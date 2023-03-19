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Ювентус - Інтер онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 04 квітня 2023, 22:00 . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
15'
Інтер
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
33%
Нічия
25%
Інтер
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Inter Milano when Juventus Turin is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 20 times, there have been 9 draws while Inter Milano have won 5 times. The goal difference is 46-21 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 72 meetings, Juventus Turin have won 31 times, there have been 28 draws while Inter Milano have won 13 times. The goal difference is 93-69 in favour of Juventus Turin.
  • Juventus Turin have a winning streak of 5 matches.
  • Juventus Turin have won 4 home matches in a row.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 37% of their matches, Inter Milano in 44% of their matches.
  • Juventus Turin wins 37% of halftimes, Inter Milano wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Coppa Italia, Inter Milano has better performance than Juventus Turin.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 2, Inter Milano won 3, 0 draws.
  • Juventus Turin scores 1.2 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.4 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 1.
  • Juventus Turin scores 1.9 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano haven't won in their last 4 games.
  • Inter Milano have not managed to score in their last 3 matches.
  • Juventus Turin have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Ювентус
15
Перемог
30
Ігор
7
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Інтер
Кубок Італії 2021/2022
11.05.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 4 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершено Інтер
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Фрайбург 0 - 2 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Сампдорія В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фрайбург В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 19:00 Інтер 0 - 1 Завершено Фіорентина П
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Порту 0 - 0 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.03.2023 - 21:45 Спеція 2 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 19:00 Інтер 2 - 0 Завершено Лечче В
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
33%
Нічия
25%
Інтер
42%
Склади команд
36
Маттіа Перін
6
Danilo
4
Bremer
15
Gatti, Federico
17
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
44
Fagioli, Nicolo
11
Хуан Куадрадо
18
Vlahovic, Dusan
22
Анхель Ді Марія
1
Самір Хандановіч
33
D`Ambrosio, Danilo
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
36
Маттео Дарміан
23
Ніколо Барелла
77
Brozovic, Marcelo
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
22
Martinez, Lautaro
11
Едін Джеко
Стартовий склад
  • 18
    Vlahovic, Dusan
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 4
    Bremer
    Захисник
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 36
    Маттіа Перін
    Воротар
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 33
    D`Ambrosio, Danilo
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Самір Хандановіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
Удари повз
1
Кутові
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
12'
Бастоні подавав з правого флангу, але удару Мартінеса не вистачило точності. Поки що у нас без ударів у площину.
10'
Багато боротьби заразу у центрі поля. Команди змагаються за ініціативу.
7'
Поки що з конструктивом у заключній третині поля у гостей проблеми. Підопічні Алегрі грають більш гостро в атаці.
4'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Чудова контратака вийшла у господарів. Ді Марія з правої пробивав у дальній кут, але блискуче зіграв Ханданович.
3'
Кутовий
Дімарко подавав з правого флангу на ближню стійку, але жоден із його партнерів до м'яча не дотягнувся.
2'
Гості на перших хвилинах більше контролюють м'яч, але поки без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Інтер" (стартовий склад): Ханданович - Д'Амброзіо, Ачербі, Бастоні, Дімарко, Мхітарян, Брозович, Барелла, Дарміан, Джеко, Мартінес
Інфо
"Ювентус" (стартовий склад): Перін - Данілу, Бремер, Гатті, Костич, Рабіо, Локателлі, Фаджолі, Куадрадо, Влахович, Ді Марія
Інфо
"Інтер" в глибокій кризі. У Серії А команда програла три останні матчі, чотири з останніх п'яти.В "Ювентусі" картина протилежна. 11 перемог, нічия та лише одна поразка в 13-ти останніх матчах у всіх турнірах, сім перемог у восьми останніх у лізі. Чотири з п'яти останніх у всіх турнірах без пропущених.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію першого півфінального матчу 1/2 фіналу Кубка Італії між "Ювентусом" та "Інтером". Гра розпочнеться в 22:00.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Хапоель Хапоель 3 Ашдод Ашдод 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Маккабі Маккабі 0 Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Айнтрахт Айнтрахт 2 Уніон Уніон 0 Завершено 22:15 - Вчора Фамалікан Фамалікан 0 Арока Арока 1 Завершено 22:00 - Вчора Валенсія Валенсія 1 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1

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Анонс матчу Ювентус - "Інтер" 04.04.2023, Кубок Італії

Поединок між командою Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Італії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 04.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Ювентус, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - "Інтер" можна подивитися 04.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу Ювентус - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди Ювентус був зіграний проти Еллас Верона - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти "Фіорентина" - 01.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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