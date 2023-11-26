Ювентус - Інтер онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 26.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 26.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий поединок команди Ювентус був зіграний проти "Кальярі" - 11.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ювентус.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Фрозіноне - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".
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