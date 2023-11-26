  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ювентус - Інтер Дивитися онлайн
У тренді

Ювентус - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 26 листопада 2023, 21:45 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
1 - 1
Матч завершено
Інтер
Милан
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Андреа Камбіассо 27' Vlahovic, Dusan 33' Martinez, Lautaro
61' Nicolussi Caviglia, Hans Вийшов: Мануель Локателлі 70' Dumfries, Denzel Вийшов: Хуан Куадрадо 70' Федеріко Дімарко Вийшов: Augusto, Carlos 75' Хуан Куадрадо 79' Філіп Костіч 80' Vlahovic, Dusan Вийшов: Kean, Moise 80' Chiesa, Federico Вийшов: Аркадіуш Мілік 83' Хакан Чалханоглу Вийшов: Asllani, Kristjan
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
39%
Нічия
29%
Інтер
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Inter Milano when Juventus Turin is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Inter Milano is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 20 times, there have been 10 draws while Inter Milano have won 5 times. The goal difference is 47-22 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 74 meetings, Juventus Turin have won 31 times, there have been 29 draws while Inter Milano have won 14 times. The goal difference is 94-71 in favour of Juventus Turin.
  • Last season Juventus Turin won both games against Inter Milano (2-0 at home and 1-0 away).
  • Juventus Turin have a winning streak of 5 matches in Serie A.
  • In Serie A, Juventus Turin have 5 successive home wins.
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches in Serie A.
  • Did you know that Juventus Turin scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Inter Milano scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Juventus Turin have a winning streak of 5 matches.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 7 games.
  • Juventus Turin have won 5 home matches in a row.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Inter Milano have a winning streak of 6 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 9 games.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Inter Milano have lost none of their last 9 away matches.
  • Juventus Turin haven't scored in 0 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 5 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 5-1-0.
  • Inter Milano's away record this season: 5-0-0.
  • Filip Kostic has assisted the most goals for Juventus Turin with 3. Marcus Thuram is Inter Milano's biggest assister (5).
  • A year ago, Juventus Turin were number 7 in the table with 12 points. Now they are number 2 with 29 points.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 30% of their matches, Inter Milano in 42% of their matches.
  • Juventus Turin wins 30% of halftimes, Inter Milano wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than Inter Milano.
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 2, Inter Milano won 2, 1 draws.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Inter Milano have won just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin scores 1.2 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.2 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 0.6.
  • Juventus Turin scores 1.48 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.74 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ювентус
15
Перемог
33
Ігор
8
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Кубок Італії 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.11.2023 - 19:00 Ювентус 2 - 1 Завершено Кальярі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.11.2023 - 21:45 Фіорентина 0 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.10.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Ювентус В
Показати більше
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Фрозіноне В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Зальцбург 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.11.2023 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Рома В
Показати більше
Головні події
83'
Хакан Чалханоглу
Вийшов: Asllani, Kristjan
Vlahovic, Dusan
Вийшов: Kean, Moise
80'
Chiesa, Federico
Вийшов: Аркадіуш Мілік
80'
Філіп Костіч
79'
75'
Хуан Куадрадо
70'
Dumfries, Denzel
Вийшов: Хуан Куадрадо
70'
Федеріко Дімарко
Вийшов: Augusto, Carlos
Nicolussi Caviglia, Hans
Вийшов: Мануель Локателлі
61'
33'
Martinez, Lautaro ГООЛ!
ГООЛ! Vlahovic, Dusan
27'
Андреа Камбіассо
11'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
39%
Нічия
29%
Інтер
32%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
24
Rugani, Daniele
3
Bremer
4
Gatti, Federico
11
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
41
Nicolussi Caviglia, Hans
16
McKennie, Weston
27
Андреа Камбіассо
7
Chiesa, Federico
9
Vlahovic, Dusan
1
Sommer, Yann
36
Маттео Дарміан
6
De Vrij, Stefan
15
Франческо Ачербі
2
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
9
Thuram, Marcus
10
Martinez, Lautaro
Стартовий склад
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
    80
  • 9
    Vlahovic, Dusan
    80 27
  • 11
    Філіп Костіч
    Півзахисник
    79
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 41
    Nicolussi Caviglia, Hans
    61
  • 16
    McKennie, Weston
  • 27
    Андреа Камбіассо
    Півзахисник
    11
  • 24
    Rugani, Daniele
  • 3
    Bremer
    Захисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
    33
  • 2
    Dumfries, Denzel
    70
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
    83
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
    70
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
3
Удари повз
4
1
Удари в отвір
4
11
Штрафні
10
3
Сейви
10
Фоли
11
2
ЖК
1
1
Кутові
31%
Володіння м'ячем
69%
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - "Інтер"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
90+1'
Інфо
Компенсовано 4 хвилини.
