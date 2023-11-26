Інтер - Ювентус онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Барелла виконав подачу з правого кута штрафного на ближній кут воротарського, де Павара ударом через себе не влучив по м'ячу, а в нього за спиною Гатті в боротьбі проти Тюрама зрізав м'яч у власні ворота!