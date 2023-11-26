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Інтер - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 04 лютого 2024, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фабио Марешка
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
1 - 0
Оновити
перерыв
Ювентус
Турин
Дивитись трансляцію
Хід матчу
18' Vlahovic, Dusan 32' Danilo 37' Gatti, Federico
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
31%
Нічия
38%
Ювентус
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and Juventus Turin when Inter Milano is playing at home is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and Juventus Turin is 1-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 9 times, there have been 16 draws while Juventus Turin have won 11 times. The goal difference is 45-43 in favour of Inter Milano.
  • During the last 75 meetings, Inter Milano have won 14 times, there have been 30 draws while Juventus Turin have won 31 times. The goal difference is 95-72 in favour of Juventus Turin.
  • Last season Juventus Turin won both games against Inter Milano (2-0 at home and 1-0 away).
  • In Serie A, Inter Milano have 5 successive home wins.
  • Did you know that Inter Milano scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Juventus Turin scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 7 games.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 19 games.
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Juventus Turin have lost none of their last 8 away matches.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 10 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 1 of their 11 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's home record this season: 8-1-1.
  • Juventus Turin's away record this season: 8-2-1.
  • Lautaro Martinez is Inter Milano's top scorer with 19 goals. Dusan Vlahovic has scored 12 times for Juventus Turin.
  • Marcus Thuram has assisted the most goals for Inter Milano with 7. Filip Kostic is Juventus Turin's biggest assister (4).
  • A year ago, Juventus Turin were number 7 in the table with 34 points. Now they are number 2 with 53 points.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 46% of their matches, Juventus Turin in 34% of their matches.
  • Inter Milano wins 46% of halftimes, Juventus Turin wins 34%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 1, Juventus Turin won 2, 2 draws.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Inter Milano have won just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Inter Milano scores 0.6 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 1 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 0.8.
  • Inter Milano scores 2 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Inter Milano have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
Особисті зустрічі
Інтер
8
Перемог
33
Ігор
15
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Кубок Італії 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.01.2024 - 21:45 Фіорентина 0 - 1 Завершено Інтер В
Суперкубок Італії 2024
22.01.2024 - 21:00 Наполі 0 - 1 Завершено Інтер В
Суперкубок Італії 2024
19.01.2024 - 21:00 Інтер 3 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
13.01.2024 - 21:45 Монца 1 - 5 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.01.2024 - 13:30 Інтер 2 - 1 Завершено Еллас Верона В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.01.2024 - 19:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
21.01.2024 - 21:45 Лечче 0 - 3 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.01.2024 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Сассуоло В
Кубок Італії 2023/2024
11.01.2024 - 22:00 Ювентус 4 - 0 Завершено Фрозіноне В
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 19:00 Салернітана 1 - 2 Завершено Ювентус В
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Головні події
ГООЛ! Gatti, Federico
37'
32'
Danilo
18'
Vlahovic, Dusan
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
31%
Нічия
38%
Ювентус
31%
Склади команд
1
Sommer, Yann
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
28
Бенжамен Павар
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
36
Маттео Дарміан
10
Martinez, Lautaro
9
Thuram, Marcus
1
Войцех Щенсни
4
Gatti, Federico
3
Bremer
6
Danilo
27
Андреа Камбіассо
16
McKennie, Weston
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
11
Філіп Костіч
15
Yildiz, Kenan
9
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 15
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 9
    Vlahovic, Dusan
    18
  • 27
    Андреа Камбіассо
    Півзахисник
  • 16
    McKennie, Weston
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 11
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
    37
  • 3
    Bremer
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
    32
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
4
Кутові
2
4
Штрафні
5
5
Фоли
4
2
Блоковано ударів
ЖК
2
1
Удари повз
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інтер переграв суперників у першому таймі, хоча й моментів мав не дуже багато. Але забив усе одно, тому Ювентусу доведеться розкриватись, а там і до проблем у захисті недалеко.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
43'
Інтер завершує перший тайм у контролі м'яча. Як і проводив його, власне.
41'
Ювентус намагається відвести м'яч від власних воріт.
39'
Інтер продовжує чинити тиск на чужій половині.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Барелла виконав подачу з правого кута штрафного на ближній кут воротарського, де Павара ударом через себе не влучив по м'ячу, а в нього за спиною Гатті в боротьбі проти Тюрама зрізав м'яч у власні ворота!
34'
Костич завершив контратаку через лівий фланг атаки прострілом у ногу супернику. Кутовий.
32'
Жовта картка
Даніло отримав попередження за зрив виходу Тюрама до контратаки підкатом на чужій половині.
31'
Влахович отримав передачу на лівий фланг штрафного від Маккенні, але занадто відпустив м'яч Ю що дозволило Павару виправити позицію.
28'
Лаутаро біля правого кута воротарського отримав високу передачу, але під тиском Костича м'яч утратив.
26'
Маккенні та Костич так і не змогли завести м'яч до штрафного через лівий фланг.
24'
Дімарко з лівого флангу прострілив низом, але перед воротарським Тюрам м'яч у підкаті не дістав.
22'
Подача з лівого флангу від Костича була блокована.
20'
Заблокована на дальній стійці Камб'язо спроба Лаутаро завершити чергову подачу з правого флангу. Кутовий.
19'
Жовта картка
Із четвертої спроби фолу Влахович свою картку таки отримав.
18'
Дімарко зльоту завершував подачу з правого флангу від Павара на дальній кут воротарського, але по м'ячу належним чином не влучив.
16'
Фол Влаховича в центрі поля проти Мхітаряна в боротьбі.
14'
Утримання м'яча в центрі поля від Інтера.
12'
Фол від Дімарко на лівому фланзі оборони проти Маккенні.
11'
Подачу Мхітаряна з правого флангу вибили за межі штрафного.
9'
Забагато нервують обидві команди. Напруга присутня.
7'
Павар вибив м'яч із правого флангу оборони, після чого на нього налетів Влахович.
6'
Ювентус почав пресингувати на чужій половині.
4'
Кутовий заробив Мхітарян просуванням лівим флангом атаки.
2'
Обережний початок від Юве, команда намагається не підставитись під удар.
1'
Тюрам подав із правого флангу на ближню стійку, але Гатті перевів на ближній кутовий.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 1:1.
Інфо
Ювентус іде другим із 16 перемогами, 5 нічиїми та 1 поразкою — 53 очки.
Інфо
Інтер іде першим із 17 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 54 очки.
Запасні: Перін, Пінсольо, Алекс Сандро, Ругані, Джало, Міретті, Веа, Алькарас, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, К’єза, Ілінг.
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Їлдиз, Влахович.
Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Думфріс, Сенсі, де Врей, Арнаутович, Классен, Фраттезі, Б’юкенен, Асллані, Аугусто, Біссек, Санчес.
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фабіо Мареска (Неаполь, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) зіграють міланський Інтер та туринський Ювентус.
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Анонс матчу "Інтер" - Ювентус 04.02.2024, Чемпіонат Італії

між командою "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ювентус та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 26.11.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус можна подивитися 04.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

команди "Інтер" був зіграний проти "Фіорентина" - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

команди Ювентус був зіграний проти Емполі - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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