 23
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
    29
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 8
    Zaire Emery, Warren
    Півзахисник
  • 4
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
    24
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
    9
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Луис Энрике
Статистика матчу
4
Удари в отвір
4
5
Удари повз
3
1
Кутові
2
3
Сейви
3
7
Штрафні
1
Фоли
7
50%
Володіння м'ячем
50%
ЖК
2
1
Блоковано ударів
1
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Трансляція матчу Мілан - "Парі Сен-Жермен"
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Трансляція
41'
Дембеле ще раз приклався здалеку. Попередня спроба була значно гострішою.
37'
Леау мав інші варіанти продовження атаки, але взяв гру на себе та пробив сам. Мʼяч пішов у ближній кут, який повністю контролював Доннарумма.
32'
Муса непогано пробив зі штрафного, але Доннарумма теж на місці. Поки не помиляється, незважаючи на шалений тиск трибун.
29'
Жовта картка
Коло Муані отримав своє попередження за відмашку.
28'
Втекли в контратаку господарі, скориставшись обрізкою Угарте. Жиру завершив атаку ударом, у площину не влучив.
27'
Небезпечний момент
Могло бути красиво! Дембеле хитнув Тіава та перевірив дальнім ударом каркас воріт на міцність.
25'
Мбаппе вискочив на побачення з воротарем і намагався підсікти мʼяч над ним, не вийшло. Скоріше за все, завадив Томорі, який боровся з Кіліаном до останнього.
24'
Жовта картка
Жовта для Вітіньї, який надто високо підійняв ногу в боротьбі з Калабрією.
18'
Хакімі пробив з гострого кута. Меньяну довелося скластися для впевненості, але до цілі було далеко.
15'
Мбаппе ледь не вивалився віч-на-віч, але Меньян блискуче зіграв на виході, випередивши свого партнера по збірній.
12'
Гоооол!!!
Рахунок швидко стає рівним! Леау сьогодні налаштований рішуче. Спочатку створив момент для Жиру, а потім, після сейву Доннарумми, добив м’яч у сітку в падінні через себе. Шалений початок!
11'
Небезпечний момент
Ще один момент у господарів! Муса з тієї ж позиції, що і Лофтус-Чік бив по воротах, влучив просто в Доннарумму.
9'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок ПСЖ! Россонері провалилися в обороні при стандарті та дозволили Шкріняру без перешкод розстріляти Меньяна з кількох метрів.
8'
Небезпечний момент
Париж відповідає своїм моментом після швидкої контратаки. Мбаппе пробивав у протихід Меньяну, але не зміг підловити воротаря.
6'
Небезпечний момент
Гарний момент у Мілана! Лофтус-Чік підтримав атаку, отримав пас під удар від Леау, але не влучив у площину з відмінної позиції.
5'
Коло Муані міг пробивати після прострілу Дембеле, але його спроба була заблокована Томорі.
2'
Леау пристрілюється з-за меж штрафного майданчика. Доннарумма забрав мʼяч до рук.
Інфо
Арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія).
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Міранте (в), Нава (в), Адлі, Бартезагі, Йович, Крунич, Окафор, Побега, Флоренці, Чуквуезе.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія (к) — Рейндерс, Муса, Лофтус-Чік — Леау, Жиру, Пулішич. Головний тренер — Стефано Піолі.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма — Ернандес, Шкріняр, Маркіньос (к), Хакімі — Вітінья, Угарте, Заїр-Емері — Мбаппе, Коло Муані, Дембеле. Головний тренер — Луїс Енріке.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу групового етапу Ліги чемпіонів Мілан – ПСЖ.
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Анонс матчу Мілан - "Парі Сен-Жермен" 07.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Мілан (Милан) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мілан (Милан) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Мілан у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 07.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Удінезе - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Удінезе.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монпельє - 03.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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