89'
Заміна
Сандро замість Костича з’явився.
88'
Заміна
Барелла та Тюрам пішли відпочивати. Фраттезі та Арнаутович на полі.
83'
Заміна
Чалханоглу поступився місцем на полі Асллані.
80'
Заміна
Кін і Мілік замінили К'єзу та Влаховича.
79'
Жовта картка
Отримав по ногах від Костича Куадрадо. Серб навіть не намагався зіграти акуратно, йому треба було будь-якою ціною зірвати контратаку.
75'
Жовта картка
Куадрадо пішов у грубий підкат і отримав жовту, хоча і зачепив мʼяч. Можливо зіграв роль тиск з трибун, який чинять на колишнього гравця Ювентуса.
73'
69'
Заміна
Аугусто та Куадрадо замінили на флангах Дімарко та Думфріса.
61'
Заміна
Локателлі вийшов на поле замість Кавільї.
57'
Картина на полі та, що і раніше: гості з м’ячем 70% відсотків часу, але дуже рідко заходять до чужого штрафного. У господарів немає ніякої контргри, але їм достатньо одного шансу, щоб вистрілити.
50'
Інтер розкрив захист суперника через лівий фланг, великою мірою завдяки геніальній передачі Барелли. У підсумку епізод завершився ударом Тюрама, але надто слабким, щоб створити проблеми Щенсному.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Центральний матч туру (а може і всього першого кола) поки не розчаровує. Була ймовірність, що команди закриються та розіграють нулі, але цього не сталося. Очікуємо не менш цікавого другого тайму.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
40'
Інтер контролює мʼяч майже без втрат. Ювентус закрився на власній половині та зберігає компактність.
33'
Гоооол!!!
А ось і відповідь від Інтера! Еталонна швидка атака, яку точним ударом під дальню стійку завершив Лаутаро. Рух Мартінеса в цьому епізоді викликає захоплення, як і уся комбінація.
27'
Гоооол!!!
Ювентус відкриває рахунок! К'єза пронісся флангом і видав передачу під удар Влаховичу, який спокійно, без перешкод переграв Зоммера. Захопилися атакою нерадзуррі, а Юве тільки цього і чекав.
20'
Чалханоглу непогано приклався з дальньої дистанції, але точності його удару не вистачило. Поруч зі стійкою пройшов мʼяч.
18'
Думфріс вирізав відмінну подачу на дальню, точно під удар Мартінесу. Лаутаро пробив з близької відстані, але не застав зненацька Щенсного.
15'
Небезпечний момент
К’єза отримав мʼяч на межі карного та мав достатньо часу та простору, щоб підготувати якісний удар. На жаль для всіх уболівальників бʼянконері, їхній лідер відправив мʼяч над поперечиною.
10'
Жовта картка
Камбʼязо зіграв рукою, щоб зупинити небезпечний прохід Дімарко. Арбітр одразу дістав жовту картку.
4'
Тюрам небезпечно підправляв м’яч головою після подачі зі штрафного, Щенсний закрив ближній кут.
1'
Камбʼязо вже на першій хвилині пробиває по воротах. Мʼяч не ліг на ногу, далеко було до цілі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Марко Гвіда.
Запасні: Перін (в), Пінсольйо (в), Нонге Боенде, Сандро, Їлдиз, Ілінг-Джуніор, Кін, Локателлі, Мілік, Міретті, Хейсен.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Щенсний — Ругані, Бремер, Гатті — Костич, Рабьйо (к), Кавілья, Камбʼязо, Маккенні — К'єза, Влахович. Головний тренер — Массіміліано Аллегрі.
Запасні: Аудеро (в), Ді Дженнаро (в), Агуме, Арнаутович, Асллані, Бісек, Аугусто, Классен, Куадрадо, Сенсі, Стабіле, Фраттезі.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Зоммер — Ачербі, де Врей, Дарміан — Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Думфріс — Тюрам, Мартінес (к). Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Ювентус, що відродився під керівництвом Аллегрі, наступає на пʼяти очікуваному лідеру Інтеру. Команди в турнірній таблиці розділяють усього 2 очки.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 13-го раунду Серії А між Ювентусом та Інтером.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Фегервар Фегервар 2 Kecskemeti TE Kecskemeti TE 3 Завершено 20:15 - Сьогодні Кортрейк Кортрейк 0 Мехелен Мехелен 3 Завершено 19:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 1 Моленбек Моленбек 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Кадіс Кадіс 0 Реал Реал 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Рома Рома 2 Удінезе Удінезе 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Ювентус - "Інтер" 26.11.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 26.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 26.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - "Інтер" можна подивитися 26.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Ювентус - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команди Ювентус був зіграний проти "Кальярі" - 11.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Фрозіноне - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.