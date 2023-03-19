Ювентус - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ювентус - "Інтер" 04.04.2023, Кубок Італії

Поединок між командою Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Італії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 04.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Ювентус, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший поединок команди Ювентус був зіграний проти Еллас Верона - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти "Фіорентина" - 01.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

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